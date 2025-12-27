Ce blush affole les tendances : +130 % de recherches en quelques semaines

Longtemps relégué au rang de simple touche finale, le blush est aujourd’hui la star incontestée du teint. Il réveille, illumine et célèbre toutes les carnations sans jamais les masquer. Dans cette quête d’un maquillage plus libre des textures naturelles de la peau, une nouvelle génération de formules s’impose : les blushs en gelée. Leur ascension est fulgurante, au point d’enregistrer une hausse de plus de 130 % dans les recherches beauté en seulement quelques semaines.

Une tendance propulsée par les réseaux sociaux

Si le blush en gelée s’est imposé aussi vite, c’est en grande partie grâce aux plateformes sociales. Pinterest, dans son rapport Predicts 2026, confirme l’enthousiasme autour du « jelly blush », devenu l’un des termes les plus recherchés de l’année. Sur TikTok et Instagram, les vidéos de démonstration se multiplient, mettant en avant un effet frais, translucide et modulable. Les créatrices beauté l’adorent pour sa capacité à sublimer la peau sans la figer, laissant transparaître grains de beauté, textures et expressions. Une vraie ode au visage vivant et affirmé.

Une texture qui change les règles du jeu

Ce qui distingue le blush en gelée, c’est avant tout sa sensorialité. Exit les poudres parfois trop marquées ou les formules crémeuses qui demandent un travail minutieux. Ici, la matière est aqueuse, souple, presque rebondie sous les doigts. Elle se fond instantanément sur la peau, sans effet de surcharge ni démarcation. Vous appliquez, vous tapotez, et le tour est joué.

Cette texture ultralégère respecte toutes les peaux, même celles qui manquent de confort. Elle ne marque pas les zones de sécheresse et offre un fini lumineux qui donne l’impression d’une peau naturellement éclatante. Le résultat est modulable : un voile rosé pour un effet bonne mine ou une couleur plus intense pour affirmer vos pommettes, toujours sans jamais étouffer votre teint.

Des marques qui surfent sur l’engouement

Face à cet enthousiasme, plusieurs marques ont su tirer leur épingle du jeu. Milk Makeup séduit avec un blush en gelée à l’effet frais immédiat, pensé pour les joues comme pour les lèvres. Sephora Collection propose une version ludique dont la teinte évolue selon le pH de votre peau, rendant chaque application unique. Ou encore Rimmel qui mise sur la praticité avec un format polyvalent, facile à transporter et à utiliser partout.

Ces produits ont un point commun : ils simplifient le maquillage sans en retirer le plaisir. Peu d’outils, peu de gestes, mais un rendu flatteur et moderne, qui s’adapte à votre rythme et à votre personnalité.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Milk Makeup (@milkmakeup)

Le blush en gelée, futur indispensable de 2026

Si le blush en gelée s’annonce comme l’un des produits phares de 2026, ce n’est pas un hasard. Il répond à une envie collective de maquillage plus intuitif, plus doux et plus inclusif. Il ne cherche pas à transformer votre visage, mais à accompagner votre peau telle qu’elle est, avec ses reliefs, sa lumière et son caractère.

Dans un contexte où le « no make-up » et le glow naturel dominent les tendances, ce blush coche toutes les cases : rapide à appliquer, agréable à porter et universellement flatteur. Plus qu’un simple produit, il incarne une vision « body positive de la beauté », où chaque teint mérite d’être mis en valeur, sans filtre ni excès. Vous n’ajoutez pas une couleur, vous révélez votre éclat.