Elle se fait tatouer ses lèvres et regrette instantanément le résultat

Kalita Hon n’oubliera jamais le jour où elle a senti la panique la gagner en pleine séance de lip blushing – une technique de maquillage semi-permanent censée sublimer la couleur naturelle des lèvres. Devenue virale sur les réseaux sociaux après avoir partagé « le moment exact » où elle a regretté sa décision, la jeune femme raconte aujourd’hui comment les choses ont fini.

Une « expérience » beauté devenue virale

Résidant à New York, Kalita explique qu’elle porte des produits pour les lèvres au quotidien et qu’elle voulait trouver une solution « plus pratique et durable » elle explique au média People. « L’idée de me réveiller avec une couleur naturellement rosée me paraissait à la fois excitante et logique », confie-t-elle.

Avant de franchir le pas, elle s’est longuement renseignée sur la procédure, lisant autant d’expériences positives que négatives. Sauf que lorsque le pigment rouge vif a été appliqué sur ses lèvres – et au-delà du contour – la jeune femme a immédiatement ressenti un « moment de pure panique ». Sur TikTok, elle a publié une vidéo légendée : « Regardez le moment exact où j’ai su que je détestais mon tatouage des lèvres ». Son visage, stupéfait, a fait le tour du web, suscitant des centaines de réactions amusées et effrayées.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Kalita Hon (@kalitaku)

« Je me disais que ce serait temporaire »

Si la douleur et la couleur éclatante l’ont inquiétée sur le moment, Kalita explique qu’elle s’en est remise à la professionnelle et a choisi de « faire confiance au processus ». « Je n’arrêtais pas de me répéter que l’inconfort ne durerait pas et que le résultat en vaudrait la peine », raconte-t-elle. Et elle avait raison : quelques jours plus tard, l’intensité du pigment s’estompe, les lèvres ont désenflé, et la teinte s’est adoucie. « Maintenant, j’adore ! C’est exactement ce que je voulais. La couleur a pris un ton naturel, qui met mes lèvres en valeur sans en faire trop », admet-elle aujourd’hui.

Au final, Kalita a partagé sur Instagram l’évolution du processus : lèvres gonflées et rouges le lendemain, peau qui pèle après deux jours, puis apparition progressive d’une jolie teinte rose. « Je ne savais pas que la couleur avait besoin de temps pour se fixer. Une fois cicatrisées, mes lèvres étaient parfaites selon moi ! ».