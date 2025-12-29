Les paillettes pour le corps, de nouveau tendance : voici pourquoi on dit oui !

Elles avaient déserté les trousses de toilettes depuis les années 2000 et les revoilà au cœur de nos rituels beauté. Les paillettes viennent de nouveau saupoudrer le corps et illuminer les silhouettes. Vestige des booms d’autrefois et de nos premières soirées d’ado, ces paillettes sont à la beauté ce que le sel est à la cuisine : un brillant assaisonnement pour la peau.

Les paillettes pour le corps, la renaissance

Les papesses du R’n’b et les divas de la pop se roulaient dans la poudre d’or pour tourner les clips des années 2000. Elles ne lésinaient pas sur les sprays aux mille éclats et révélaient un corps aux allures de bijou vivant. D’ailleurs, ces flacons irisés étaient un symbole d’appartenance, une signature collective. Si vous avez grandi à l’ère des jeans taille basse, des colliers élastiques et des appareils photo jetables, vous avez forcément usé et abusé des paillettes. Appliquées presque religieusement sous les robes dos nu ou les caracos colorés, les paillettes étaient presque requises à chaque soirée. Elles habillaient la chair d’une jolie couche de lumière.

Cette fiole qui venait consteller nos corps et qui côtoyait notre parfum Lolita Lempika et nos gloss aromatisées était de rigueur pour les grandes occasions. Puis, peu à peu, les paillettes sont devenues cheap et ringardes. Elles ont disparu des vanity et de nos clavicules, cédant leur place à des highlighters poudrés. Mais comme à son habitude, le monde de la beauté se plaît à dépoussiérer des tendances oubliées et à rendre indispensable des produits classés soporifiques.

Les paillettes se déversent à nouveau du cou jusqu’aux bras, apportant à celles qui les portent un supplément de glamour et une parure naturelle. Des stars comme Rita Ora et Tyla revendiquent cette esthétique Y2K éblouissante. Dans des tons givrés rafraîchissant ou des nuances rosées à l’effet “bonne mine”, les paillettes font un noble revêtement pour la peau. Elles se suffisent à elles seules pour relever le teint, flatter la silhouette et marquer les points clés du corps.

Un remède scintillant pour la confiance

Au-delà de parfaire les looks et de transformer le corps en boule à facette géante, les paillettes sont aussi le ciment de l’estime. C’est un acte esthétique, certes, mais c’est aussi une célébration de soi. L’application, en elle-même, s’apparente ni plus, ni moins à de l’auto-câlinage. Chaque main posée sur le corps prend la forme d’une tendre et incandescente caresse.

Les paillettes redorent des parties du corps que vous fuyez devant la glace et font office d’ornements. Elles vous font voir le beau là où vous ne voyez que des défauts. Elles n’ont pas de pouvoirs magiques mais elles ont le mérite de vous faire exister et d’éclairer ce que vous ne cessez de cacher. Dorées, argentées ou nudes, les paillettes agissent au-delà de la surface.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Ngozi Edeme (@paintedbyesther)

Une idée lumineuse pour les grandes occasions

Pendant longtemps, on a fait preuve de modération et on a laissé Hailey Bieber et les autres clean girls prendre le contrôle de nos routines beauté. Si dans les années 2000, on cherchait volontiers des makeups opulents et des regards chargés sur Tumblr, force est de constater que l’heure est plus au minimaliste qu’au lâcher prise créatif. Heureusement, les temps changent et les modes évoluent. Ce qui était proscrit hier est prescrit aujourd’hui.

Alors que les gloss sirupeux, le kohl noir et les fards pop reviennent sur les minois sous l’impulsion du maximalisme, les paillettes, elles aussi, ont un avenir radieux en perspective. Elles passent la frontière du cou pour transformer le corps en toile artistique et en terrain d’admiration. Elles ne se cantonnent plus seulement à la paupière mobile et à l’arcade sourcilière, elles bravent cette règle de modération. Les paillettes sont la lumière qui manque à notre décor. Grâce à elles, une sobre robe noire peut devenir iconique. Voilà le détail qui fait tout, l’ingrédient festif par excellence.

Et les beauty addicts recommandent des paillettes au format gel pour un rendu glowy mais pas too much. Fini l’époque des paillettes en poudre qui nous faisaient éternuer à chaque vaporisation. Besoin de référence ? Le body lava de chez Fenty ou encore la célèbre huile prodigieuse or multi-purpose.

Pour la nouvelle année, les étoiles quittent le ciel brumeux pour s’installer à la naissance du décolleté et sur la chair apparente. 2026 sera vraisemblablement l’année de tous les possibles en beauté.