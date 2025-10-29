Maquillez-vous pour Halloween en moins de 10 minutes grâce à ces astuces !

À Halloween, pas question de porter un masque cheap acheté à la foire du coin ou de se contenter d’une simple cicatrice adhésive. Vous pouvez vous taillez un portrait horrifique avec quelques accessoires, de bons fards couleur hémoglobine et des poudres immaculées. Voilà enfin des tutoriels makeup accessibles et inratables pour une mise en beauté diablement réussie.

Des toiles d’araignée avec le strict minimum

Cette année, Halloween tombe un vendredi, dernier jour de la semaine. Ce qui veut dire que vous allez certainement travailler et manquer de temps pour saccager joliment votre reflet. D’ailleurs, les makeup les plus longs et fastidieux ne sont pas toujours les meilleurs. Finalement, tout réside dans la technique et la précision du geste comme nous l’enseigne la créatrice de contenu @lenkalul, notre calque préféré pour cette nuit d’épouvante.

Ici, elle dessine une toile d’araignée au coin de son œil à l’aide d’une éponge biseautée et d’un recourbe cil. Elle se trace une base avec un fard blanc, puis repasse dessus avec un liner en feutre noir pour éviter les ratés. Elle donne un peu plus de relief à sa création en floutant le tout munie d’un fard noir et d’un pinceau. Ce maquillage, qui suscite plus des hurlements d’admiration que de terreur, répond au thème d’Halloween sans déroger à l’élégance.

Autre variante pour des toiles plus imposantes : servez-vous des pics à brochette de cet été pour faire des traits droits qui traversent toute votre joue et tissez des fils sanguinolents qui donnent l’illusion d’un visage balafré.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Daily Hair Tutorials 💇‍♀️ (@hairs.diy)

Des cornes de diable rouge ultra glam

Vous pouvez porter des cornes de diable sur votre tête ou alors vous les inscrire dans le visage de la même manière que Léna. Le mode opératoire est simple. Grâce au recourbe cil, vous êtes certaine d’avoir des cornes d’une précision chirurgicale, sans aucune bavure. Si certains maquillages d’Halloween sont volontairement barbares, celui-ci est impeccable, digne d’un psychopathe. Pour le reproduire, vous avez justement besoin d’un rouge à lèvres vermillon, d’un recourbe cil et d’un pinceau fin. Voilà un makeup d’enfer !

Une fausse griffure avec une fourchette

Les makeup artists de métier se créent des balafres plus vraies que nature qui provoquent des hauts le cœur. Ils se font des entailles gores avec du latex, de la colle et d’autres ingrédients que seuls les professionnels savent manier. Cependant, pour donner l’illusion d’une joue ou d’une arcade tranchée, nul besoin d’avoir toute cette panoplie de produits. L’arme de ce crime esthétique se trouve dans le tiroir de votre cuisine. Et non, il ne s’agit pas du traditionnel couteau mais de la fourchette.

Il vous suffit d’appliquer un peu de rouge à lèvre sur les dents de cette pièce de vaisselle et de la porter à votre visage. Ajoutez un peu de nuance à cette fausse plaie en tapotant un fard plus sombre à l’intérieur et peaufinez le tout avec un gloss couleur sang (ou de la confiture de fraise si vous n’en avez pas). Vous obtenez un maquillage d’Halloween aussi propre que les effets spéciaux des films d’horreur.

Une bouche de squelette faite au cure dent

Si vous avez la tremblote quand vous faites votre makeup ou que vous n’avez gardé aucun souvenir de vos cours d’art plastique, cette technique est faite pour vous. Même les dessinateurs les plus médiocres peuvent s’y essayer. Coloriez un cure-dent avec un liner (au format crème de préférence) et tracez des lignes verticales sur vos lèvres en veillant à bien étirer votre bouche pour un sourire machiavélique. Apportez plus de nuance et d’obscurité à ce maquillage d’Halloween en floutant les traits avec un fard noir. Reproduisez le geste sur un bouchon rond de rouge à lèvre ou d’anti-cerne et imprimez la forme sur votre nez.

De l’aluminium froissé pour imiter une blessure

Voilà un maquillage d’Halloween express qui ne demande aucune notion artistique. Munissez-vous d’un papier d’aluminium et mettez-le en boule. Dépliez-le, passez du rouge à lèvres dessus et vous obtenez un tampon sur-mesure, capable de transformer n’importe quelle clean girl en zombie maléfique.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par LENA (@lenkalul)

Laissez tomber le drap blanc et les makeups prévisibles inspirés de la famille Addams ou de Harley Quinn. Avec ces coquetteries sinistres à la portée de toutes les mains (même les plus empotées), vous allez ensorceler vos proches.