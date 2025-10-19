La tendance ongles de la saison : le « Bordeaux Baddie Nails »

Les “Bordeaux Baddie Nails” s’imposent en 2025 comme la manucure incontournable pour une touche à la fois audacieuse et sophistiquée. Cet appel au glamour revisite la classique couleur bordeaux, en la transformant en véritable déclaration de style avec des ongles longs, sculptés et brillants, notamment en forme amande ou ballerine.​

Un style affiné et maîtrisé

Contrairement aux versions très chargées des années précédentes, la tendance 2025 mise sur un rendu plus luxueux et épuré. Les contours nets, la finition miroir, et les teintes profondes et intenses donnent aux mains un aspect impeccable et élégant, propre à s’adapter aussi bien à un look habillé qu’à une tenue plus décontractée.

Un look qui s’adapte à tout le monde

Porter le “Bordeaux Baddie Nails” ne nécessite pas de suivre une règle rigide : la clé réside dans l’adaptation à sa personnalité et son mode de vie. La longueur peut varier, tout comme la forme, pour garantir un équilibre entre confort et sophistication. La finition parfaite et la netteté des lignes restent cependant essentielles pour réussir cette manucure.

Cette teinte classique est revisitée sous différentes nuances, du bordeaux sanguin au brun chaud en passant par le noir glossy ou le nude intense. Cette palette permet de varier les styles tout en conservant l’essence luxueuse de la tendance, qui repose sur une tenue irréprochable et une luminosité bien travaillée.

