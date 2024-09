Ce fond de teint à l’effet seconde peau cartonne sur TikTok et on comprend pourquoi !

Imaginez un fond de teint qui fusionne littéralement avec votre peau pour créer un teint naturel, lumineux et éclatant. Vous en rêviez ? Eh bien, la marque coréenne Yepoda l’a fait avec son fond de teint « The Dewy Day ». Ce produit ne cesse de faire le buzz, surtout sur TikTok, où les expert.e.s beauté et makeup artists en vantent les mérites. Mais pourquoi ce fond de teint est-il devenu l’un des produits les plus populaires du moment ? Spoiler alert : il ne s’agit pas seulement d’une question d’esthétique, ce fond de teint promet bien plus que cela. On vous dit tout sur ce bijou de la K-beauty.

Un buzz qui ne faiblit pas sur TikTok

TikTok est devenu une véritable vitrine pour les produits de beauté, et quand un fond de teint fait l’unanimité sur cette plateforme, on sait qu’il y a de bonnes raisons. Et en ce moment, c’est le fond de teint « The Dewy Day » de Yepoda qui fait tourner toutes les têtes. Le maquilleur professionnel @charlysalvator, suivi par des milliers de personnes avides de conseils beauté, l’a même qualifié de « must-have » dans l’une de ses vidéos.

Dans sa vidéo, Charly Salvator affirme avec enthousiasme : « Si tu cherches un fond de teint lumineux, hydratant, qui ne marque pas la texture de la peau, je te conseille celui-ci ! ». Un simple coup de pinceau ou plutôt, de « coussin » – car il s’agit d’un fond de teint cushion – et le tour est joué. Un teint unifié, éclatant et naturel, le tout en un clin d’œil. Le rendu est naturel, fini les couches épaisses qui étouffent la peau, place à un effet seconde peau qui fait toute la différence. Et le meilleur dans tout ça ? Ce fond de teint ne se contente pas de maquiller la peau, il en prend soin.

Une composition bien pensée

La marque coréenne Yepoda a misé sur des ingrédients soigneusement sélectionnés pour garantir une peau non seulement belle à l’extérieur, mais aussi saine à l’intérieur.

La Niacinamide, l’ingrédient star. Le fond de teint « The Dewy Day » contient de la niacinamide, un ingrédient qui fait des merveilles pour la peau. Aussi connue sous le nom de vitamine B3, c’est un puissant actif hydratant et apaisant qui aide à renforcer la barrière cutanée. En d’autres termes, elle aide votre peau à retenir son hydratation, à réduire les rougeurs ou boutons.

@amandineyk Aujourd’hui on reproduit un makeup Glass Skin coréen avec le nouveau fond de teint The Dewy Day de chez @Yepoda 🇪🇺✨🩷 Les fans de glow, c’est pour vouuus!!! Avec mon code promo : AMANDINEDEWY Vous avez -20% sur tout le site pendant 1 mois! Profitez-en 🫶🏽 #yepoda #kbeauty #skincareroutine #skincarecoréenne #publicité ♬ son original – amandineyk

Le cushion : un format très pratique

Un autre atout qui rend ce fond de teint si populaire est son format cushion, inspiré des routines de beauté coréennes. Contrairement aux fonds de teint classiques en flacon ou en tube, le fond de teint cushion se présente sous forme compact. Le produit est imprégné dans une éponge, et il suffit d’utiliser le petit coussin applicateur fourni pour le prélever et l’appliquer sur la peau.

Pratique. Le format cushion permet une application facile et rapide, même lorsque vous êtes en déplacement. Il est compact, léger et se glisse dans n’importe quel sac à main pour des retouches en cours de journée.

Le format cushion permet une application facile et rapide, même lorsque vous êtes en déplacement. Il est compact, léger et se glisse dans n’importe quel sac à main pour des retouches en cours de journée. Hygiénique. Le fait d’utiliser un coussin applicateur permet d’éviter de mettre les doigts directement dans le produit, ce qui est toujours un plus pour éviter les bactéries.

Le fait d’utiliser un coussin applicateur permet d’éviter de mettre les doigts directement dans le produit, ce qui est toujours un plus pour éviter les bactéries. Couvrance modulable. Vous pouvez doser la couvrance en fonction de vos besoins. Pour un effet léger et naturel, une petite pression suffit. Pour un peu plus de couvrance, vous pouvez appliquer une seconde couche. Le rendu reste toujours lumineux et frais.

Pour un rendu parfait, voici quelques astuces d’application qui feront toute la différence.

Préparez votre peau. Comme toujours, une bonne préparation est clé. Assurez-vous que votre peau est bien hydratée avant l’application du fond de teint. Vous pouvez même appliquer un primer si vous souhaitez prolonger la tenue du maquillage. Utilisez le coussin fourni. Prélevez une petite quantité de produit avec le coussin, et tapotez-le doucement sur votre visage. Contrairement à un pinceau ou une éponge classique, le coussin permet une répartition uniforme du produit. Couvrance sur-mesure. Si vous voulez plus de couvrance, insistez légèrement sur les zones qui en ont besoin (comme les joues ou le front), et tapotez jusqu’à obtenir le résultat souhaité. Fixez le maquillage. Si vous avez la peau grasse ou si vous voulez que le maquillage tienne encore plus longtemps, vous pouvez finir avec une légère poudre translucide sur la zone T.

Le fond de teint « The Dewy Day » de Yepoda coche visiblement toutes les cases. Il offre une couvrance modulable et surtout, prend soin de la peau grâce à sa formule enrichie en actifs hydratants et protecteurs. Ajoutez à cela son format cushion ultra pratique et son rendu lumineux, et vous comprendrez pourquoi il est en train de conquérir le monde de la beauté. Alors, prêt.e à l’adopter ?