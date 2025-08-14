Cette eau parfumée diffuse un souffle d’été léger du matin au soir

Maquillage
Jennifer Larcher
eau parfumée
Photo de gstockstudio (Freepik)

Vous marchez dans la rue, un inconnu se retourne et demande le nom de votre parfum. Vous, sourire en coin, vous savez que votre secret tient en un spray de 150 ml acheté… 5 €. La brume Tiaré Monoï de Corine de Farme, c’est l’odeur des vacances dans un flacon : soleil, sable chaud et fleurs exotiques.

Pourquoi tout le monde craque pour cette eau parfumée ?

Ce n’est pas juste un parfum. C’est un concentré d’été qui :

  • Hydrate la peau tout en la parfumant
  • Rafraîchit instantanément, même par 35°C à l’ombre
  • S’utilise partout : visage, corps, cheveux
  • Ne colle pas et permet de s’habiller direct après
  • Convient à toutes les peaux, même sensibles, car elle est sans alcool

Ce que disent celles qui ne peuvent plus s’en passer

Les avis clientes sont unanimes :

  • « Je recommande sans hésiter, l’odeur est à tomber »
  • « C’est devenu mon parfum de l’été, je reçois des compliments tous les jours »
  • « Un parfum de vacances qui me met de bonne humeur chaque matin »

Comment en tirer le maximum ?

  • Vaporisez généreusement après la douche pour fixer l’odeur sur peau propre
  • Pulvérisez aussi sur les cheveux pour un effet sillage prolongé
  • Glissez-le dans le sac pour un coup de fraîcheur express dans la journée
  • Associez-le à votre huile ou crème solaire pour un parfum encore plus envoûtant (mais attention, pas de SPF dans la brume !)

Une eau parfumée au monoï à 5 €, hydratante, rafraîchissante et addictive, qui transforme chaque journée en escapade au soleil. C’est le genre de petit plaisir qui sent la plage et ne pèse pas sur le budget.

Jennifer Larcher
Jennifer Larcher
Passionnée par le bien-être, la mode et l’acceptation de soi, j'explore chaque jour les sujets qui comptent vraiment pour les femmes. À travers mes articles, je partage astuces, conseils et coups de cœur pour aider chacune à se sentir belle, confiante et épanouie.
Article précédent
Peaux matures : le fard à paupières qui sublime votre regard
Article suivant
Manucure nouvelle vague : l’effet halo des « aura nails » va remplacer votre vernis préféré

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Vous aimerez aussi

Manucure nouvelle vague : l’effet halo des « aura nails » va remplacer votre vernis préféré

Après les baby boomers et autres french revisitées, la manucure fait sa révolution chromatique : place à l’effet halo...

Peaux matures : le fard à paupières qui sublime votre regard

On vous a dit que passé 50 ans, il fallait tout revoir côté maquillage ? Faux. Vous avez...

Effacer ses sourcils ? La nouvelle tendance beauté qui divise sur les réseaux

Depuis plusieurs mois, une tendance esthétique inattendue s’impose peu à peu sur les réseaux sociaux : celle de...

Ce mascara allonge les cils comme jamais, le volume est bluffant

On pense souvent qu’un mascara "clean" n’est qu’une version édulcorée des formules classiques. Pourtant, la marque française Rose...

Ce détail trop négligé de votre maquillage ruine votre look

Un joli teint, des yeux soulignés, une bouche bien dessinée… et pourtant, quelque chose cloche. Vous ne parvenez...

Maquillage waterproof : la révélation qui va rassurer toutes les fans de make-up pour l’été

Ah, l’été ! Soleil, chaleur, baignade, mojito en terrasse et… petites gouttes de sueur qui menacent de faire filer...