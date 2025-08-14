Cette eau parfumée diffuse un souffle d’été léger du matin au soir

Vous marchez dans la rue, un inconnu se retourne et demande le nom de votre parfum. Vous, sourire en coin, vous savez que votre secret tient en un spray de 150 ml acheté… 5 €. La brume Tiaré Monoï de Corine de Farme, c’est l’odeur des vacances dans un flacon : soleil, sable chaud et fleurs exotiques.

Pourquoi tout le monde craque pour cette eau parfumée ?

Ce n’est pas juste un parfum. C’est un concentré d’été qui :

Hydrate la peau tout en la parfumant

la peau tout en la parfumant Rafraîchit instantanément, même par 35°C à l’ombre

instantanément, même par 35°C à l’ombre S’utilise partout : visage, corps, cheveux

: visage, corps, cheveux Ne colle pas et permet de s’habiller direct après

et permet de s’habiller direct après Convient à toutes les peaux, même sensibles, car elle est sans alcool

Ce que disent celles qui ne peuvent plus s’en passer

Les avis clientes sont unanimes :

« Je recommande sans hésiter, l’odeur est à tomber »

« C’est devenu mon parfum de l’été, je reçois des compliments tous les jours »

« Un parfum de vacances qui me met de bonne humeur chaque matin »

Comment en tirer le maximum ?

Vaporisez généreusement après la douche pour fixer l’odeur sur peau propre

Pulvérisez aussi sur les cheveux pour un effet sillage prolongé

Glissez-le dans le sac pour un coup de fraîcheur express dans la journée

Associez-le à votre huile ou crème solaire pour un parfum encore plus envoûtant (mais attention, pas de SPF dans la brume !)

Une eau parfumée au monoï à 5 €, hydratante, rafraîchissante et addictive, qui transforme chaque journée en escapade au soleil. C’est le genre de petit plaisir qui sent la plage et ne pèse pas sur le budget.