La CC Crème culte d’Erborian vendue toutes les 12 secondes passe par la case nouvelle formule

Jennifer Larcher
Véritable star des trousses beauté depuis 2013, la CC Crème d’Erborian s’écoule à raison d’un tube toutes les 12 secondes dans le monde. En 2025, l’iconique soin teinté franco-coréen se réinvente. Une reformulation audacieuse, motivée à la fois par des évolutions réglementaires et par la volonté d’offrir encore plus de bénéfices aux peaux exigeantes.

Une nouvelle formule pensée pour l’efficacité et la protection

Erborian muscle sa composition tout en restant fidèle à l’esprit de la CC Crème originale.

  • Centella Asiatica boostée : ingrédient phare de la marque, cet actif apaisant passe de 0,5 % à 2 % pour offrir davantage de confort et de réparation aux peaux sensibilisées.
  • Acide hyaluronique intégré : grande première pour cette formule, il apporte un supplément d’hydratation et de souplesse.
  • Protection solaire renforcée : le SPF grimpe de 25 à 30 pour mieux protéger des rayons UV quotidiens.

Cette combinaison soin + maquillage en fait un véritable produit hybride, parfaitement adapté aux rythmes de vie modernes où efficacité rime avec rapidité.

Des raisons stratégiques et réglementaires

Au-delà de l’envie d’innover, certaines reformulations deviennent nécessaires pour se conformer aux dernières normes cosmétiques. Les autorisations d’utilisation d’ingrédients évoluent avec la recherche scientifique. Adapter les compositions permet donc de continuer la commercialisation tout en respectant les exigences de sécurité.

Ce qui ne change pas

Bonne nouvelle pour les inconditionnelles : la technologie de pigments encapsulés, signature d’Erborian, reste inchangée.

  • Les pigments se libèrent à l’application pour s’adapter à la carnation et offrir un fini naturel.
  • La texture fondante et légère est conservée, tout comme le rendu lumineux et frais, parfait pour un effet « no make-up make-up ».

Un design revu pour marquer le tournant

Cette mise à jour est aussi visuelle : le packaging bénéficie d’un relooking complet. Plus moderne et épuré, il reflète l’image actuelle de la marque et sa volonté de s’inscrire dans la durée tout en séduisant les nouvelles générations d’utilisatrices.

Cette année 2025, Erborian signe ainsi une reformulation qui ne trahit pas ses fans, mais qui enrichit son bestseller avec plus de soin, plus de protection et un look repensé. Un pari qui pourrait bien assurer à la CC Crème encore de longues années de règne sur les coiffeuses et dans les sacs à main.

Passionnée par le bien-être, la mode et l’acceptation de soi, j'explore chaque jour les sujets qui comptent vraiment pour les femmes. À travers mes articles, je partage astuces, conseils et coups de cœur pour aider chacune à se sentir belle, confiante et épanouie.
Manucure nouvelle vague : l’effet halo des « aura nails » va remplacer votre vernis préféré

