La méthode surprenante pour trouver enfin le blush parfait pour vous

Maquillage
Fabienne Ba.
Ron Lach/Pexels
Trop de blushs achetés, jamais celui qui vous donne un effet « bonne mine » naturel ? Une méthode toute simple, basée sur la couleur du bout de votre oreille, selon le média Grazia, fait le buzz et pourrait bien révolutionner votre routine beauté.

Pourquoi choisir son blush est si complexe ?

Le blush n’est pas qu’un simple accessoire : mal choisi, il peut durcir les traits ou même effacer le travail du reste du maquillage. Entre sous-tons (froids, chauds, neutres), textures (poudre, crème, liquide) et dizaines de nuances, il est facile de se tromper et d’opter pour une couleur qui ne valorise pas votre carnation.

L’astuce du bout de l’oreille : la méthode qui change la donne

Plutôt que de vous fier aux tendances ou à la couleur dans le pot, observez la couleur du bout de votre oreille à la lumière naturelle. C’est là que la peau prend sa nuance la plus proche du rougissement naturel – celui qui apparaît après le sport, une émotion, ou en sortant au soleil.

Cette zone, rarement maquillée et peu exposée, révèle une teinte rosée, pêche, abricotée ou brun-rouge selon votre circulation sanguine et votre carnation. Faites correspondre votre blush à cette couleur : vous obtiendrez un résultat parfaitement cohérent, sans démarcation ni effet artificiel.

Comment appliquer concrètement cette astuce ?

  • Installez-vous face à une fenêtre pour profiter de la lumière du jour.
  • Nettoyez doucement le bout de votre oreille pour enlever toute trace de maquillage ou pollution.
  • Observez la teinte (rose, pêche, corail, rouge…).
  • Cherchez un blush qui se rapproche le plus possible de cette nuance, que ce soit en magasin, sur des nuanciers ou en demandant conseil à une professionnelle.
  • Testez en boutique si possible – ou montrez la couleur de votre oreille à un conseiller beauté.

Ce choix « sur-mesure » garantit un effet bonne mine immédiat, sans surcharge et avec une harmonie parfaite à votre teint naturel.

Le blush idéal n’est donc plus un mystère : il se cache sur vos oreilles, et cet indice vous assure un teint frais et harmonieux, sans faux pas make-up ni achats inutiles.

