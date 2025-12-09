Le miroir magique de Disney existe enfin : il débarque dans nos salles de bain

On se souvient toutes de cette scène où la marâtre de « Blanche Neige » demande à son miroir « qui est la plus belle ». Cet accessoire de conte de fées est devenu réalité et il fait appel à la magie des technologies. Évidemment, ici point de visage effrayant qui dit du malheur de notre reflet, mais une intelligence artificielle qui analyse l’état de notre peau et estime l’efficacité de nos soins.

Une innovation beauté prometteuse

C’est une petite révolution dans nos salles de bain. Le miroir intelligent est la dernière prouesse beauté. Et bonne nouvelle : il est bien plus abouti que le miroir parlant de Blanche Neige. Celui-ci, il ne malmène pas notre égo, il nous éclaire dans notre routine, au sens propre du terme. Il y a des modèles qui donnent l’heure, projettent des LED dignes des backstages de tournage, annoncent la météo du jour. Puis, il y en a d’autres qui passent notre peau au scanner et qui ressortent un bilan précis.

À l’ère des assistants vocaux, des aspirateurs autonomes et des robots domestiques, cette innovation relève de l’évidence. C’est la suite logique des masques LED et du maquillage en réalité augmentée, le dernier-né d’une longue lignée de produits de pointe. Nouveau Graal des beauty-addicts connectées, ce miroir est le gardien de notre apparence, le chef d’orchestre de nos mouvements matinaux, l’ami de bons conseils. Son petit nom ? Hi-Mirror. Son rôle ? Nous inspecter sous tous les angles et nous donner des prescriptions skincare adaptées. Il nous fait un diagnostic de peau à domicile et nous aide à lire entre les lignes de notre minois.

Les fonctionnalités de ce miroir magique

Ce miroir, qui semble tout droit sorti de la science-fiction, repère les pores, la rugosité, les taches brunes, les rougeurs, les différents types de boutons. Il peut même juger la qualité de notre teint en direct. Le tout sur la base d’un pourcentage : plus il est haut, plus notre peau est saine. En un seul clic, il nous sort un compte rendu détaillé de notre identité cutanée et nous oriente dans nos choix skincare.

Ce miroir détecte des signes invisibles à l’œil nu et permet d’avoir un « retour objectif ». Il dément certaines idées reçues autour de notre peau et nous refait gentiment le portrait avec des conseils à l’appui. On peut aussi enregistrer le code-barre de nos essentiels beauté pour savoir s’ils sont compatibles avec notre peau ou s’il faut revoir notre vanity. Ce miroir, c’est un peu notre coach en image attitré. « C’est plutôt ingénieux, le miroir analyse votre peau à chaque connexion et détecte les moindres changements », admet la journaliste Jacqueline Kilikita, qui en a fait la revue dans Refinery 29.

Et ce miroir n’a pas montré toute l’étendue de son talent : il ajuste la lumière selon le moment de la journée pour un makeup sans fausse note. Ce qui nous épargne le teint orange à la Donald Trump et les yeux ultra chargés.

Une aide, pas une alternative aux dermatologues

Loin d’être un gadget encombrant, ce miroir futuriste est d’un précieux renfort. Il permet de choyer sa peau en pleine conscience et sélectionner des produits vraiment cohérents. Dans son témoignage, la journaliste salue aussi la confidentialité de l’appareil. « J’apprécie qu’il y ait un bouton pour déclencher l’obturateur; je n’ai donc pas besoin de recourir à la solution paranoïaque (mais tout à fait justifiée) de recouvrir la caméra de Patafix par peur d’être espionnée », développe-t-elle dans son papier.

Cependant, même si ce miroir intelligent est chargé de bonnes attentions et perfectionne nos gestes beauté du quotidien, il a aussi ses limites. Il ne doit pas se substituer à un bilan dermatologique sérieux. Ce miroir, aussi performant soit-il, peut dramatiser des « détails anodins » ou au contraire ignorer des problèmes plus graves. D’où l’importance de consulter un vrai spécialiste quand on a un doute.

Pour la coquette somme de 250 euros, on peut s’offrir un miroir utopiste, qui parle à notre reflet et qui participe à notre charme naturel. Voilà un bel investissement pour les fêtes de fin d’année.