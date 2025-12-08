L’astuce secrète des drag queens pour un regard envoûtant

Connue pour leur maquillage opulent et leurs traits exagérés, les drag queens sont rarement prises en exemple dans les mises en beauté. Trop souvent qualifiées de “pot de peinture” ou de “clowns de cabaret”, elles connaissent pourtant des techniques que les makeup artists préfèrent taire. Voici le geste clé de leur transformation qui change spontanément le regard et qui flatte divinement les yeux.

Un simple trait de crayon bien placé pour ouvrir le regard

Des yeux chargés de fards colorés, des cils XXL semblables à ceux des poupées de cire, un teint structuré par le contouring, une bouche faussement pulpeuse parée de Incarnation même du mot diva, personnification du glamour dans sa forme la plus radicale, les drag queens font de l’art avec des fards, des gloss et des blushs. Ce sont un peu les Van Gogh de la beauté : des artistes parfois incomprises mais souvent admirées.

Les drag queens ne sont pas les plus grandes références esthétiques. Pourtant elles ont certainement plus de savoir que les clean girls auto-proclamées de la toile. Évidemment, l’idée n’est pas de recopier à l’identique leur look de scène maximaliste et outrancier, à moins d’avoir une soirée costumée en perspective. Non, l’objectif ici est de tirer des enseignements de leur transformation physique.

Dans une vidéo édifiante, Kardi Blac du compte @makeupbykardiblac nous apprend les bases d’un regard félin, hypnotique et mystérieux. Au lieu de tracer un simple trait à ras des cils et de faire une virgule au coin de l’œil, le makeup artist commence par tirer une ligne nude près des muqueuses, au ras de cils inférieur. Et c’est ce détail qui fait toute la différence. En plus de bien délimiter le makeup, de donner une ligne directrice, ce coup de pinceau illumine spontanément le regard. À l’aide d’un pinceau biseauté, le maître d’oeuvre du reflet forme un trait de crayon noir, qu’il étire du coin interne de l’oeil jusqu’à la naissance de la tempe.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Kardi Blac: Makeup Artist & Educator (@makeupbykardiblac)

Un tutoriel facile à reproduire et économique

Contrairement à certains exercices de style complexes, celui-ci reste accessible, à la portée de toutes les mains même les moins entraînées. Puisque l’imprimante beauté n’existe pas encore (à part peut-être dans un épisode de Black Mirror), on peut prendre exemple sur les drag queens pour réussir notre métamorphose devant le miroir. On peut éventuellement s’aider d’un bout de scotch pour éviter les bavures mais en toute logique ce tutoriel n’est pas censé échouer. En plus il a l’avantage de ne pas être trop coûteux : il nécessite le strict minimum. Il faut juste un fard clair et un plus foncé.

Si le makeup des drag porte cette signature burlesque, il est en réalité parfaitement maîtrisé. Chaque geste est d’une précision remarquable. Pas étonnant puisque les drag considèrent leur visage comme une page blanche à remplir et non pas comme une ébauche à corriger. Derrière leur façade colorée se cache une véritable âme créative et un profond désir de singularité.

Les autres astuces des drags pour briller simplement

Les drag queens ont beaucoup à nous apprendre. Sur sa page Instagram, Kardi Blac nous montre un peu l’envers du décor et nous partage des petits tips que même les beauty addicts les plus assidues ne connaissent pas. Par exemple, à la place des gloss, le makeup artist préconise une huile à lèvres à double action, plus soyeuse et plus confortable au ressenti. Et pour le trait d’eye liner, il part de la ligne inférieure et non pas directement de la paupière.

Les drag queens ne sont pas des “personnes déguisées” ou “des hommes grimés en femmes”, ce sont des orfèvres de l’apparence. Mais surtout, ce sont nos meilleures prescriptrices beauté. Que l’on soit en quête d’un makeup de fêtes ou d’un gimmick journalier, les drag queens nous soufflent les bonnes réponses.