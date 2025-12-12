Vous avez les yeux verts ? Ce style de makeup pourrait rendre votre regard hypnotisant

La créatrice de contenu TikTok @michaelaberd révèle un maquillage idéal pour sublimer les yeux verts : le « espresso look ». Ce style monochrome aux tons chauds de brun café met en valeur le regard avec une intensité naturelle et hypnotique. Parfait pour l’automne, il combine profondeur et élégance sans effort excessif.​

Les tons espresso, base idéale pour les yeux verts

Les nuances espresso – ces bruns riches et mats inspirés du café – créent un contraste flatteur avec les yeux verts, les faisant ressortir comme des émeraudes. @michaelaberd insiste sur leur polyvalence pour un effet smoky subtil et sophistiqué. Appliquez-les en base sur la paupière mobile et le creux pour une profondeur immédiate.​

Eyeliner wing long et bronzy eyeshadow

Tracez un eyeliner noir avec une wing allongée qui enveloppe l’œil, créant un effet « sirène » captivant. Blendez ensuite avec un fard à paupières bronzy pour fondre les contours et ajouter de la chaleur. Ce duo intensifie le vert des iris tout en apportant une dimension tridimensionnelle au regard.​

Blush sunkissed pour l’harmonie globale

Terminez par un blush bronzy à effet « sunkissed », appliqué haut sur les pommettes pour un teint hâlé et lumineux. Ce fini unifie le visage dans la palette espresso, reliant yeux et joues dans un look cohérent et radiant. Le résultat : un visage frais, hypnotisant et prêt en quelques minutes.​

L’espresso look transforme les yeux verts en atout magnétique, prouvant que des tons chauds bien dosés suffisent à un impact maximal. Accessible à toutes, cette tendance automnale invite à expérimenter pour un regard inoubliable. Essayez-le pour vos prochaines sorties et laissez votre beauté naturelle briller.

