4 liners ultra simples à réaliser pour fêter Halloween comme il se doit

Halloween approche, et avec lui, l’envie de se transformer en une créature mystique ou effrayante sans trop de difficulté. Les liners sont un excellent moyen d’apporter une touche dramatique et fun à votre maquillage, tout en restant simple à réaliser. Voici quatre idées de liners ultra simples qui vous aideront à incarner l’esprit d’Halloween avec style et originalité.

Le liner « Chauve-souris »

Envie d’une touche subtilement effrayante ? Le liner chauve-souris est à la fois mignon et audacieux, parfait pour Halloween. Pour le réaliser, commencez par tracer un classique cat-eye avec votre eyeliner noir. Puis, au lieu de laisser la ligne se terminer en une pointe, dessinez quatre petits arcs de chaque côté de la ligne pour créer l’effet d’ailes de chauve-souris. Le résultat est un look à la fois original et festif, tout en restant simple à faire même si vous n’êtes pas un.e expert.e en maquillage.

Astuce : si vous n’êtes pas à l’aise pour dessiner à main levée, utilisez un petit pochoir ou dessinez d’abord les arcs avec un crayon fin avant de les repasser au liner liquide.

Le liner « Fantôme »

Pour un look à la fois amusant et spooky, le liner fantôme est une excellente option. Commencez par tracer un simple cat-eye noir. Ensuite, un peu avant la fin de la ligne, dessinez un petit fantôme flottant, en ajoutant deux yeux et une petite bouche effrayante. Vous pouvez utiliser un liner blanc ou argenté pour le corps du fantôme afin qu’il contraste joliment avec la ligne noire.

Ce look est idéal pour celleux qui veulent se démarquer sans avoir à investir beaucoup de temps dans leur maquillage Halloween. Et le meilleur, c’est que ce petit fantôme apporte une touche de fantaisie sans trop en faire.

Le liner « Araignée »

Si vous souhaitez donner à votre maquillage une touche plus effrayante, optez pour le liner araignée. Rien de plus simple : tracez d’abord un cat-eye classique, puis, à la fin de la ligne, dessinez une toile d’araignée. Vous pouvez même ajouter une petite araignée suspendue pour un côté plus effrayant.

Cette idée de liner donne immédiatement un effet Halloweenesque, tout en étant rapide à réaliser. Parfait pour celleux qui veulent un look à la fois chic et creepy.

Le liner « clown »

Pour un look audacieux et amusant, le liner inspiré des clowns d’Halloween est parfait. Il s’agit d’ajouter une touche dramatique à vos yeux en intégrant des éléments de maquillage clownesque. Commencez par tracer un cat-eye classique avec un eyeliner noir. Ensuite, au-dessus et au-dessous de chaque œil, dessinez une fine ligne pointue se dirigeant vers le haut et vers le bas, en imitant les fameux sourcils et larmes des clowns.

Astuce : pour un effet encore plus festif, vous pouvez colorer les pointes avec des touches de rouge, de bleu ou de blanc, rappelant les couleurs classiques des maquillages de clown. Ce look est parfait pour celleux qui veulent ajouter une dose de mystère et de fantaisie à leur maquillage d’Halloween, tout en restant dans un thème décalé et fun.

Que vous préfériez un look mignon, effrayant ou simplement festif, ces 4 liners simples à réaliser sont parfaits pour Halloween. Ils ajoutent une touche de fantaisie à votre maquillage sans nécessiter des heures de préparation. Avec seulement quelques coups de pinceau, vous êtes prêt.e à célébrer cette fête emblématique avec style. Alors, sortez votre eyeliner, et laissez libre cours à votre créativité pour un Halloween réussi !