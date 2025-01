Cette tendance maquillage 2025 assure un teint lumineux à tout âge

Ces derniers mois, le monde de la beauté s’est révélé être un kaléidoscope de tendances. Du « Ice Princess make-up » aux teintes froides et scintillantes rappelant des joyaux, au « grunge make-up » qui sonnait comme un hymne à la rébellion, en passant par le charme vintage du « Mob wife make-up » ou encore le « Sugarplump fairy make-up » rosé et glowy, les propositions ont été aussi variées que nos humeurs. En 2025, le « Cinnamon girl make-up » semble s’imposer, enveloppant les visages d’une aura chaleureuse et sophistiquée, comme un cocon douillet au cœur de l’hiver.

Les clés d’un « cinnamon girl make-up » réussi

Dans un monde où les tendances beauté évoluent à un rythme effréné, le « Cinnamon girl make-up » se démarque par son approche subtile et réconfortante. Inspiré par les nuances apaisantes de la cannelle, ce maquillage met en valeur la beauté naturelle de chacun·e, tout en apportant une note de raffinement. Porté par des célébrités comme la mannequin et entrepreneuse américaine Hailey Bieber, il gagne peu à peu sa place parmi les incontournables de la saison. Fondatrice de la marque de soins pour la peau Rhode, suivie par 54 millions d’abonné·e·s sur Instagram et 14,4 millions sur TikTok, elle partage régulièrement ses astuces beauté sur les réseaux sociaux.



Comment adopter le Cinnamon girl make-up ?

Quelques étapes essentielles sont à respecter.

1. Préparer la peau avec une base glowy

Base hydratante : choisissez une base de teint qui apporte de l’hydratation et de la luminosité à votre peau.

choisissez une base de teint qui apporte de l’hydratation et de la luminosité à votre peau. Fond de teint mat et léger : optez pour une formule qui unifie le teint tout en restant discrète, pour un rendu lisse et homogène.

optez pour une formule qui unifie le teint tout en restant discrète, pour un rendu lisse et homogène. Tenue longue durée : l’utilisation d’une base permettra de conserver votre maquillage plus longtemps, un atout essentiel si vous souhaitez danser jusqu’au bout de la nuit.

2. Miser sur des tons chauds et naturels

Bronzer : comme Hailey Bieber, appliquez un bronzer sur les pommettes, le front et le menton pour un effet bonne mine.

comme Hailey Bieber, appliquez un bronzer sur les pommettes, le front et le menton pour un effet bonne mine. Fard à joues framboise : Hailey Bieber a opté pour un fard crème couleur framboise. Elle l’a ensuite combiné avec un blush du même ton, fondu avec un gros pinceau sur ses pommettes.

Hailey Bieber a opté pour un fard crème couleur framboise. Elle l’a ensuite combiné avec un blush du même ton, fondu avec un gros pinceau sur ses pommettes. Fard à paupières cuivré ou orangé : sur la paupière mobile, appliquez un fard chaleureux (cuivre, orange, rouille) et estompez-le vers le creux de l’œil. Ajoutez un peu de mascara pour souligner le regard.

3. Des lèvres pulpeuses pour couronner le tout

Crayon à lèvres : choisissez une teinte proche de celle de votre blush pour créer une harmonie subtile.

choisissez une teinte proche de celle de votre blush pour créer une harmonie subtile. Baume coloré ou rouge à lèvres nude : donnez un aspect pulpeux et naturel à vos lèvres, dans la continuité des tonalités chaleureuses du maquillage.

Pourquoi cette tendance séduit-elle tant ?

Le Cinnamon girl make-up a conquis les cœurs grâce à :

Sa simplicité et sa versatilité : adaptable à tous les types de peaux et à toutes les carnations, il met en avant les atouts naturels de chacun·e. Son raffinement : malgré sa simplicité, le côté chaud et sophistiqué des couleurs apporte une élégance indéniable. Son influence grandissante : à l’instar du « Latte make-up », le « Cinnamon girl make-up » privilégie les tons « café au lait », mais en plus riche et contrasté. Le résultat final est à la fois plus intense et plus affirmé.

Le « Cinnamon girl make-up » s’impose comme un véritable allié pour sublimer la beauté naturelle à tout âge. En mettant l’accent sur des textures légères, elle offre à chacun·e la possibilité d’exprimer sa personnalité tout en se sentant rayonnant·e. Cette approche, inclusive et moderne du maquillage, célèbre la diversité des peaux et la singularité des visages.