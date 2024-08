Les manucures les plus stylées des athlètes aux JO : vous allez vouloir les copier !

C’est un petit détail qui échappe souvent à l’œil du public. Pourtant, les dessins qui recouvrent les ongles des athlètes ne sont pas seulement là pour faire « joli ». Ces nail art tantôt patriotiques, tantôt artistiques sont devenus des moyens d’expression à part entière. Ce sont des symboles d’affirmation dans ce milieu sportif très rigide où le paraître reste durement contrôlé. De la gymnaste Simone Biles à la sprinteuse Sha’Carri Richardson en passant par la fleurettiste tricolore Sara Balzer, beaucoup d’athlètes se démarquent dans cet exercice de style. Un sportif masculin, lui aussi, a remporté tous les suffrages sur la toile avec une parure ongulaire sans égale. Voici un palmarès des manucures les plus stylées repérées sur les doigts des athlètes. Elles pourraient bien bousculer le classement des tendances de la rentrée…

La place symbolique de la manucure dans le sport

Dans le feu de l’action, difficile d’apercevoir les coquetteries qui triomphent sur les ongles des athlètes. Pourtant, certaines photographies, capturées sur le vif, portent une loupe grossissante sur ces œuvres à taille réduite. Si les athlètes doivent se contenter des tenues officielles et enfiler des vêtements choisis « à leur place », iels s’affirment autrement, en se prêtant à l’incroyable langage des ongles. Du nail art raccord avec le drapeau du pays à la manucure « slogan » qui glisse des messages forts en passant par un stylisme ongulaire plus « passe-partout », les athlètes donnent un sens à cette décoration à bout portant. Pendant ces JO, leurs ongles deviennent une toile narrative, un champ d’expression petit, mais précieux.

Souvent accusées d’être « superficielles » ou de faire « tâche » dans le décor sportif, ces manucures en disent pourtant long sur la personnalité des athlètes. Elles font office d’étendard et s’esquissent comme une marque de différenciation dans un domaine où l’originalité n’est pas tolérée. En 1980, déjà, Florence Joyner, la sprinteuse surnommée affectueusement « Flo-Jo » n’hésitait pas à mettre sa manucure en scène sur sa médaille d’argent. Les médias tiraient des portraits de ses ongles démesurés, longs de 15 cm. Des clichés d’avant-garde qui rappellent aujourd’hui ceux tirés des comptes Instagram des prothésistes ongulaires. Ses manucures extravagantes et audacieuses étaient presque plus connues que son visage.

Désormais, les manucures des athlètes rivalisent de créativité et rabotent divinement les standards de beauté souvent attribués au sport. D’ailleurs, pour les athlètes qui n’ont pas eu le temps de réactualiser leur manucure à l’aube des JO, il est possible de s’adonner à ce coup de pinceau entre les murs du village olympique. Un salon de beauté est présent sur le site pour permettre aux athlètes de briller jusqu’au bout des doigts.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par MySkinColorIsNotaCrime (@myskincolorisnotacrime)

Les ongles bling bling XXL de la sprinteuse Sha’Carri

Dans la continuité de sa consoeur « Flo-Jo », la sprinteuse américaine Sha’Carri arbore des ongles qui défient les lois de la grandeur. Elle prend le relais de l’athlète, désormais à la retraite, en affichant le même parti-pris extravagant. Sa manucure, qui met en vedette les couleurs de sa nation, relève presque du chef-d’œuvre. Les étoiles du drapeau américain s’y érigent en 3D au gré de strass scintillant tandis que d’autres diamants miniatures parsèment ses ongles.

À chaque doigt son propre tableau. L’auriculaire, recouvert d’une parure métallique en relief, est certainement le plus spectaculaire de tous. Déjà lors des JO de Tokyo de 2021, les ongles flamboyants et vertigineux de Sha’Carri Richardson monopolisaient tous les regards. Ses manucures sculpturales et hautes en couleur sont devenues une véritable signature.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Kelly Phan Nail Artist (@kellyphan_nails)

Le nail art tricolore de Sara Balzer, de l’équipe de France d’escrime

Parmi les manucures les plus éloquentes des athlètes, celle de Sara Balzer. Ses doigts, posés sur le manche de son épée, révélaient des teintes pétillantes entre deux parades. La fleurettiste, dont les mains sont au cœur de la discipline, a opté pour un nail art assorti à la compétition. Ses ongles, presque tous de coloris « unies », sont tapissés de bleu, de blanc et de rouge formant ainsi le drapeau tricolore. Son annulaire est le seul à porter les anneaux olympiques sur un fond immaculé. Un design qui esquisse avec goût une certaine fierté nationale.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Sara BALZER (@balzersara)

La french épurée de Simone Biles, la gymnaste américaine

L’immense Simone Biles ne passe pas inaperçue sur la poutre et les agrès. Pourtant, la légende de la gymnastique, qui est en train d’inscrire son nom dans l’histoire des JO, a choisi d’orchestrer ses figures d’une main sobre et discrète. Présentée avec une french, qui est à l’univers de la manucure ce que la petite robe noire est au vestiaire féminin, elle n’a pas pris trop de risques sur ce coup-là. Toutefois, cette manucure est à l’image de ses gestes : précise, délicate et régulière. Une french gracieuse dans les tons bleu pâle qui renforce un peu plus son élégance naturelle.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Simone Biles (@simonebiles)

Le nail art patriotique de la rugbywoman américaine Alex Sedrick

Parmi les manucures en lice dans cette course au style, celle des athlètes de l’équipe de rugby féminine américaine. Celles qui ont récolté la médaille de bronze au rugby à 7 se sont mises au diapason pour faire leurs ongles. Elles ont fait de leur manucure, leur nouveau cri de ralliement.

Si Ilona Maher a opté pour des ongles étoilés à la croisée du phénomène « brat summer » et du drapeau américain, sa coéquipière Alex Sedrick, elle, a penché pour un autre modèle, un peu plus minimaliste. Des ongles dont les couleurs dominantes sont bien sûr le rouge et le bleu, à l’effigie du drapeau américain. Alex a également fait un petit rappel aux JO en plaçant deux anneaux rouges au premier plan de son index. La joueuse, qui met souvent les mains dans la terre, s’est barricadée les ongles de la plus belle des manières.

Le mot « ICON » sur les ongles du sprinteur Noah Lyles

« ICON », ces quatre lettres capitales occupent toute la place sur ses ongles. Noah Lyles, le sprinteur aux jambes supersoniques, prouve que la manucure n’est pas seulement une affaire de « femmes ». S’il a décroché l’or à l’épreuve phare des 100 m, il mérite le même grade pour ce nail art explicite. Celui qui a défié la piste d’athlétisme avec une couronne de perles dans les cheveux et un collier ras-de-cou imposant, surclasse tous ses adversaires à l’épreuve de la fantaisie.

Noah Lyles, grand amateur de bijoux, soigne son allure jusqu’au bout des ongles. D’ailleurs il n’a pas perdu de temps pour rafraîchir sa manucure et la mettre au goût du jour. Il a troqué ses logos patriotiques contre le mot « ICON » écrit avec une police qui rappelle celle des pochettes de rap.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par SWIFTBALL OFFICIEL (@swiftball_off)

Ces manucures que les athlètes exhibent aussi fièrement que leurs récompenses vont certainement avoir des retombées sur la beauty-sphère. À la rentrée, vous délaisserez peut-être les motifs fruités et le gazed donut pour calquer les ongles de vos athlètes préféré.e.s.