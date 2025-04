Voici la nouvelle obsession nail art du printemps (et elle se décline à l’infini)

Après la french manucure revisitée, les ongles chromés ou encore les tons nude ultra-sobres, une nouvelle tendance s’invite sur vos mains pour célébrer l’arrivée du printemps 2025. Son nom ? Les « polka dots nails », ou plus simplement, les ongles à pois. Cette manucure va bien au-delà d’une simple tendance : elle est ludique, créative et surtout, infiniment personnalisable. Si vous avez envie d’une touche de fraîcheur, d’un peu de fun et d’une manucure à la fois rétro et moderne, vous allez adorer ce petit jeu de points colorés qui envahit déjà les réseaux sociaux et les salons de beauté !

Les pois : une touche rétro à adopter sans hésitation

Les pois, vous les connaissez peut-être sur des robes à pois ou dans des accessoires mode ultra stylés. En 2025, ce motif fait son grand retour, cette fois-ci… sur vos ongles. Et c’est un vrai coup de cœur ! La version manucure de ce classique graphique a tout pour plaire : elle est à la fois pop, fun et d’une simplicité désarmante. C’est l’idée parfaite pour célébrer le printemps en beauté.

En petit format ou en grande version, en total look ou en petites touches, les polka dots nails s’adaptent à toutes les envies et à tous les styles. Vous n’avez pas besoin de mains d’artiste pour réaliser ce type de manucure. Le motif est simple, accessible et surtout, il se décline à l’infini. Vous avez donc la liberté totale de jouer avec votre créativité et d’adopter cette tendance comme vous l’entendez.

Pourquoi on adore les polka dots nails ?

Plusieurs raisons expliquent pourquoi cette tendance manucure fait tant d’adeptes. D’abord, elle est facile à réaliser. Pas besoin de compétences d’experte en nail art : un simple cure-dent, un dotting tool (ou même une épingle) suffit à réaliser des pois. Vous n’êtes pas obligée de courir en salon, vous pouvez tout aussi bien le faire vous-même, confortablement installée sur votre canapé.

Ensuite, les possibilités sont infinies. Vous pouvez choisir des pois pastels pour un look doux et printanier, des pois vifs pour un effet plus dynamique, ou encore des pois noirs et blancs pour un style graphique chic. Si vous aimez expérimenter, pourquoi ne pas mixer plusieurs couleurs ou tailles de pois pour un résultat encore plus créatif ? Les pois peuvent aussi être placés en accent nail (un seul ongle décoré pour ajouter un twist à votre manucure) ou sur tous vos ongles pour un look plus audacieux.

Et puis, les pois mettent immédiatement de bonne humeur. Qui pourrait résister à des pois colorés ? Il y a quelque chose de joyeux et de ludique dans ce motif qui rappelle les jeux d’enfants et les tenues estivales. Des petits pois jaunes sur fond rose, par exemple, ça fait instantanément sourire !

Des déclinaisons à couper le souffle

Ce qui est génial avec cette tendance, c’est que les polka dots nails se déclinent à l’infini, et chaque combinaison offre un résultat unique. Laissez-vous séduire par les plus populaires :

Pois pastels sur base nude : pour un look discret mais élégant. C’est la manucure parfaite pour un style printanier tout en douceur.

Mix & match de couleurs vives : si vous aimez les looks dynamiques, optez pour des pois multicolores qui apportent une explosion de fraîcheur et d’énergie à vos mains.

Pois blancs sur fond noir (ou l’inverse) : ce combo classique et graphique donne un effet minimaliste ultra-chic.

Dégradé de pois en arc-en-ciel : une manucure festive qui joue avec les couleurs sans jamais tomber dans le too much. L’idéal pour une touche d’originalité et de gaieté.

Pois dorés ou argentés en accent nail : une version plus glamour pour celles qui veulent ajouter un peu de brillance et de sophistication à leur look.

Vous pouvez aussi mixer des tailles de pois ou même jouer avec des textures différentes. Un pois brillant par-ci, un effet mat par-là, ou encore des pois texturés : tout est permis !

Facile à réaliser chez soi

Si vous n’êtes pas encore convaincue par cette manucure à pois, laissez-nous vous dire que vous pouvez la réaliser chez vous, sans vous ruiner ni passer des heures dans un salon. Le matériel nécessaire est minime, et le résultat final est tout aussi impressionnant. Voici un petit tuto pour vous lancer :

Préparez vos ongles : appliquez une base protectrice pour préserver vos ongles, puis une couche de vernis coloré de votre choix si vous souhaitez une base colorée. Créez vos pois : prenez un cure-dent, une épingle ou un dotting tool. Trempez-le dans le vernis de votre choix, puis déposez délicatement des petits points sur vos ongles. Laissez sécher : prenez votre temps pour que les pois soient bien secs, puis appliquez un top coat pour une finition brillante et durable.

Et surtout, ne vous souciez pas de la perfection. L’aspect un peu « fait main » des pois fait partie de leur charme. C’est ce qui les rend encore plus sympathiques et accessibles.

Les polka dots nails sont la tendance parfaite pour les personnes qui veulent allier simplicité, fun et créativité. Que vous soyez adepte de style discret ou d’explosion de couleurs, cette manucure permet de jouer avec les formes, les couleurs et les textures selon vos envies. Vos mains n’auront jamais été aussi fun et créatives !