Le retour inattendu de cette couleur de rouge à lèvres autrefois jugée ringarde

Dans l’univers du maquillage, les tendances vont et viennent, souvent au gré des saisons. Certaines couleurs, longtemps boudées, connaissent parfois une renaissance spectaculaire. C’est exactement ce qui arrive en 2025 à une teinte de rouge à lèvres que beaucoup pensaient définitivement passée de mode : le nude très clair.

Le nude très clair, nouvelle étoile des tendances beauté

Considéré dans les années 2000 comme un symbole de style avant d’être délaissé pour des teintes plus vibrantes, le rouge à lèvres nude très clair fait aujourd’hui un retour triomphal. Teinte jugée jadis « trop fade » ou « difficile à porter », elle s’impose désormais comme la couleur phare des podiums et des maquillages du quotidien.

Porté par l’influence de stars et de maquilleurs célèbres, le nude clair se décline aujourd’hui dans des nuances subtiles : beige rosé, ivoire doux, pêches légers… Des variations lumineuses qui illuminent le visage et créent un effet naturel très prisé. Cette polyvalence permet à chaque personne de trouver le nude qui sublime son teint, tout en offrant une alternative chic aux rouges vifs ou aux couleurs très pigmentées.

Pourquoi ce retour en force ?

Plusieurs facteurs expliquent ce regain d’intérêt. D’abord, le retour de l’esthétique Y2K dans la mode et la beauté a remis au goût du jour les looks minimalistes et lumineux. Les icônes de l’époque, comme Britney Spears ou Paris Hilton, remettaient déjà au goût du jour ce maquillage léger, centré sur la fraîcheur et la simplicité.

Ensuite, la volonté d’un maquillage plus discret, mettant en valeur l’éclat naturel de la peau, pousse à choisir des couleurs plus douces. Ce besoin de naturel s’ancre dans un mouvement plus large de beauté consciente, valorisant la peau naturelle et les soins doux.

Les formulations modernes ont aussi réinventé le nude clair : des textures confortables, des finis satinés ou mats hydratants, et des pigments plus adaptés aux différentes carnations rendent cette teinte beaucoup plus facile à porter qu’autrefois. Aujourd’hui, les nudes sont pensés pour s’adapter à la diversité des tons de peau, ce qui les rend plus inclusifs et universels.

Comment adopter le nude clair en 2025 ?

Pour les personnes qui souhaitent intégrer cette tendance à leur routine beauté, quelques astuces sont à garder en tête :

Choisir un nude légèrement rosé ou pêche pour éviter l’effet « lèvres effacées ».

Privilégier des textures hydratantes pour un rendu naturel, sans dessèchement.

Miser sur un teint glowy pour accompagner le maquillage nude et éviter un effet terne.

Ce style convient aussi bien à un look de jour très léger qu’à une mise en beauté plus travaillée pour une soirée, en jouant simplement sur l’intensité du maquillage des yeux. Loin de son image étroite d’autrefois, le rouge à lèvres nude très clair incarne aujourd’hui une esthétique moderne, fraîche. Son minimalisme apparent cache en réalité un véritable travail d’équilibre entre naturel et sophistication.

Le succès retrouvé de cette couleur rappelle que, dans l’univers de la beauté, les tendances évoluent, mais que la liberté de s’exprimer reste au cœur des choix. Oser le nude clair en 2025, c’est embrasser une beauté lumineuse et positive, tout en affirmant sa personnalité avec subtilité.