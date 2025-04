Cet objet insoupçonné vous assure un trait d’eye liner parfait !

Les makeup addicts le savent : le trait d’eye-liner est le geste le plus périlleux de la mise en beauté. Ce n’est pas aussi évident que de tracer une ligne sur une feuille statique. Entre la paupière qui tremble et la main qui dévie, le rendu n’est pas aussi propre que sur les tutos. Après plusieurs tentatives ratées, vous avez peut-être renoncé à cette petite fantaisie et raccroché ce stylo destiné aux yeux. Pourtant, vous allez pouvoir vous faire le fameux « cat’s eyes » sans y passer des heures ni recommencer quinze fois. Oubliez la technique du scotch ! Pour dessiner des formes géométriques sur vos yeux, vous avez besoin d’un seul ustensile : une pince à épiler.

L’outil miracle pour un trait d’eye-liner réussi : la pince à épiler

Se créer un trait d’eye-liner au bord des cils est un art à part entière. Il faut être assez habile de ses mains pour obtenir une ligne parfaitement symétrique du premier coup. Si dans les tutoriels, les makeup artists obtiennent un trait net en un seul mouvement de poignet, devant la glace, l’exercice est bien plus délicat. Si vous y allez avec trop d’hésitations, la matière bave et le trait est irrégulier et si vous y allez sans réfléchir, ce n’est pas mieux. D’ailleurs vous avez tout essayé : la barrette, le scotch, le coton-tige. À chaque fois c’est le même scénario, vous perdez patience, vous lâchez l’affaire et vous vous contentez d’un sobre revers de mascara.

Pourtant, quelque part dans votre vanity, vous détenez l’objet qui peut tout changer et vous faciliter la tâche. Il s’agit de la pince à épiler. Contre toute attente, elle ne sert pas seulement à déraciner vos poils. Les beauty addicts ont trouvé un moyen ingénieux de la détourner de sa fonction première pour obtenir un trait d’eye-liner digne de ce nom. En l’utilisant comme une sorte de « règle », la pince à épiler vous aide à tracer une ligne précise et symétrique à chaque application.

Comment utiliser la pince à épiler pour cet usage ?

Avec cette technique sortie, sans surprise, de TikTok, la pince à épiler se mue en pochoir. Il faut bien la positionner pour avoir un regard orné d’arabesques. Commencez par préparer votre paupière. Appliquez une base à paupières ou un peu de poudre translucide pour éviter que l’eye-liner ne file au cours de la journée. Ensuite, laissez opérer la magie.

Munissez-vous d’un pinceau à bout trait fin et trempez-le dans un fard humidifié. Placez la pince ouverte sous votre sourcil, en suivant la courbe naturelle de votre paupière. Avec cette partie ouverte, tracez un premier trait fin et précis au coin externe de l’œil, en suivant la ligne que vous souhaitez donner à votre eye-liner. Ensuite, utilisez l’extrémité plate pour tracer une ligne à ras des cils inférieurs. Une fois vos repères dessinés, reliez les deux traits.

En une poignée de minutes seulement, vous obtenez un trait graphique à la fois discret et moderne qui change de la virgule classique. Vous pouvez ajuster selon vos envies. Pour un rendu sophistiqué, utilisez une teinte blanche ou dorée. Si c’est pour votre makeup de tous les jours, pourquoi ne pas tester le bleu électrique ou le vermillon ?

Pourquoi ça fonctionne ?

Contrairement aux autres astuces qui ne sont pas aussi fructueuses à la maison, celle-ci est prometteuse. La pince à épiler, objet de torture, se transforme en instrument de beauté. Comme un compas sur une feuille blanche, elle vous permet d’avoir un tracé net et très actuel. En plus, la pince à épiler a la courbure adéquate. À la différence du scotch qui ne permet d’effectuer que des lignes droites, cet objet à la portée de toutes les mains façonne un joli regard ourlé.

Toutefois cette méthode ne rend pas pareil sur tous les yeux. Elle profite davantage aux yeux en amande et aux yeux ronds. En revanche, si vous avez une mono-paupière sans ligne apparente et des yeux tombants, ce ne sera peut-être pas aussi éloquent.

Alors, plus d’excuses pour esquiver l’eye-liner par peur de rater son trait ! Avec cette astuce simple et efficace, à vous le regard de star.