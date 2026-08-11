Cette nuance de blush pourrait bien remplacer le rose classique

Après des années de règne du rose poudré, une teinte plus audacieuse s’invite sur les pommettes : le rouge foncé. Aperçu sur les podiums de la Fashion Week de New York cette année 2026, il pourrait bien devenir le nouveau réflexe teint de la saison. Et bonne nouvelle : il est beaucoup moins intimidant qu’il n’y paraît.

Le rose laisse un peu de place

Pendant longtemps, le blush rose a été la valeur sûre d’un teint délicatement coloré. Les tendances beauté prennent aujourd’hui un virage plus affirmé. Après l’ère du maquillage presque imperceptible, place à des looks plus vivants, texturés et affirmés. Le blush rouge s’inscrit parfaitement dans cette envie de remettre la couleur au centre du maquillage. Il ne cherche pas forcément à se faire discret : il donne du caractère au teint tout en conservant un résultat naturellement lumineux lorsqu’il est bien travaillé.

Pourquoi le rouge peut être étonnamment naturel

Le rouge peut impressionner dans son boîtier, mais son rendu sur la peau peut être beaucoup plus doux. Cette couleur rappelle notamment celle que peuvent prendre naturellement les joues lorsqu’elles sont échauffées par le froid, l’activité physique ou une balade au grand air. Le secret ? La quantité. Un soupçon de produit bien fondu peut donner bonne mine sans créer un effet trop maquillé. Ici, l’objectif n’est donc pas d’obtenir des joues intensément rouges, mais simplement de réveiller le teint avec une touche de couleur.

Quelle nuance choisir selon votre carnation ?

Comme pour toutes les couleurs de maquillage, le rouge se décline à l’infini.

Les peaux claires peuvent se tourner vers des rouges doux, légèrement framboise ou brique claire, pour conserver un résultat délicat.

Les carnations dites médium à olive sont particulièrement mises en valeur par les nuances terracotta ou brique. Leur chaleur apporte instantanément de l’éclat au visage.

Quant aux peaux foncées, elles peuvent oser des rouges plus profonds comme le grenat, le bordeaux ou les teintes inspirées des fruits noirs. Ces couleurs apportent de la profondeur et créent un joli contraste avec la peau.

La bonne technique : commencer tout doux

Avec un blush rouge, mieux vaut adopter la stratégie du « moins, puis encore un peu si nécessaire ». Pour une texture crème, prélevez une toute petite quantité avec le doigt. Avec une poudre, débarrassez largement le pinceau de son excédent avant de l’appliquer. Déposez la couleur sur le haut des pommettes, puis estompez immédiatement.

Si vous souhaitez davantage d’intensité, ajoutez progressivement de la matière plutôt que de tenter de rattraper un résultat « trop chargé ». Pour un effet « bonne mine » façon retour d’une promenade au grand air, vous pouvez aussi fondre légèrement la couleur vers l’arête du nez. Une technique aperçue sur les podiums qui donne un rendu « spontané ».

Les textures les plus faciles à apprivoiser

Si le rouge vous semble encore un peu intimidant, les textures crème et liquides peuvent être de bonnes alliées. Elles se fondent facilement dans le teint et permettent de contrôler plus simplement l’intensité. Vous pouvez également déposer une fine touche de rouge avant un blush plus doux. Cette superposition permet de profiter de la profondeur du rouge tout en obtenant un résultat plus subtil.

Et si vous préférez ne pas en porter ?

Évidemment, aucune tendance beauté n’est une obligation. Vous n’avez pas besoin de blush pour avoir bonne mine, ni de maquillage pour vous sentir bien dans votre peau. Le visage naturel, avec ses couleurs, ses textures et ses particularités, est tout aussi légitime. Le blush rouge est simplement une nouvelle possibilité pour les personnes qui aiment jouer avec leur apparence. Une tendance à tester si elle vous fait envie, à adapter à votre style… ou à laisser de côté sans aucune culpabilité.

Au fond, son principal enseignement est très simple : osez la couleur si elle vous plaît, mais surtout, faites-en ce qui vous ressemble.