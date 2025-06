La raison inattendue pour laquelle votre mascara coule toujours à gauche

C’est un mystère beauté que beaucoup vivent sans jamais vraiment y prêter attention : votre mascara coule toujours d’un seul côté, souvent le gauche. Vous vérifiez le produit, changez de démaquillant, soupçonnez la météo… mais le phénomène persiste. Et si la cause n’était ni votre maquillage, ni votre peau, mais votre gestuelle, vos habitudes… et même votre cerveau ?

Le rôle de la main dominante… et du clignement

L’une des raisons les plus fréquentes est liée à la main dominante : si vous êtes droitière, vous appliquez souvent le mascara avec plus de précision sur l’œil gauche, que vous atteignez en passant la brosse devant votre nez. Sur l’œil droit, le geste est souvent moins maîtrisé, ce qui favorise les excès de produit et donc les coulures.

Mais ce n’est pas tout. Des recherches en neurosciences comportementales indiquent que l’œil gauche cligne légèrement plus souvent ou plus intensément, car il est plus lié à l’hémisphère droit du cerveau, celui qui gère les émotions. Résultat : cet œil est plus expressif, plus réactif… et donc plus susceptible de faire migrer le mascara au fil de la journée (source : Investigative Opthalmology & Visual Science).

Une question de peau et de soins

Autre facteur : la peau autour des yeux, parfois plus grasse ou plus hydratée d’un côté que de l’autre, selon votre routine ou votre position de sommeil. Si votre crème contour n’est pas bien absorbée ou si votre peau produit plus de sébum, le mascara peut se dissoudre plus vite.

Comment éviter que ça ne coule toujours du même côté ?

Pour limiter le phénomène :

Attendez 10 à 15 minutes après vos soins avant d’appliquer le mascara.

Utilisez une formule waterproof ou tubing, résistante à l’huile et aux larmes.

Poudrez légèrement le contour de l’œil avant le maquillage.

Testez l’application avec votre main non dominante sur l’œil concerné.

Appliquez en fines couches en laissant bien sécher entre chaque passage.

Ce n’est pas votre œil, c’est tout un système

Le maquillage qui coule toujours du même côté n’est pas une malédiction cosmétique. C’est souvent le fruit d’un mélange subtil de biologie, de gestes et de soins, dont la clé est l’observation. Une fois ces petits ajustements intégrés à votre routine, votre mascara tiendra (presque) aussi bien que votre journée.