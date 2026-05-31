Les « soft focus lips » deviennent la nouvelle obsession beauté de 2026

Les tendances beauté évoluent sans cesse. En 2026, les lèvres ultra-dessinées laissent place à un rendu plus flou, plus naturel et délicatement volumineux. Baptisée « soft focus lips », cette technique séduit déjà les fans de maquillage comme les célébrités.

Les « soft focus lips », qu’est-ce que c’est ?

Également appelées lèvres floutées, les « soft focus lips » reposent sur une idée simple : adoucir les contours pour créer un effet naturellement pulpeux. Fini les lignes parfaitement tracées et les bordures ultra-définies. La couleur se concentre davantage au centre de la bouche avant de s’estomper vers l’extérieur pour un résultat fondu et harmonieux.

L’objectif ? Obtenir des lèvres visuellement plus volumineuses, avec un effet doux et lumineux qui donne l’impression que le maquillage s’est naturellement déposé au fil de la journée. Cette approche s’inscrit dans une tendance plus large qui privilégie désormais les textures légères, les finis naturels et l’effet bonne mine.

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La tendance lèvres qui s’impose partout

Si les « soft focus lips » attirent autant l’attention, c’est parce qu’elles sont déjà omniprésentes sur les tapis rouges et les réseaux sociaux. De nombreuses personnalités, comme la mannequin et entrepreneuse américaine Hailey Bieber, l’auteure-compositrice-interprète Dua Lipa, l’actrice et productrice américaine Zendaya ou encore la personnalité médiatique américaine Kim Kardashian, ont adopté ce rendu subtilement flouté.

Les experts beauté y voient même l’une des signatures maquillage majeures de 2026. Le principe séduit par son équilibre parfait entre sophistication et décontraction : le résultat paraît travaillé sans jamais sembler « trop strict ».

Comment adopter l’effet lèvres floutées ?

La première étape consiste à prendre soin de vos lèvres. Une bouche bien hydratée permet à la couleur de se fondre plus facilement et d’obtenir un résultat uniforme.

Ensuite, appliquez votre rouge à lèvres ou votre teinte favorite au centre des lèvres.

Pressez-les délicatement l’une contre l’autre puis estompez la matière vers les contours à l’aide d’un doigt ou d’un pinceau. Le secret réside dans ce dégradé progressif : la couleur doit être plus intense au centre et plus légère sur les bords.

Si vous utilisez un crayon, privilégiez une teinte naturelle et estompez-la immédiatement afin d’éviter toute démarcation visible.

Pour accentuer le relief, une touche de correcteur autour de la bouche ou un soupçon de baume au centre des lèvres peut apporter encore plus de dimension.

Les meilleures textures pour réussir la tendance

Les rouges à lèvres crémeux mats et les formules liquides sont particulièrement adaptés à cet effet. Faciles à travailler, ils permettent de créer un joli dégradé sans effort. Côté couleurs, les nuances dites discrètes ont la cote : roses poudrés, tons pêche ou teintes proches de la couleur naturelle des lèvres. Le résultat est frais, lumineux et flatteur, quelle que soit la forme de votre bouche.

Une tendance… mais jamais une obligation

Si les « soft focus lips » incarnent parfaitement l’esprit beauté de 2026, il n’existe évidemment aucune règle à suivre. Les tendances sont avant tout des sources d’inspiration. Vous pouvez adorer le maquillage et avoir envie de tester ce nouvel effet, comme préférer un rouge à lèvres plus graphique ou ne pas vous maquiller du tout. Vous pouvez aussi aimer vous maquiller toute l’année, ou au contraire laisser votre trousse beauté de côté pendant l’été. Toutes les envies sont valables.

Après tout, le meilleur maquillage reste celui dans lequel vous vous sentez bien, libre d’expérimenter… ou de ne rien changer du tout.