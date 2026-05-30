Ce cosmétique star de l’été divise les spécialistes

Même si les extensions de cils dominent de nombreux regards et remplacent le traditionnel coup de mascara, les puristes du makeup ne dérogent pas à la brosse teintée. Peut-être que vous aussi vous êtes fidèle à cet accessoire qui implique quelques grimaces devant le miroir. En été, vous plébiscitez certainement des alernatives waterproof pour éviter de vous retrouver avec les yeux cernés de noir. Mauvaise nouvelle : ce type de mascara qui résiste aux baignades, aux gouttes de sueur et à la chaleur n’est pas si miraculeux.

Le mascara waterproof, un ennemi à chasser de votre vanity ?

Alors que les températures se réchauffent doucement et présagent un énième été suffocant, vous allez peut-être troquer votre mascara signature contre une formule waterproof pour garder des cils intacts malgré les éclaboussures salées, la fournaise des barbecues ou des feux de camps et les balades sous 35°C. Ces mascaras waterproof sont de rigueur quand la météo vire au climat tropical. Avec cette couche de noir imperméable, vous pouvez vaquer à vos occupations estivales sans risquer l’effet « panda ».

Aux yeux de nombreuses personnes, le mascara waterproof est presque l’invention du siècle. Si elles ne devaient garder qu’un essentiel beauté pour l’été, ce serait probablement ce mascara tout terrain. Sauf que voilà, cet ustensile beauté « summer-friendly » qui fait l’unanimité chez les fans de coquetterie a aussi sa part d’ombre. Certes, il vous a rendu de précieux services et vous a épargné la redoutable coulée noire lors des soirées mousse du camping et des journées à rallonge au bord de l’eau. Sauf que le mascara waterproof n’est pas totalement irréprochable.

Petite dissection du mascara waterproof : il contient des cires, des polymères filmogènes et des silicones hydrophobes qui enveloppent les cils d’un film résistant à l’eau, à la chaleur et à la transpiration. C’est cette micro-barrière qui lui permet de tenir pendant l’été. Bien souvent, le mascara waterproof est renforcé par du polyvinylpyrrolide, un nom scientifique quasi imprononçable qui définit un ingrédient cancérigène dérivé du benzène et du mercure. Si ce mascara aux allures révolutionnaire sécurise le makeup, il met en danger les yeux. Irritation, sécheresse oculaire, obstruction des glandes sébacées, le docteur Alexa Hecht fait l’inventaire de ses méfaits dans les colonnes de Femme Actuelle.

Quelles précautions pour l’utiliser sans abîmer vos yeux ?

Au-delà de sa composition douteuse, souvent à l’opposé d’une beauté « verte et consciente », le mascara waterproof est tenace. Il a été pensé pour survivre à n’importe quelle épreuve, y compris celle du débarbouillage. Impossible de le retirer avec un simple bout de coton et une lotion démaquillante. Il faut s’y reprendre à plusieurs fois pour mettre le regard au propre. Et déduction logique, plus vous frottez, plus ça fragilise les cils.

Alors faut-il faire le deuil de ce produit incontournable de l’été ? Pas forcément. La docteure recommande d’espacer son utilisation pour reposer les yeux. Pour profiter de ce mascara longue durée sans en payer les conséquences en marge des transats et des cocotiers, préférez également des formules bio avec des listes d’ingrédients courtes et parlantes. Certaines proscrivent les substances pétrochimiques au profit d’actifs naturels comme le beurre de karité, les cires végétales ou la vitamine E.

Garder ses cils à l’état naturel, un message qui manque en été

L’été est une saison difficilement compatible avec le maquillage. Pourtant, sur les réseaux sociaux, les nouvelles muses enfermées dans ces toiles de pixel ne dérogent pas aux crèmes teintées, au gloss rosé et aux fards pailletés, même sur le sable chaud. Elles emportent leur vanity jusqu’aux margelles de la piscine pour se repoudrer le nez entre deux plongeons. Et même celles qui semblent doter d’un « glow naturel » sont en réalité passer par la salle de bain pour obtenir ce minois radieux.

Pourtant, les dermatologues sont formels : se maquiller à la plage ou sous une chaleur insupportable n’est pas une idée de génie. Si le mascara waterproof est bien utile pour les événements importants, il ne doit pas répondre à une injonction, mais à un esprit pratique. Et si l’été invite à quelque chose, c’est peut-être justement à alléger les routines, plutôt qu’à les rendre plus résistantes à tout prix.

Et si la vraie liberté estivale consistait ainsi simplement à se regarder sans exigence, sans chercher à tenir une image ? Laisser son visage vivre en paix, c’est lui offrir ce que l’été promet de plus précieux : un peu de douceur, de naturel, et le droit d’être soi, sans effort particulier.