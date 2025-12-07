Sourcils fins : la mode 2000 ressurgit et déclenche un énorme débat

La beauté est un éternel recommencement. Si ces dernières années, les sourcils se préféraient ébouriffés, épais et massifs, à l’aube de l’année 2026, ils perdent du terrain sur les visages. Les sourcils fins, longtemps jugés comme une faute de goût, sont très demandés dans les salons de beauté. Ce geste esthétique, qui n’était plus qu’un vilain souvenir de nos années rebelles, revient à la mode et réveille de vieux traumatismes.

S’épiler les sourcils fins, retour d’une tendance disparue

C’est une tendance encore à vif dans nos esprits. Les femmes qui ont grandi dans les années 2000 se souviennent encore des séances d’épilation à la maison, pas toujours très concluantes. Elles voulaient ressembler aux icônes du moment à l’image de Gwen Stefani, Gwyneth Paltrow et Jennifer Aniston. En cette ère des jeans taille basse, des bottes à pompons et des tops aux imprimés tie and dye, les sourcils fins régnaient sur tous les minois. Ce n’était pas un petit rafraîchissement, mais un véritable élagage, surtout pour celles qui avaient des sourcils naturellement denses.

Et puis Cara Delevingne est devenue notre nouveau calque esthétique, boycottant silencieusement la pince à épiler et les bandes de cire. Des sourcils duveteux qui habillent des yeux azurs, un regard profond et mystérieux enfoui sous des mèches platine… comment oublier cette image « Tumblr » d’anthologie ? Pendant des décennies, les sourcils fins étaient un « délit esthétique » passible des pires jugements. Relique d’une période révolue, cette ligne pileuse de quelques millimètres avait disparu des regards. Toutefois, avec l’essor du style Y2K et la nostalgie ambiante, il fallait s’attendre à les revoir sur nos arcades.

Ce geste beauté, que les esthéticiennes n’ont pas pratiqué depuis vingt ans, est la nouvelle signature des it girls. Ce look rétro et effronté, que nos idoles irrévérencieuses de l’époque portaient comme un slogan militant, a trouvé son public. De Pamela Anderson à Léna Situation, les sourcils fins sont sur tous les fronts.

Les arguments des partisanes du sourcil fin

Il y a quelques mois encore, les sourcils fins n’étaient pas du tout d’actualité. Dans l’univers parfois contradictoire de la beauté, ce qui était has been hier peut devenir un phénomène mondial le lendemain. Cette épilation sans modération connaît une nouvelle heure de gloire, en partie grâce au réseau social TikTok, qui se plaît à fouiner dans les archives. Les sourcils, coiffés et apprêtés avec le même soin que les cheveux, se renouvellent inlassablement. Remplis de crayons colorés, taillés en angle droit, badigeonnés de gel d’Aloe Vera… ils ont une silhouette variable et évoluent avec les tendances.

Aujourd’hui, les sourcils se préfèrent fins, mais pas non plus illisibles. Ces dénommés « skinny brows » sont un peu moins radicaux et plus accessibles que dans les années 90. L’idée est plutôt de « dégrossir » les sourcils. Pour celles qui hésitent à franchir ce cap, Lena Situation a trouvé des mots convaincants. Ce petit changement dans son reflet a eu de grands effets sur sa confiance. « Ça t’ouvre ton regard. Tu peux te faire des cut crease que tu ne pouvais pas faire avant. Ça ne faisait pas le même effet (…). J’ai tenté l’aventure et je ne comprends pas pourquoi je ne l’ai pas fait plus tôt », dit-elle sur TikTok. Et si on redoute le résultat, on peut « simuler » cette mise en pli grâce à des filtres avant d’entamer le grand rognage.

Le vrai conseil beauté : faire ce qu’on veut de son visage

Évidemment, les sourcils fins n’ont pas conquis tout le monde, pire ils ont ravivé des traumatismes. Les femmes des années 90 ne veulent pas « refaire les bêtises du passé ». Pour les plus réticentes, les sourcils fins sont une triste erreur de jeunesse, un acte esthétique inconscient qui peut causer « de nombreux dégâts pileux ». Certaines d’entre elles ont même cru que leur poil ne repousserait jamais. Et libre à elles de suivre leur propre envie.

Que l’on ait envie de sourcils épais, fins, naturels, décolorés, la singularité vaut mieux que la conformité. Finalement, les sourcils fins ne doivent pas être une énième injonction ou une stigmatisation de plus, mais un appel à la créativité. Une façon d’expérimenter son image, de sortir de sa zone de confort, de poser un regard neuf sur soi.

Même si le sourcil fin fait froncer de nombreuses femmes, ce look a le mérite de nous ramener à une période d’insouciance. Le sourcil fin est chargé de symboles. Pour certaines, l’arborer est une manière de transgresser les interdits.