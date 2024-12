Cette tendance makeup oubliée sera sur toutes les lèvres pour les Fêtes

Les tendances beauté des années 90 et 2000 ont la cote, et une chose est sûre : on n’a pas fini de voir le rétro briller (littéralement) sur les podiums, les réseaux sociaux, et… nos lèvres ! Pour les Fêtes de fin d’année 2024, le « frosted lips » (ou « lèvres givrées ») fait en effet son grand retour. Ce makeup emblématique, popularisé par des icônes comme Pamela Anderson et Kate Moss, s’offre une cure de jouvence pour 2024. Voici tout ce qu’il faut savoir sur cette tendance makeup oubliée qui sera sur toutes les lèvres pour les Fêtes !

Un look givré, mais pas figé !

Les « lèvres givrées » des années 90 étaient synonymes de textures métalliques et de gloss ultra-brillants. Souvenez-vous de ces teintes argentées ou dorées, souvent portées avec un contour de lèvres plus foncé (merci les Spice Girls). Aujourd’hui, le look a évolué pour s’intégrer au « clean girl aesthetic », cette esthétique minimaliste et chic qui domine depuis quelque temps.

La nouvelle version des « lèvres givrées » est plus subtile et sophistiquée. Les brillances éclatantes sont toujours au rendez-vous, mais avec des finis plus légers et des textures hydratantes. La clé ? Des pigments duo chromes qui captent la lumière pour un effet lumineux et scintillant, sans tomber dans le « too much ». Le résultat ? Une bouche brillante, parfaite pour accompagner vos tenues festives, qu’elles soient élégantes ou décontractées.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par David Razzano (@davidrazzano)

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Pablo Rodriguez (@pablo_rodriguez_makeup)

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Nikki_Makeup (@nikki_makeup)

Pas besoin d’être un·e pro du pinceau pour s’approprier cette tendance. Suivez ces étapes simples pour un résultat à tomber !

Préparez vos lèvres : avant toute chose, exfoliez vos lèvres pour éliminer les peaux mortes. Une base lisse est essentielle pour un maquillage impeccable. Ensuite, appliquez un baume hydratant pour nourrir vos lèvres et les protéger du froid hivernal. Choisissez votre teinte givrée : si vous aimez le naturel, optez pour un gloss ou rouge à lèvres nude avec des reflets nacrés. Si vous préférez un look « audacieux », tournez-vous vers des teintes métalliques comme le rouge profond, le bordeaux ou même un violet glacé. Petite astuce : les tons champagne et pêche irisés flattent toutes les carnations ! Jouez avec la lumière : les produits duo chromes sont vos meilleurs alliés. Leur magie ? Ils changent subtilement de couleur en fonction de l’éclairage. Pour encore plus de glamour, ajoutez une touche de gloss transparent au centre des lèvres. Maîtrisez l’art du contouring pour les lèvres : si vous voulez un effet « lèvres pulpeuses », dessinez légèrement le contour de vos lèvres avec un crayon d’une teinte proche de votre rouge à lèvres. Estompez ensuite pour un rendu naturel. Ajoutez une touche de paillettes : les Fêtes sont l’occasion idéale de sortir vos produits les plus festifs. Appliquez un peu de poudre scintillante ou un topper pailleté pour un effet « glacé » irrésistible.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Ash K Holm (@ash_kholm)

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Javier Makeup Artist (@javiermuaec)

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par ALEXX MAYO (@iwantalexx)

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par kale teter (@kaleteter)

Un maquillage qui s’adapte à toutes vos envies

Les lèvres givrées sont aussi caméléonesques que votre garde-robe de soirée. Avec un maquillage des yeux chargé, elles apportent une touche de légèreté qui équilibre le look. Associées à un maquillage minimaliste, elles deviennent l’atout phare de votre visage. Voici quelques idées d’associations :

Version naturelle : associez un gloss nude givré à un teint glowy et un soupçon de mascara. Parfait pour un brunch festif ou une soirée chic, mais décontractée.

associez un gloss nude givré à un teint glowy et un soupçon de mascara. Parfait pour un brunch festif ou une soirée chic, mais décontractée. Version glamour : combinez des lèvres métalliques rouge rubis avec un eyeliner graphique ou des paillettes sur les paupières. Résultat ? Un look digne d’une reine de la nuit.

combinez des lèvres métalliques rouge rubis avec un eyeliner graphique ou des paillettes sur les paupières. Résultat ? Un look digne d’une reine de la nuit. Version « audacieuse » : pourquoi ne pas oser une teinte glacée inattendue, comme un bleu ou un violet pastel ? Effet wow garanti pour les audacieux·ses qui veulent sortir des sentiers battus.

Si les « lèvres givrées » séduisent autant en 2024, c’est parce qu’elles sont un mélange parfait de rétro et de modernité, offrant à chacun·e la possibilité de s’amuser avec son maquillage tout en restant élégant·e. Alors, prêt·e à briller pendant les Fêtes ? À vos rouges à lèvres, prêt·e… scintillez !