Voici la teinte de rouge à lèvres qu’il vous faut pour booster votre confiance !

Et si une simple touche de couleur pouvait métamorphoser votre look, et surtout, réveiller la confiance en vous ? Non, ce n’est pas un mythe : il existe une teinte de rouge à lèvres capable de faire tout cela, et peut-être même plus. Vous l’avez forcement déjà vue, mais l’avez-vous adoptée ? Si vous aimez vous maquiller, cette teinte a tout pour devenir votre meilleure alliée.

Une touche de rouge pour illuminer tout le visage

La colorimétrie a longtemps cherché la « teinte universelle », celle qui flatterait toutes les carnations. Et surprise (ou pas), c’est le rouge qui remporte la palme ! Oui, cette couleur vibrante, éclatante, et parfois intimidante, a la particularité de s’adapter aussi bien aux peaux claires qu’aux peaux foncées. Si le rouge divise parfois dans les garde-robes, il semble faire l’unanimité dans le monde du maquillage. En témoigne cette idée venue tout droit de TikTok : un rouge à lèvres rouge bien choisi peut littéralement transformer votre look… et votre état d’esprit.

Selon un audio viral sur TikTok et Instagram, porter un rouge à lèvres rouge suffit à créer un look complet. Fond de teint ? Optionnel. Blush ? Superflu. Fards à paupières ? Oubliez-les. Des boutons ou une mine un peu fatiguée ? Qu’importe ! Une couche de rouge sur vos lèvres et, comme par magie, ces détails passent au second plan. Le rouge crée un point focal si puissant que tout le reste devient presque invisible. Et au-delà du maquillage, c’est aussi un coup de pouce pour votre confiance intérieure.

Mais pourquoi le rouge fait-il autant d’effet ?

C’est simple : le rouge est une couleur associée à la passion, à la puissance. Quand vous portez du rouge à lèvres, vous ne passez pas inaperçue – et c’est exactement l’effet recherché. En psychologie des couleurs, le rouge est lié à l’énergie et à la confiance. Et cela se ressent. D’ailleurs, les femmes qui osent le rouge rapportent souvent se sentir plus confiante, glamour, et audacieuses.

Un autre point intéressant : une étude menée par Nicolas Guéguen, intitulée « Le rouge à lèvres attire-t-il vraiment les hommes ? », révèle que les femmes portant du rouge dans un bar attirent davantage l’attention que celles optant pour d’autres teintes ou pas de maquillage du tout. Les hommes (dans ce cas précis, âgés de 20 à 28 ans) étaient plus enclins à aborder celles qui arboraient un rouge éclatant, et ce, plus rapidement. Preuve que le rouge à lèvres rouge a ce petit quelque chose qui ne laisse personne indifférent.

Porter du rouge à lèvres rouge, c’est bien plus qu’une question de style. C’est une affirmation de soi, une manière de dire au monde que vous êtes là, et que vous êtes prêt·e à conquérir la journée. Alors, la prochaine fois que vous avez besoin d’un petit coup de pouce pour vous sentir irrésistible, dégainez votre rouge à lèvres préféré !