Voici la manucure la plus gourmande de l’été (et vous allez l’adorer)

On a trouvé LA manucure qui donne envie de lécher ses doigts (littéralement). Elle est douce, brillante, savoureuse au regard et s’inspire de votre dessert préféré. Préparez-vous à fondre pour les ongles « Soft Serve », la nouvelle obsession beauté de l’été 2025.

L’onctuosité au bout des ongles

Si l’idée de porter de la crème glacée au bout des doigts vous semble saugrenue, attendez de voir les ongles « Soft Serve ». Cette tendance, qui a conquis les stars et les nail artists du monde entier, a tout bon : un fini laqué irrésistible, des couleurs qui rappellent les douceurs estivales, et surtout, une allure délicate. Oubliez les strass, les effets 3D, les manucures qui crient « regardez-moi » à 10 kilomètres. Ici, tout est dans la subtilité, le raffinement, la brillance soyeuse d’une glace fondante sous le soleil.

Les « Soft Serve Nails », ou manucure crème glacée, tirent leur nom des fameuses glaces à l’italienne : ces spirales de délices que l’on déguste sur la plage, les pieds dans le sable. C’est exactement cette texture onctueuse que la tendance cherche à reproduire. Résultat ? Une manucure au rendu crémeux, légèrement translucide, comme nappée d’un voile lacté. On imagine tout de suite le bruit du congélateur qui s’ouvre, l’éclat d’un sorbet à la pêche, la douceur d’un lait vanillé…

Toutefois, ne vous y trompez pas : sous son apparente simplicité, cette manucure demande un vrai travail d’orfèvre. Il s’agit de superposer des couches fines de vernis ou de gel dans des teintes pastel – blanc laiteux, pêche givrée, rose dragée ou encore vanille fondante – pour créer cet effet ombré ultra naturel. Le tout se termine par un top coat brillant, façon glaçage miroir. L’effet « glazed donut« , rendu célèbre par Hailey Bieber, n’est pas loin, mais ici, on l’adoucit. On reste dans le fondant, pas dans l’ultra-brillant.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Julia Diogo (@paintedbyjools)

Une palette aussi gourmande qu’un étal de glaces

Comme une bonne gelateria, les « Soft Serve Nails » ne se limitent pas à une seule saveur. L’idée est de jouer avec des couleurs subtiles, jamais criardes, qui évoquent tour à tour le lait d’amande, le sorbet melon, la crème de coco, ou encore un yaourt glacé à la fraise. Chaque teinte s’inspire d’une gourmandise estivale et célèbre la diversité des envies.

Le blanc laiteux est parfait pour les personnes qui aiment le minimalisme chic. Il évoque une peau hydratée, comme fraîchement sortie d’un bain de soleil. Le rose dragée apporte une touche de douceur enfantine, tandis que la pêche givrée donne l’illusion d’un bronzage lumineux, sans surjouer. Et pour les adeptes du nude, le beige vanillé est un must : doux, crémeux, rassurant, il épouse la carnation avec une élégance discrète.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Queenie Nguyen | elevated nail artist (@nailartbyqueenie)

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Harriet Westmoreland (@harrietwestmoreland)

Pourquoi on adore ?

Parce qu’en plus d’être canon, cette manucure est aussi résolument feel good. Elle célèbre les textures naturelles, les brillances douces, les teintes tendres. Elle vous dit : « Vous êtes déjà magnifique, on va juste ajouter une petite touche de lumière ». C’est une ode à la douceur, à l’envie de ralentir, au glamour simple d’un ongle bien entretenu.

Et puis, il faut le dire : les « Soft Serve Nails » vont avec tout. Une robe en lin, un panier en osier, des tongs à plateforme, un smoothie mangue-passion à la main… C’est LA manucure du moment, mais sans pression. Elle ne cherche pas à en imposer, elle s’adapte, elle fond sur l’ongle, littéralement.

Terminons par préciser qu’aucune règle ne vous oblige à adopter cette tendance manucure, ni l’été, ni jamais. Vos ongles sont vos compagnons d’expression, et c’est vous qui décidez de leur look. Le plus important reste de vous sentir bien, libre, et surtout, fidèle à vous-même. Si un jour vous avez envie d’un petit nuage lacté au bout des doigts, d’une touche de fraîcheur brillante, d’un dessert discret à savourer du regard, alors les « Soft Serve Nails » seront là. Et vous les adorerez !