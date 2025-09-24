La tendance inattendue des « cils fantômes » débarque cette saison

Maquillage
Léa Michel
@haileybieber/Instagram

Sur TikTok et Instagram, une nouvelle tendance beauté est en train d’exploser : les « cils fantômes ». L’idée est simple : abandonner les mascaras ultra-volumateurs et les extensions pour des cils à peine maquillés, presque invisibles, qui donnent un rendu naturel. Le but n’est pas d’accentuer le regard, mais au contraire de le laisser respirer et de mettre en avant une beauté dite plus authentique.

Le retour du « no makeup makeup »

Ce mouvement s’inscrit dans une tendance plus large qui traverse déjà l’univers de la beauté : celle du « no makeup makeup », ou l’art de paraître maquillée… sans en avoir l’air. Après des années marquées par l’ère du contouring et des looks « full glam », de plus en plus de personnes privilégient aujourd’hui un retour au naturel, inspiré par les années 90 et porté par des personnalités comme la mannequin et entrepreneuse américaine Hailey Bieber. Dans ce contexte, les « cils fantômes » deviennent une nouvelle façon de revendiquer un style minimaliste, où l’on privilégie l’élégance de la sobriété.

 

Voir cette publication sur Instagram

 

Une publication partagée par Hailey Rhode Bieber (@haileybieber)

Une tendance virale sur les réseaux

Sur TikTok, des tutoriels cumulent déjà des millions de vues, montrant comment obtenir ce rendu discret. Certaines expliquent qu’il suffit d’un gel transparent, d’un mascara brun très léger, ou même d’un simple recourbe-cils pour donner l’illusion d’un regard subtilement travaillé. Cette esthétique séduit particulièrement les jeunes générations, fatiguées des standards irréalistes imposés par les filtres et les maquillages trop chargés.

@ainaratornegmy 5-min no makeup makeup routine!!!♬ оригинальный звук – Spotify music 🧊

En définitive, si les « cils fantômes » font autant parler d’eux, c’est parce qu’ils représentent plus qu’un simple choix esthétique : ils s’inscrivent dans une volonté plus globale de célébrer la simplicité et de valoriser le naturel. Une tendance inattendue, mais qui prouve encore une fois qu’en matière de beauté, parfois, moins peut vraiment être plus.

Léa Michel
Léa Michel
Passionnée par les soins, la mode et le cinéma, je consacre mon temps à explorer les dernières tendances et à partager des astuces inspirantes pour se sentir bien dans sa peau. Pour moi, la beauté réside dans l'authenticité et le bien-être, et c'est ce qui me motive à offrir des conseils pratiques pour allier style, soin et épanouissement personnel.
Article précédent
La tendance « presque rien » : un maquillage inspiré des années 90 qui séduit à nouveau
Article suivant
Dua Lipa relance une manucure rétro (et on craque totalement)

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Vous aimerez aussi

Dua Lipa relance une manucure rétro (et on craque totalement)

Dua Lipa vient de signer un nouveau coup d’éclat beauté. Cette fois, ce n’est pas une robe sur...

La tendance « presque rien » : un maquillage inspiré des années 90 qui séduit à nouveau

Le maquillage change de visage. Après l’ère faite de couches superposées, de contouring appuyé et de highlighter éclatant,...

Kylie Jenner adopte la manucure la plus désirable de l’automne !

En ce premier jour d’automne, Kylie Jenner frappe encore fort. L’influenceuse la plus scrutée de la planète beauté...

Votre maquillage fond à la moindre goutte ? Cette astuce change tout

Entre la chaleur, la pluie, la transpiration et parfois l’humidité ambiante, garder un maquillage frais peut sembler mission...

Le secret le mieux gardé des makeup artists et il ne coûte que 15€

La mallette des makeup artists recèle de trésors cosmétiques méconnus du grand public. Ces professionnels du maquillage, qui...

Ces couleurs de vernis vont détrôner le rose cet automne (et on ne s’y attendait pas)

Des collections automnales audacieuses osent le brun, le vert forêt ou encore l’orange épicé, tandis que des teintes...