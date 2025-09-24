La tendance inattendue des « cils fantômes » débarque cette saison

Sur TikTok et Instagram, une nouvelle tendance beauté est en train d’exploser : les « cils fantômes ». L’idée est simple : abandonner les mascaras ultra-volumateurs et les extensions pour des cils à peine maquillés, presque invisibles, qui donnent un rendu naturel. Le but n’est pas d’accentuer le regard, mais au contraire de le laisser respirer et de mettre en avant une beauté dite plus authentique.

Le retour du « no makeup makeup »

Ce mouvement s’inscrit dans une tendance plus large qui traverse déjà l’univers de la beauté : celle du « no makeup makeup », ou l’art de paraître maquillée… sans en avoir l’air. Après des années marquées par l’ère du contouring et des looks « full glam », de plus en plus de personnes privilégient aujourd’hui un retour au naturel, inspiré par les années 90 et porté par des personnalités comme la mannequin et entrepreneuse américaine Hailey Bieber. Dans ce contexte, les « cils fantômes » deviennent une nouvelle façon de revendiquer un style minimaliste, où l’on privilégie l’élégance de la sobriété.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Hailey Rhode Bieber (@haileybieber)

Une tendance virale sur les réseaux

Sur TikTok, des tutoriels cumulent déjà des millions de vues, montrant comment obtenir ce rendu discret. Certaines expliquent qu’il suffit d’un gel transparent, d’un mascara brun très léger, ou même d’un simple recourbe-cils pour donner l’illusion d’un regard subtilement travaillé. Cette esthétique séduit particulièrement les jeunes générations, fatiguées des standards irréalistes imposés par les filtres et les maquillages trop chargés.

En définitive, si les « cils fantômes » font autant parler d’eux, c’est parce qu’ils représentent plus qu’un simple choix esthétique : ils s’inscrivent dans une volonté plus globale de célébrer la simplicité et de valoriser le naturel. Une tendance inattendue, mais qui prouve encore une fois qu’en matière de beauté, parfois, moins peut vraiment être plus.