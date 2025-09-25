Dua Lipa relance une manucure rétro (et on craque totalement)

Dua Lipa vient de signer un nouveau coup d’éclat beauté. Cette fois, ce n’est pas une robe sur tapis rouge ni une coiffure qui attire tous les regards, mais… ses ongles. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que la chanteuse a remis au goût du jour un classique inattendu : la manucure léopard noir et blanc.

Un retour inattendu, mais ultra stylé

Si le motif léopard évoque pour beaucoup une tendance des années 90 parfois jugée « too much », Dua Lipa prouve qu’il peut être chic, moderne et terriblement désirable. Sa version minimaliste mise sur un contraste noir et blanc parfaitement équilibré, loin de l’image criarde que l’on associe parfois aux imprimés animaliers. Résultat : une manucure qui s’impose comme un accessoire de mode à part entière, capable de compléter un look sobre comme de dynamiser une tenue audacieuse.

Cette revisite élégante nous rappelle que le léopard n’a jamais vraiment quitté la scène mode. Il s’est simplement mis en retrait, attendant la bonne muse pour revenir en force. Et qui mieux que Dua Lipa pour orchestrer ce revival ?

La magie du noir et blanc

Ce qui rend cette manucure si séduisante, c’est son jeu de contrastes. Loin des déclinaisons colorées ou dorées que l’on a pu voir, le choix du duo noir et blanc crée une esthétique raffinée, presque graphique. Chaque ongle devient une petite œuvre d’art, subtile mais affirmée. Le noir apporte la profondeur et le mystère, le blanc la lumière et la pureté. Ensemble, ils forment une combinaison qui ne se démode jamais et qui flatte toutes les carnations. Parfois, il suffit de revisiter un classique avec une touche de modernité.

Une tendance qui explose sur les réseaux

Évidemment, quand Dua Lipa adopte une manucure, Internet s’enflamme. TikTok, Instagram ou encore Pinterest : partout, les tutoriels fleurissent pour reproduire cette manucure léopard chicissime. Des nail artists fans aux salons les plus pointus, tout le monde semble vouloir surfer sur cette vague rétro.

On voit déjà les déclinaisons arriver : version mate pour un rendu discret et élégant, version glossy pour un effet sophistiqué, ou encore version micro-motif pour les personnes qui préfèrent la subtilité. Il faut dire que cette tendance s’inscrit dans un retour plus large des imprimés animaliers dans la beauté.

Pourquoi ça nous plaît autant ?

Au-delà de son esthétique, cette manucure a un côté body positif qu’on adore : elle s’adresse à tout le monde. Pas besoin d’avoir des ongles longs, parfaits ou sculptés pour la porter. Sur des ongles courts, le motif garde son charme et son impact. Il s’adapte à tous les styles, à toutes les humeurs, et c’est précisément ce qui le rend irrésistible.

En résumé, on pensait le motif léopard rangé au placard, relégué aux archives de la mode… et voilà qu’il revient plus fort que jamais grâce à Dua Lipa. Cette manucure rétro et moderne à la fois a tout pour séduire : facile à porter, adaptable à tous les looks et surtout terriblement stylée. Alors, si vous cherchiez une excuse pour réserver un rendez-vous chez votre prothésiste ongulaire, considérez ce signal comme officiel : l’heure est venue d’oser le léopard noir et blanc.