Certaines habitudes avec les cheveux pourraient en dire plus sur le stress qu’on ne le pense

Les rendez-vous sous la douche sont censés être apaisants et prendre la forme d’une parenthèse bien-être. Cependant, même dans des conditions méditatives, au milieu d’une fumée de monoï et sur fond de musique feng shui, le lâcher-prise reste une notion assez abstraite. Même si vous avez l’impression d’être en paix avec vous-mêmes, certains gestes capillaires trahissent un niveau de stress élevé et provoquent des dégâts collatéraux sur votre chevelure.

Une routine capillaire en accéléré

Vous revenez d’une journée éprouvante et votre salle de bain devient soudainement un refuge, un petit paradis confiné dans quelques mètres carrés. C’est votre isoloir dans le chaos. Pour rendre ce lieu encore plus accueillant et en faire un véritable écrin de douceur, vous allumez des bougies odorantes, vous lancez une playlist à l’intitulé spirituel et vous mettez vos soins en évidence pour entamer un voyage sensoriel voué à reprogrammer votre esprit sur le mode calme.

En clair, vous créez une ambiance qui se prête à la sérénité et qui ne laisse aucune chance au vacarme mental. Ce décor digne d’une publicité ou d’une affiche de spa inspire confiance et répond à votre envie de quiétude. Rien ne semble pouvoir entacher votre programme cocooning, à part la voix lointaine de vos enfants ou les échos de votre conjoint, qui vous demande pour la énième fois où se trouve le papier toilette. Pourtant, si vous avez l’impression d’être enfin décontractée, vos gestes sous le pommeau disent le contraire. Vous accomplissez chaque action capillaire comme s’il y avait une urgence. C’est comme si vous aviez un chronomètre encastré dans la tête ou un compte à rebours inconscient à respecter.

Le stress ne se traduit pas seulement à travers une perte d’appétit, une boule au ventre, des mains moites et des sautes d’humeur intempestives. Il s’insinue aussi là où vous ne l’attendez pas dans des espaces où il semble pourtant hors d’état de nuire. Vous en êtes la marionnette même dans les moments les plus flegmatiques.

Des gestes vifs qui sabotent la chevelure

Ce stress qui s’induit entre vos mèches est difficile à identifier. Il s’exprime sans même que vous en ayez conscience et il faut parfois s’observer à l’œuvre pour s’en apercevoir. Et ça, la créatrice de contenu @_lilianabr le compile dans une vidéo éclairante. Au lieu de masser votre cuir chevelu, vous le frottez vigoureusement comme du papier à poncer sur du bois. Vous brutalisez vos cheveux alors que vos soins arborent la mention “tendresse”. Cependant, le produit ne pénètre pas mieux ainsi. C’est même tout l’inverse. Vous annulez tous les bienfaits de cet entretien capillaire. Vous irritez votre cuir chevelu, cassez les fibres et vous prenez le risque d’avoir des pointes fourchues, qui se dédoublent.

Au moment de vous sécher les cheveux, vous donnez aussi l’impression d’avoir un train à prendre et de vouloir vous débarrasser rapidement de cette tâche. Vous secouez le sèche-cheveux au-dessus de votre tête au lieu de le laisser faire son travail gentiment. Certes, votre chevelure est sèche mais vous avez des frisottis en pagaille et des noeuds incorrigibles.

Même constat pour le coup de peigne : vous n’y allez pas de main morte et vous passez vos nerfs sur vos cheveux. Vous brossez vos mèches à toute vitesse alors que vous n’avez aucun impératif en vue. Résultat : vous détériorez votre fibre capillaire. Enfin, en appliquant vos huiles post-shampoing ou vos sérums de brillance de façon speed, vous créez un terrain propice aux racines grasses. À contrario, en passant vos doigts lentement, vous imprégnez chaque mèche et vous hydratez en profondeur.

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Apprendre à ralentir ou l’art de la slow beauty

Ce rituel beauté est souvent vite expédié. Pour cause, dans une société à cent à l’heure, vous avez appris à tout faire rapidement, y compris les routines qui demandent de la patience, de la pleine conscience et de la disponibilité. Prendre soin de soi ne devrait pas être une course. Inutile de vous presser un dimanche en fin d’après-midi comme si vous alliez louper votre métro.

Ralentir ne rendra pas une journée stressante soudainement parfaite, mais cela peut transformer un geste quotidien en véritable pause. Des mouvements plus doux préservent la fibre capillaire, limitent la casse et invitent aussi l’esprit à sortir, quelques minutes, de la logique de l’urgence.

Transformer sa routine capillaire en véritable moment de récupération ne demande pas forcément plus de temps, mais davantage d’attention. Voici quelques habitudes qui peuvent faire la différence :

Commencez par ralentir votre respiration. Avant même d’ouvrir le shampoing, prenez trois respirations profondes. Ce petit sas aide à quitter le mode « pilote automatique ».

Massez, ne frottez pas. Utilisez la pulpe des doigts pour effectuer de petits mouvements circulaires pendant une à deux minutes. Le cuir chevelu est stimulé sans être agressé.

Laissez poser vos soins. Plutôt que de rincer immédiatement un masque ou un après-shampoing, accordez-lui quelques minutes. Profitez-en pour vous détendre plutôt que de vouloir optimiser chaque seconde.

Séchez avec douceur. Tamponnez les cheveux avec une serviette en microfibre au lieu de les frictionner, puis gardez le sèche-cheveux stable en dirigeant l’air des racines vers les pointes.

Démêlez progressivement. Commencez par les pointes, puis remontez vers les longueurs avec une brosse adaptée ou un peigne à dents larges.

Le stress est peut-être l’ennemi invisible de vos cheveux. Il perturbe l’équilibre de vos cheveux en lâchant du cortisol dans votre corps mais aussi en prenant le contrôle de vos mains sous la douche. Alors, avant de prendre soin de la façade, prenez soin des fondations.