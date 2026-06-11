Ces déodorants solides aux formules 100% naturelles vont changer votre été

Au plus fort de l’été, quand le moindre mouvement suscite autant de sueurs qu’un marathon, le coup de déodorant devient un automatisme. Alors, pourquoi ne pas en faire un acte responsable et redonner du sens à ce geste phare des périodes caniculaires ? Les déodorants imaginés par la marque belge FORMY ont tous les arguments pour rejoindre votre vanity. Avec leur format stick, ces soins en barre, très bien notés sur Yuka, sont des petites bombes de douceur, toutes formulées avec 100 % d’ingrédients d’origine naturelle.

Un format solide et mini pour un maximum de confort

En été, les déodorants quittent le banc de nos étagères pour s’immiscer dans nos sacs et nous suivre dans toutes nos pérégrinations. C’est certainement le produit de beauté le plus utilisé pendant les journées suffocantes de la belle saison. Dégainé dans les toilettes des clubs, entre deux réunions stressantes ou après une baignade, le déodorant devient l’extension de notre bras. Les versions solides, encore trop souvent sous-estimées et délaissées pour des sprays à l’odeur artificielle, ont tout intérêt à rejoindre votre liste d’essentiels.

Économiques, écologiques, pratiques, mais aussi plus authentiques, les déodorants solides incarnent une beauté durable, qui sait se satisfaire du nécessaire. Si les cosmétiques solides n’ont pas tout de suite trouvé leur public et ont souffert de nombreuses idées reçues, la marque belge Formy dépoussière leur image et redore leur réputation. Née de cette envie de faire du bien et de reverdir les routines, elle conçoit des produits en osmose avec Mère Nature, son principal fournisseur. Elle a d’ailleurs sorti une gamme de déodorants en sticks qui pourraient bien convertir les fidèles de la bombe aérosol aux soins solides et abréger tous leurs aprioris.

Présentés dans des écrins cartonnés qui tiennent facilement dans la paume, ils ne prennent pas de place. Il suffit de pousser le bas du déodorant, comme les bâtons de glace de notre enfance, pour faire apparaître son cœur fondant. Contrairement à d’autres produits de la même famille, qui partent en morceaux, la texture devient crémeuse dès l’application et laisse une empreinte délicate sur la peau. Enrichis à l’huile de pépin de raisin, ils assurent un double rôle : ils camouflent les odeurs sans prendre part aux injonctions à « sentir bon » et renforcent la peau sur leur passage. Plus que des déodorants, ce sont des concentrés de tendresse.

Des déodorants à la composition rassurante

Ce n’est plus un mystère, la plupart des déodorants du marché sont remplis de perturbateurs endocriniens et contiennent des ingrédients aux noms imprononçables, qui ne présagent rien de très fameux pour la santé. La marque Formy, entreprise à taille humaine qui œuvre pour une beauté minimaliste et compréhensible, nous met en confiance dès l’emballage avec la mention 0%. À l’intérieur, pas de sel d’aluminium, de bicarbonate de soude ni d’alcool, mais beaucoup d’amour, de bienveillance et de générosité. Si ces déodorants sont dénués de substances douteuses et controversées, ils n’en sont pas moins efficaces.

Déclinés dans différents arômes, exotiques, floraux et bruts, ils déposent une odeur subtile sur la peau. Les aisselles étant une zone fragile et particulièrement réactive, ces formules sensorielles respectent assidûment cette sensibilité. Rien à voir avec les pschitts abrasifs qui provoquent des irritations et qui mettent la peau en feu. Ici, chaque application fait l’effet d’une caresse.

Enrichis avec des agents absorbants d’origine naturelle comme la cellulose, l’amidon de maïs et l’hydroxyde de magnésium, ces déodorants assurent leur mission anti-transpiration pendant 48h. Vous pouvez marcher dans la fournaise estivale, écumer les métros bondés et enchaîner les heures sous le soleil, sans jamais ressentir de gêne olfactive sous vos bras. Ces déodorants sont les couteaux suisses (ou plutôt belges) de la beauté.

Formy, une marque qui met du coeur dans ses soins

La marque belge Formy, heureuse auteure de ce trésor cosmétique en barre, est la définition même de la positivité. Au-delà de proposer des formules exemplaires et des rituels éthiques, elle participe à un monde meilleur. Loin de baratiner les consommateurs avec de fausses promesses marketing, elle a une approche plus empathique de la beauté.

Ces déodorants solides, ludiques et sains, ont vu le jour dans le laboratoire solidaire de la marque qui emploie 70% de collaborateurs en situation de handicap. Autrement dit, en utilisant ce déodorant vous honorez le travail de ceux que l’on surnomme « les oubliés de la société ». Acheter Formy, ce n’est pas seulement faire un geste pour la planète, c’est également prendre part à une superbe chaîne humaine et encourager l’inclusivité.

Et si l’été est souvent la saison des grands changements, c’est peut-être aussi le moment idéal pour faire évoluer sa routine beauté. Troquer les aérosols à usage unique contre un déodorant solide, c’est adopter un geste plus responsable sans renoncer au confort. Une petite habitude qui paraît anodine au quotidien, mais qui, répétée tout au long de l’année, peut faire une réelle différence.

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