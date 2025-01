Lèvres gercées : la méthode express qui affole internet !

Avec l’hiver et les températures en chute libre, prendre soin de ses lèvres devient une priorité pour éviter les gerçures et conserver une douceur optimale. Une méthode simple et efficace gagne en popularité : l’utilisation de l’acide hyaluronique combiné à la vaseline. Découvrons pourquoi cette astuce, adoptée par les professionnel·le·s, fait fureur et comment la reproduire chez vous.

Qu’est-ce que le slugging ?

Le slugging est une technique de soin de la peau qui consiste à sceller l’hydratation en appliquant une couche occlusive, généralement de la vaseline, sur le visage après avoir utilisé des produits hydratants. Cette méthode permet de retenir l’eau et les actifs bénéfiques, assurant ainsi une peau bien nourrie et protégée.

Adaptation aux lèvres

Inspirée par le slugging, cette astuce beauté pour les lèvres consiste à appliquer un sérum à l’acide hyaluronique suivi d’une couche de vaseline. L’acide hyaluronique hydrate en profondeur, tandis que la vaseline agit comme une barrière pour empêcher l’actif de s’échapper, maintenant ainsi l’hydratation et la douceur des lèvres.

Cependant, attention : la vaseline, issue du pétrole, n’est pas un produit naturel et peut ne pas convenir aux peaux grasses ou sujettes aux boutons.

Pourquoi cette méthode fonctionne-t-elle ?

L’acide hyaluronique est reconnu pour sa capacité à retenir l’humidité, assurant ainsi une hydratation durable. En appliquant ce sérum sur les lèvres, vous leur fournissez une dose intense d’hydratation, essentielle durant les mois froids. La vaseline, appliquée par-dessus le sérum, crée une barrière protectrice qui empêche l’humidité de s’évaporer. Cela garantit que les lèvres restent hydratées tout au long de la journée, même dans des conditions climatiques extrêmes.

Cette astuce est particulièrement appréciée pour sa simplicité et ses ingrédients facilement accessibles. Si vous disposez déjà de vaseline à la maison et d’un sérum pur à l’acide hyaluronique, vous pouvez réaliser ce soin sans avoir besoin d’acheter un stick à lèvres spécialement conçu.

L’adoption par certain·e·s professionnel·le·s

Contre toute attente, ce baume DIY réconfortant ne serait pas une si mauvaise idée puisqu’il a été adopté par la dermatologue Aamna Adel. Sur son compte TikTok, la professionnelle vante cette technique comme une méthode efficace pour avoir des lèvres repulpées et hydratées.

Selon Aamna Adel, l’utilisation combinée de l’acide hyaluronique et de la vaseline permet non seulement de maintenir une hydratation optimale, mais aussi d’améliorer l’apparence générale des lèvres en les rendant plus lisses et plus douces.

Ingrédients nécessaires

Sérum à l’acide hyaluronique : choisissez un sérum de qualité, pur et adapté à une utilisation sur les lèvres.

choisissez un sérum de qualité, pur et adapté à une utilisation sur les lèvres. Vaseline : un produit occlusif classique qui peut être trouvé dans n’importe quelle pharmacie ou supermarché.

Étapes à suivre

Nettoyez vos lèvres : assurez-vous que vos lèvres sont propres et sèches avant d’appliquer les produits. Appliquez le sérum : déposez une petite quantité de sérum à l’acide hyaluronique sur vos lèvres, en veillant à bien répartir le produit. Ajoutez la vaseline : appliquez une fine couche de vaseline par-dessus le sérum pour sceller l’hydratation. Laissez agir : pour des résultats optimaux, laissez le soin agir pendant la nuit. Vous pouvez également réappliquer le mélange au besoin tout au long de la journée.

Cette astuce beauté, inspirée par le slugging, offre visiblement une solution efficace et accessible pour maintenir des lèvres hydratées et douces pendant l’hiver.