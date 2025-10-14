Lèvres gercées, abîmées ? Ce geste méconnu pourrait tout arranger

Léa Michel
L’hiver arrive, et avec lui son lot de petits désagréments cutanés. Parmi les plus courants : les lèvres sèches, fendillées ou douloureusement gercées. Si les baumes à lèvres classiques ne suffisent pas toujours, un ingrédient naturel encore peu connu du grand public pourrait bien faire des merveilles : le beurre d’avocat.

Le beurre d’avocat, un allié inattendu

Issu de la pulpe d’avocat, le beurre d’avocat est utilisé comme émollient naturel dans certains soins pour les lèvres. D’après une revue d’études, il agit à la fois comme agent hydratant, épaississant, mais aussi réparateur. Sa texture riche mais non grasse permet une absorption rapide sans effet collant.

Ce qu’il contient

Ce super-ingrédient est particulièrement riche en acides gras essentiels comme l’acide oléique et l’acide linoléique, ainsi qu’en antioxydants bénéfiques pour la peau. Ces composants aident à renforcer la barrière cutanée, réduire les inflammations et favoriser la cicatrisation des peaux abîmées — idéal pour des lèvres agressées par le froid ou le vent.

Comment l’utiliser ?

Vous pouvez acheter du beurre d’avocat bio en magasin spécialisé, ou même le fabriquer vous-même à la maison avec un simple avocat et un mixeur. Une fois prêt, il suffit d’en appliquer une petite quantité sur les lèvres avec le doigt ou un coton-tige, aussi souvent que nécessaire.

Naturel, efficace, doux… le beurre d’avocat coche ainsi toutes les cases pour devenir votre nouvel indispensable de l’hiver. Un petit geste simple, mais redoutablement efficace contre les lèvres gercées. À tester d’urgence !

Léa Michel
Passionnée par les soins, la mode et le cinéma, je consacre mon temps à explorer les dernières tendances et à partager des astuces inspirantes pour se sentir bien dans sa peau. Pour moi, la beauté réside dans l'authenticité et le bien-être, et c'est ce qui me motive à offrir des conseils pratiques pour allier style, soin et épanouissement personnel.
