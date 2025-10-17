Effet bonne mine : ce soin à l’acide hyaluronique adopté par Natalie Portman intrigue

Fabienne Ba.
Screen du film « Un hiver à Central Park »

À l’occasion du Festival Lumière, Natalie Portman a captivé le public par son teint rayonnant. Derrière son « secret beauté », un soin repulpant enrichi en acide hyaluronique, qui fait le buzz aussi bien sur les tapis rouges que chez les fans de skincare.

Le soin à l’acide hyaluronique qui intrigue

Dans la trousse beauté de Natalie Portman, le sérum « Capture Totale Hyalushot » de Dior occupe une place d’honneur. Sa maquilleuse Lisa Storey a révélé ce choix avant les Golden Globes : ce soin, à la formule brevetée, combine deux types d’acides hyaluroniques, un peptide à « effet botox-like » et un extrait de longoza régénérant. Utilisé juste avant le maquillage, il promet un « effet bonne mine » en 4 heures.

 

Une efficacité prouvée et plébiscitée

Selon la maquilleuse Lisa Storey : dès les premières heures, la peau paraît plus souple et éclatante. Le cocktail d’actifs soutient la vitalité naturelle de la peau, aide à préserver son élasticité et favorise une apparence reposée et rayonnante. Sa texture légère repulpe et hydrate intensément sans effet gras, pour un confort durable. Composée à 97 % d’ingrédients d’origine naturelle, la formule respecte les peaux sensibles et s’adapte parfaitement aux retouches express tout au long de la journée.

 

Un éclat instantané sur les tapis rouges et au quotidien

Au Festival Lumière ou sur Instagram, Natalie Portman affiche fièrement les bénéfices de ce soin Dior. Son teint est lumineux et sa peau rayonne. Le « Capture Totale Hyalushot » serait pour elle, selon la maquilleuse Lisa Storey, le must du vanity pour une mine éclatante.

Terminons par préciser que si Natalie Portman a visiblement adopté ce soin repulpant pour sublimer son teint, il n’est pas nécessaire d’accumuler les produits dits « anti-âge » ou « correcteurs » pour rayonner. Chaque peau a sa propre beauté, son éclat naturel et son rythme. L’essentiel reste d’écouter ses besoins, de privilégier des formules respectueuses et de se sentir bien dans sa peau – sans se cacher sous des couches de maquillage ni se ruiner en promesses de « jeunesse éternelle ».

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Je suis Fabienne, rédactrice pour le site The Body Optimist. Je suis passionnée par le pouvoir des femmes dans le monde et leur capacité à le changer. Je crois que les femmes ont une voix unique et importante à offrir, et je me sens motivée à faire ma part pour promouvoir l'égalité des sexes. Je fais de mon mieux pour soutenir les initiatives qui encouragent les femmes à se lever et à être entendues. J'essaie également de participer aux débats sur des sujets tels que le harcèlement sexuel, la discrimination fondée sur le genre et l'accès aux opportunités économiques. Je pense que ces conversations sont essentielles pour créer un monde plus juste et plus inclusif pour tous.
