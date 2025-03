Voici les meilleurs soins capillaires d’après l’UFC-Que-Choisir

Shampoings, après-shampoings, masques, sérums… comme beaucoup, vous avez peut-être tendance à vous arrêter sur un joli packaging sans vous soucier du reste. Pourtant, la liste interminable d’ingrédients aux connotations chimiques ne présage rien de bon pour votre crinière. Pour éviter de passer des heures dans les rayons à analyser chaque bouteille, l’UFC-Que-Choisir a mené son enquête pour le bien de votre chevelure. Voici le palmarès des meilleurs soins capillaires pour une routine sûre et sans danger. Ces potions modernes vont révolutionner votre passage sous la douche et gâter vos cheveux de la racine aux pointes !

Des shampoings à la portée de toutes les bourses

Chaque année, l’UFC-Que-Choisir dresse une liste des produits « hair care » les plus irréprochables. En parallèle, elle n’hésite pas non plus à afficher les plus nocifs et les moins recommandables du marché. Elle vous éclaire dans vos achats et vous fait économiser du temps dans les rayons. Plus besoin de lire au dos des bouteilles, en quête de noms douteux. L’association de défense des consommateurs fait ce travail méticuleux à votre place et vous facilite la tâche en magasin.

Pour accomplir la première partie de votre routine capillaire, il vous faut un shampoing. C’est la base. En tête de classement de l’UFC-Que-Choisir, on retrouve le shampoing nourrissant Naturé Moi. Avec 95 % d’ingrédients d’origine naturelle et une odeur envoûtante d’abricot qui donne l’illusion de se balader dans les vergers, il promet un nettoyage à la hauteur de vos attentes. En deuxième place, trône le shampoing parfum « coton et litchi » de la marque L’Arbre Vert. Il est hypoallergénique, sans silicone et a un ph neutre. Là encore c’est un sans faute. Doux pour le cuir chevelu, il l’est aussi avec le porte-monnaie puisqu’il vaut à peine plus de 2 €.

Parmi les élèves modèles, il y a également Naturanove bio – Shampooing éclat figue signé Kéranove. Certifié Cosmos Organic et fabriqué en France, il s’adresse aux cheveux méchés ou colorés. Pour les chevelures en urgence vitale, il y a aussi le shampoing crème Le Petit Olivier, qui nourrit et répare en profondeur, tout en vous offrant un dépaysement olfactif. Note à vous-même : ne pas sous-estimer les produits des marques distributeurs. Les shampoings Cien de Lidl sont très bien placés !

Les après-shampoings les plus exemplaires du marché

Sous le pommeau, l’après-shampoing succède au shampoing. Plus question de le zapper surtout avec cette liste toute prête à disposition. Dans le top, il y a l’après-shampooing nourrissant Timotei Bio au miel et à l’huile de jojoba. La composition se rapproche de la perfection. L’après-shampooing nutrition de l’Arbre Vert est similaire. À la surprise générale, ce ne sont pas les marques les plus « réputées » qui arrivent en tête. Ce sont des enseignes plus confidentielles comme Inecto et son après-shampoing Pure Argan qui font figure d’exemples.

Les masques clean à avoir dans votre salle de bain

Pour finaliser votre routine et ressortir de la douche avec des cheveux pleins de vitalité, place au masque ! Sur le podium, le masque nourrissant de CIEN Nature’s beauty et son odeur subtile d’olive. Pour prolonger le voyage sensoriel, vous pouvez aussi confier votre crinière à la version Les Cosmétiques Design Paris Nectar of beauty. À base de mangue et de beurre de noix, il fait des miracles sur les cheveux secs et abîmés.

Dans cette liste culmine également le masque baume 2 en 1 d’Yves Rocher. Un produit versatile aux fructanes d’Agave qui promet une chevelure comme neuve. Vous n’auriez peut-être pas misé dessus de prime abord, pourtant le masque nourrissant au beurre de karité et à l’huile d’avocat de la marque Repère est un vrai trésor capillaire.

Et pour parfaire votre routine capillaire…

Si vous voulez optimiser votre routine capillaire, vous pouvez la compléter avec d’autres produits adaptés à vos besoins et vos exigences. Le baume démêlant de Yves Rocher répare votre chevelure en plus de mettre les nœuds à plat. Si vos cheveux sont du genre indiscipliné, l’eau coiffante « Shine Up » brillance et anti-épis Labell va rapidement se faire une place dans vos indispensables. Si vos cheveux ressemblent à de la paille et que vous n’arrivez pas à en faire façon, c’est le sérum régénérant ++ de la marque Les Cosmétiques Design Paris qu’il vous faut dans votre vanity.

Ces soins capillaires, passés au peigne fin par l’UFC-Que-Choisir, sont des valeurs sûres ! Vous pouvez les acheter les yeux fermés. Sinon, vous pouvez aussi faire vos produits « maison ».