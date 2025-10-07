Oubliez l’huile de ricin : ce secret ancestral fait pousser les cheveux deux fois plus vite

Vos cheveux sont capricieux et refusent de pousser ? Une potion venue du Tchad et utilisée depuis des millénaires par les femmes du pays fait un parfait engrais pour votre chevelure. Issue d’une petite graine aux grands pouvoirs, elle rivalise avec la fameuse huile de ricin. Son nom : l’huile de chébé. Raiponce n’a qu’à bien se tenir !

Un ingrédient au service des chevelures depuis 8 000 ans

Vous avez tout essayé, mais rien n’y fait. Votre chevelure stagne au même niveau de votre dos depuis plusieurs mois. Malgré une routine bien rodée et des soins dernier cri, vos cheveux ne poussent pas d’un centimètre. Vous avez beau les enduire de sérum « coup de boost », vos cheveux y semblent totalement insensibles. Tant et si bien que votre entourage vous pose toujours cette question « oh, mais tu es allée chez le coiffeur ? ». Une phrase interrogative qui induit « tes cheveux sont courts » et qui vous ramène à cet éternel combat sous la douche.

Si la princesse Raiponce entretient sa liane blonde grâce à ses fleurs enchantées, les Tchadiennes ont aussi une formule magique et elle s’appelle huile de chébé. Vous ne l’avez certainement jamais croisé dans les rayons de votre supermarché ni entre les mains de votre influenceuse beauté préférée. L’huile de chébé tire son nom de la graine de chébé et elle enrichit les chevelures des Tchadiennes depuis 8000 ans.

Elle est récoltée puis séchée au soleil et enfin écrasée et mêlée à une huile végétale. Cette graine, de taille minuscule, porte ses fruits. Là-bas, les femmes arborent de longs cheveux bruns qui tutoient leur hanche. L’huile de chébé n’est désormais plus un secret et commence doucement à dépasser les frontières de l’Afrique pour devenir un soin « grand public ». Cette mixture prouve une fois de plus que la réponse à vos soucis capillaires se trouve certainement quelque part au creux de la nature.

Ce que renferme vraiment l’huile de chébé

Véritable « or brun » d’Afrique, le chébé n’a pas d’égal sur le marché cosmétique. Riche en omégas 6 et 3, en vitamines C et E, en protéines et en minéraux comme le zinc ou le fer, c’est un cocktail nourrissant pour la fibre capillaire. Il vaut tous les soins du commerce et tient vraiment ses promesses.

Ce qui rend le chébé si puissant, c’est également sa capacité à retenir l’hydratation au cœur de la fibre. Contrairement à certaines huiles qui nourrissent sans pénétrer, le chébé forme une barrière protectrice tout en stimulant la circulation au niveau du cuir chevelu. Riche en antioxydants, il aide à prévenir les pointes fourchues, à réparer les cheveux abîmés et à fortifier la fibre capillaire. Et contrairement à certaines croyances, le chébé n’est pas réservé aux cheveux crépus : ses propriétés conviennent à tous les types de cheveux, du plus fin au plus épais.

Depuis des siècles, les femmes du peuple Bassara au Tchad l’utilisent pour protéger leurs cheveux de la casse et du dessèchement sous un climat chaud et sec. Le résultat ? Des chevelures épaisses, brillantes et souvent d’une longueur impressionnante. Et si la science moderne commence tout juste à s’y intéresser, la tradition, elle, a déjà prouvé son efficacité.

Comment profiter des vertus de l’huile de chébé ?

L’huile de chébé se prête à une multitude d’usages selon vos besoins. En bain d’huile avant le shampoing, elle nourrit intensément les longueurs et redonne de la souplesse aux cheveux secs ou cassants. En soin de finition, une simple noisette suffit pour apporter brillance et douceur sans alourdir.

Pour une action plus ciblée, rien de tel qu’un massage du cuir chevelu. Appliquez l’huile raie par raie, puis massez lentement en mouvements circulaires pendant quelques minutes. Ce geste stimule la microcirculation sanguine, favorise la pénétration des actifs et aide les racines à se fortifier. Laissez poser entre 10 et 30 minutes avant de laver avec un shampoing doux. En prime, ce moment devient une véritable parenthèse de détente.

La nature n’a pas encore livré tous ses secrets beauté. Si les rituels de Cléopâtre étaient bien connus, il y a d’autres peuples qui ont beaucoup à nous apprendre devant le miroir et sous le pommeau.