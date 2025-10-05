Cette boisson à l’apparence étrange est le nouvel élixir de beauté

Une nouvelle boisson venue d’Afrique s’improvise potion de Jouvence et contrairement à l’Ubé latte et au matcha, elle n’est pas aussi Instagrammable et esthétique. Or malgré son apparence peu ragoûtante, toutes les influenceuses beauté vantent ses mérites et s’affichent avec cette curieuse mixture entre les mains. L’eau de gombo s’invite dans les routines et sublime de l’intérieur.

Le gombo, l’ingrédient tendance du moment

Aujourd’hui les beauty addicts ne prennent plus seulement soin d’elles devant le miroir. Elles le font aussi avec des breuvages qui relèvent presque de la sorcellerie. Entre l’aromatique matcha et sa teinte verte iconique, le golden milk et sa couleur ocre envoûtante et l’ubé, cette poudre qui confère aux mugs une singulière nuance violette, ces boissons branchées sont les nouvelles crèmes de jour. Or, depuis quelques mois, un autre nectar skincare fait parler de lui. Et il ne date pas d’hier.

Le gombo, reconnaissable à ses gousses vertes et à sa texture légèrement visqueuse, est depuis longtemps apprécié dans les recettes traditionnelles : soupes, ragoûts ou plats mijotés. Ce que l’on découvre aujourd’hui, c’est que ses propriétés ne se limitent pas à l’assiette. Trempé quelques heures dans de l’eau, il libère un liquide translucide et gélifié, appelé eau de gombo, qui concentre une partie de ses nutriments.

Si le thé vert ou le matcha doivent leur succès à leur teneur en antioxydants, le gombo, lui, est riche en fibres, vitamines (C, K, A), minéraux (calcium, magnésium) et polyphénols. Il n’en fallait donc pas plus pour qu’il quitte les marmites des “mama” africaines pour se presser entre les mains manucurées des clean girls de la toile.

Ce qui rend l’eau de gombo unique

Contrairement à d’autres boissons tendance, l’eau de gombo séduit par sa texture particulière : légèrement épaisse, presque gélatineuse. En termes de sensation gustative, elle se rapproche du jus d’aloe vera. Ce mucilage naturel, souvent redouté en cuisine, devient ici un véritable atout. Il tapisse en douceur l’estomac, aide à une meilleure digestion et offre une sensation d’apaisement.

C’est aussi une boisson hautement hydratante : elle aide le corps à retenir l’eau plus longtemps grâce à ses fibres solubles. Résultat : une impression de fraîcheur durable et un allié pour celles et ceux qui cherchent à maintenir leur vitalité tout au long de la journée.

Un élixir beauté, vraiment ?

On la surnomme “boisson beauté” non pas parce qu’elle promet des miracles, mais parce qu’elle accompagne les mécanismes naturels du corps. L’eau de gombo contribue à soutenir la vitalité générale, ce qui se reflète souvent sur l’éclat de la peau, la force des cheveux et la sensation de bien-être global.

Son secret réside dans son action douce et régulière. Plutôt que de stimuler ou d’exciter l’organisme (comme le café ou même certains thés), elle agit comme un nourrissant discret. Ses fibres favorisent l’équilibre intestinal, ses vitamines participent à la régénération cellulaire. En plus, elle offre une hydratation renforcée. Une approche lente, mais durable.

Comment la préparer et l’adopter ?

Bonne nouvelle : pas besoin d’équipement spécial ou de cérémonial compliqué. Pour préparer l’eau de gombo, il suffit de couper 2 ou 3 gousses fraîches, de les laisser tremper toute la nuit dans un grand verre d’eau et de boire le liquide obtenu au réveil.

Certains ajoutent une rondelle de citron pour relever le goût, d’autres préfèrent la consommer nature pour profiter de sa saveur subtile et végétale. Elle peut s’intégrer facilement dans une routine matinale ou se boire en après-midi comme boisson hydratante. Petit conseil : commencez par de petites quantités, le temps que votre corps s’habitue à sa texture particulière. Et si la texture vous dérange, vous pouvez aussi appliquer le gombo sur votre peau, comme un gel. C’est particulièrement rafraîchissant et ça illumine le teint presque spontanément.

Méconnue il y a encore quelques mois, l’eau de gombo est désormais sur toutes les lèvres. Même si elle est prometteuse et perpétue des rituels millénaires, elle nécessite quelques compléments. Pas question de zapper les autres gestes beauté pour autant.