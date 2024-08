Rihanna dévoile ses produits chouchous Fenty Skin pour une peau protégée et éclatante au soleil

Rihanna, la superstar mondiale, n’est pas seulement connue pour sa voix envoûtante. Elle a également conquis le monde de la beauté avec sa marque Fenty Beauty, et plus récemment avec sa gamme de soins de la peau, Fenty Skin. En tant que business women, elle inspire des millions de personnes à travers le monde, et récemment elle a dévoilé sur le compte Instagram de ses marques beauté ses produits chouchous Fenty Skin pour une peau protégée et éclatante au soleil. Découvrez-les !

La philosophie de Fenty Skin

Rihanna a toujours prôné l’inclusivité et l’authenticité. Sa marque Fenty Beauty vise ainsi à rendre le maquillage accessible à tou.te.s, indépendamment du genre, de l’âge, du type de peau ou de la carnation. Avec ses 50 teintes de fonds de teint, de la plus claire à la plus foncée, Rihanna a ouvert la voie au maquillage inclusif. Fenty Skin c’est la ligne de soins simple et accessible, conçue pour sublimer le maquillage Fenty Beauty (et pas que).

« Fenty Skin représente tout ce que j’aurais voulu avoir à l’époque. Je voulais des produits simples et accessibles, qui nous libèrent de la pression que l’on ressent en choisissant sa routine soin. J’ai donc créé une routine universelle. Je voulais aussi que l’emballage soit à la fois beau et fonctionnel, tout en étant plus respectueux de l’environnement » – Rihanna

Chaque produit est ainsi formulé avec des ingrédients soigneusement choisis qui nourrissent et protègent la peau, tout en apportant une touche de glow. Tout comme le make up Fenty Beauty, on retrouve dans la routine skincare Fenty Skin des formulations vegan et sans gluten.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par FENTY SKIN (@fentyskin)

Le secret de l’éclat : Fat Water

Rihanna sait qu’une peau bien préparée est essentielle pour obtenir un teint éclatant. C’est pourquoi elle a créé le Fat Water, un tonique hybride qui combine les bienfaits d’un sérum et d’un toner. Avec sa formule enrichie en vitamine C, niacinamide et cerise de la Barbade, le Fat Water by Fenty Skin resserre les pores, améliore la texture de la peau et lui donne un éclat naturel.

Il suffit de verser quelques gouttes dans la paume de votre main et de tapoter doucement sur votre visage. Vous sentirez immédiatement la fraîcheur, et votre peau sera prête à absorber les soins suivants. C’est comme un shot de vitamine pour votre visage, comme l’explique Rihanna dans sa vidéo Instagram.

Voir ce produit

Un duo gagnant : nettoyage et hydratation

Imaginez une peau douce et éclatante, comme si vous veniez de passer une journée dans un spa. Le secret pour obtenir une telle peau réside dans un duo basique, mais essentiel : le nettoyage et l’hydratation. Ces deux étapes sont incontournables pour une routine de soins de la peau réussie, surtout lorsque vous vous préparez à affronter les rayons du soleil. Le nettoyage permet d’éliminer les impuretés, l’excès de sébum et les résidus de maquillage qui obstruent les pores, tandis que l’hydratation renforce la barrière cutanée, maintenant votre peau souple et éclatante.

Rihanna l’a bien compris, et c’est pourquoi Fenty Skin propose des produits qui simplifient ces étapes tout en offrant des résultats visibles. Vous n’avez pas besoin d’une armoire remplie de produits pour obtenir une jolie peau !

Total Cleans’r

Pour une peau protégée et éclatante, tout commence par un bon nettoyage. Le Total Cleans’r by Fenty Skin est un nettoyant-démaquillant visage pour peau grasse ou à tendance acnéique. Il favorise un démaquillage naturel qui s’adapte aux besoins de toutes les carnations. Adieu impuretés, maquillage et même résidus de pollution. Avec sa formule douce, il laisse la peau fraîche sans la dessécher.

Utiliser le Total Cleans’r, c’est comme offrir à votre visage des mini-vacances. Appliquez une petite quantité sur peau humide, massez délicatement et laissez les ingrédients « magiques » faire leur travail. Vous serez prêt.e à briller sous le soleil !

Voir ce produit

Hydra Vizor

Après un bon nettoyage, il est temps d’hydrater et de protéger votre peau. Le Hydra Vizor est une crème hydratante avec un écran solaire SPF 30, un véritable must have pour quiconque passe du temps au soleil. Formulée avec des ingrédients comme la niacinamide (appelée parfois vitamine B3), l’acide hyaluronique ou encore l’aloe vera, cette crème offre une hydratation durable tout en protégeant votre peau des rayons UV nocifs.

Ce qui rend l’Hydra Vizor by Fenty Skin si spécial, c’est sa texture légère et non grasse qui pénètre rapidement. Vous pouvez l’appliquer le matin avant de sortir, et vous serez protégée sans avoir l’impression de porter une couche épaisse de crème. On fond totalement pour son léger parfum de melon du désert. Et en prime, à vous la peau douce et lumineuse !

Voir ce produit

Un regard frais et éclatant : Flash nap

Sous le soleil, les longues journées peuvent laisser des traces visibles de fatigue, surtout autour des yeux. Le contour des yeux est en effet souvent la première zone à montrer des signes de fatigue. Cernes, poches, et petites ridules peuvent apparaître, ternissant l’éclat de votre regard. Mais pas de panique ! Rihanna a pensé à tout pour que votre regard reste lumineux grâce au gel-crème vivifiant Flash Nap by Fenty Skin.

Il agit comme un véritable coup de fouet pour le contour des yeux. La texture légère du Flash Nap pénètre rapidement, apportant une sensation immédiate de fraîcheur et de réconfort. Infusé avec du marronnier d’Inde, de l’acide hyaluronique, de l’arbre à Soie Perse et des extraits de thé vert, il hydrate en profondeur tout en réduisant l’apparence des cernes et des poches.

En tant que primer, il prépare également la peau pour le maquillage, assurant que votre correcteur ou fond de teint s’applique en douceur et reste en place toute la journée. Déposez une petite quantité du produit sous chaque œil et tapotez délicatement jusqu’à absorption.

Voir ce produit

La routine parfaite pour une peau éclatante

Pour tirer le meilleur parti des produits Fenty Skin, voici une routine simple à suivre :

Nettoyage : commencez par le Total Cleans’r pour enlever les impuretés de la journée. Tonification et hydratation : appliquez le Fat Water pour préparer votre peau et lui donner un coup d’éclat. Hydratation et protection : utilisez l’Hydra Vizor le matin pour hydrater votre peau tout en la protégeant du soleil. Éclat des yeux : n’oubliez pas le Flash Nap pour un regard lumineux. Récupération nocturne : terminez votre journée avec l’Instant Reset, une crème de nuit en gel pour nourrir et restaurer votre peau pendant votre sommeil, afin de vous réveiller avec un teint frais.

Cette routine, simple, mais efficace, vous garantit une peau protégée et éclatante tout au long de la journée, même sous le soleil brûlant.

Avec Fenty Skin, Rihanna offre des produits qui permettent à chacun.e d’obtenir une peau éclatante et protégée, même sous le soleil. Que la « magie » de Riri vous accompagne dans votre routine beauté et que votre peau soit toujours prête à rayonner, peu importe où vous allez !