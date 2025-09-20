Elles sautent tous les matins depuis l’enfance : leur « secret de beauté » fascine le monde

Si la plupart des femmes s’étirent au levé et se préparent un matcha latte, les soudanaises, elles, ont un autre rituel plus dynamique pour briller. Depuis l’enfance, elles sautent à pieds joints au réveil comme si elles faisaient tourner une corde à sauter invisible. Une tradition bien ancrée dans leur culture qui explique certainement leur jambe galbée et leur silhouette en sablier.

La danse du saut : bien plus qu’un rituel

Si en Europe, les femmes entretiennent leur beauté devant le miroir, dans le Sud du Soudan, elles le font les pieds au plancher et le corps bondissant. Leur routine beauté a tout d’une chorégraphie. Ces femmes, qui décollent du sol comme si elles étaient sur un trampoline, appartiennent au peuple Dinka. Chez elles, sauter n’est pas une activité du tendre âge, exécutée au gré d’une marelle ou avec une corde à sauter.

C’est un geste profondément ancré dans la culture, transmis dès l’enfance. Les jeunes apprennent à bondir avec élégance, les bras immobiles, le regard fier, dans un rythme presque hypnotique. Ce n’est pas une compétition, mais un langage corporel qui exprime la vitalité, l’endurance et la beauté.

Ce rituel, pratiqué au lever du jour, est devenu une véritable gymnastique quotidienne. Les Dinka croient que sauter façonne non seulement le corps, mais aussi l’esprit : il élève le moral, fortifie les liens communautaires et rappelle la fierté de leurs origines. Si aujourd’hui, la danse du saut Drinka a investi les trends TikTok, elle est chargée de symbole et revêt un sens qui dépasse la simple “obligation esthétique”.

Un « secret de beauté » inattendu

Ce qui intrigue aujourd’hui le monde extérieur, c’est l’effet visible de cette habitude. Les Dinka sont réputés pour leurs silhouettes longilignes, leurs jambes élancées et leur port altier. Bien sûr, la génétique joue un rôle, mais beaucoup attribuent aussi cette harmonie physique aux sauts répétés qui sculptent les muscles, stimulent la circulation et renforcent la posture.

Alors qu’en Europe et en Amérique, ce sont les bistouris et les crèmes de Jouvence qui modèlent le corps, dans cette partie méconnue du Soudan, ce sont les sauts rythmés qui taillent la silhouette. À une époque où les tendances bien-être se multiplient et poussent l’innovation toujours plus loin, les soudanaises s’en tiennent à un rituel plus terre-à-terre et moins contraignant.

La danse du saut est une bonne alternative à la salle de sport : pas de machines sophistiquées, pas d’abonnement coûteux, juste le corps qui s’élève vers le ciel, encore et encore. Dans la plupart des cultures, sauter est surtout un geste enfantin. Les bambins font ce mouvement dans les flaques, au cœur de la cour de récré ou sur fond de contines. Pourtant, avec l’âge, on perd ce réflexe et il devient plus occasionnel. On tambourine sur la terre seulement dans un cadre festif. Cependant, les soudanaises, elles, n’attendent pas d’être en festival pour décoller du sol. C’est presque instinctif chez elles.

Le pouvoir du mouvement répétitif

Sauter n’est pas qu’un exercice physique : c’est aussi une expérience mentale. Les chercheurs en neurosciences parlent d’ »effet méditatif du rythme ». En répétant le même mouvement, le cerveau se calme, le stress diminue et l’attention se recentre. C’est un peu l’équivalent d’une séance de yoga… mais version africaine et énergique. Chaque saut génère une micro-décharge d’endorphines, ces hormones du bien-être qui boostent l’humeur. Pas étonnant que ce rituel, pratiqué à l’aube, donne le ton de la journée et procure à celles qui le pratiquent une confiance naturelle.

La danse du saut, pratiquée assidûment par des mannequins locales, est l’héritage d’une tradition précieuse. Sauf que voilà, elle a fini par se perdre dans la viralité des réseaux. Aujourd’hui, des femmes de tous horizons s’initient à ce jeu de jambes gracieux et revigorant, espérant en tirer profit devant le miroir. Elles reproduisent simplement des vidéos TikTok sans vraiment connaître le vrai fond de cette danse. Or, pour que la danse du saut soit bénéfique, il faut y mettre du cœur et de l’intention. Pour les Dinka, sauter n’est pas juste un exercice : c’est un rite d’identité, une manière de célébrer la vie, la jeunesse et la force collective.

Tandis que certaines s’adonnent aux squats et aux douloureux crunchs, les soudanaises, elles, sautent joyeusement. Elles ne le font pas pour « punir » leur corps mais pour le chérir et le remercier. La danse du saut n’est pas un nouvel exercice bien-être sorti des tréfonds de la toile. C’est une tradition à préserver et à respecter.