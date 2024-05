On a testé le collagène éthique UNAE pour ne garder que les côtés positifs de la grossesse

Si certaines femmes ont la chance d’avoir une grossesse idyllique, d’autres sont un peu moins gâtées. Au-delà des traditionnelles nausées matinales, nous avons aussi la peau capricieuse. Nous sommes cernées comme si nous avions fait la fête toute la nuit, notre visage semble complètement éteint et des boutons éclosent aux pires endroits. Quelle plaie ! Nous avons écumé les rangs des pharmacies en quête d’une routine « skincare » peu contraignante, sans succès. Puis nous sommes tombées sur le collagène éthique UNAE, des compléments alimentaires safe qui se fondent très bien dans le quotidien et qui nous économisent du temps devant la glace. Avec bébé qui s’épanouit dans notre ventre, nous voulions un produit à la composition transparente. Et c’est mission accomplie ! Pendant trois mois, nous avons bu cette « potion » d’un nouveau genre, voici notre verdict.

En tant que femme enceinte, pourquoi le collagène éthique UNAE nous a convaincues ?

Quand nous portons la vie en nous, nous faisons preuve de vigilance avec ce que nous ingurgitons. Hormis les aliments interdits auxquels nous renonçons pendant neuf mois, nous développons parfois une sorte de psychose avec la nourriture. Nous lisons les petites lignes sur les étiquettes. Nous interrogeons notre ami Google pour savoir si nous ne prenons pas de risques où nous appelons notre mère, grande connaisseuse. En clair, nous épions chaque centimètre carré du packaging. Et dès qu’un ingrédient suspect se présente à nous, nous reposons illico presto le produit par crainte de détériorer la santé de bébé.

Avec le collagène éthique UNAE, qui passe aussi par voie orale, nous aurions pu avoir une retenue. Mais le « manifeste » de la marque nous a débarrassées de nos appréhensions. Le collagène a fait une entrée fracassante dans la beauty-sphère. Protéine majoritaire du corps humain, il fait toute la vitalité et la robustesse de notre peau. Alors, forcément, on en a attendu de bons échos dans la bouche des influenceuses. Mais en ponçant un peu le Net, on s’est aperçue que tous ne se valaient pas. Le collagène éthique UNAE, lui, était plutôt bien accueilli par la critique. Il faut dire qu’on ne peut pas lui reprocher grand-chose. Déjà, la marque prend le soin de « vulgariser » les termes scientifiques. Nous ne partons donc pas en terre inconnue, ce qui est assez rassurant.

UNAE propose des formules uniques, où toutes les vitamines essentielles se côtoient. Le laboratoire sollicite des ingrédients de qualité supérieure soumis à des contrôles stricts et suit une ligne écologique. Sans additifs alimentaires, sans OGM, ni ingrédients louches, le collagène éthique UNAE est l’un des plus purs du marché. Il est aussi sans crustacé, aliment sur liste noire pendant la grossesse. C’est également le seul à bénéficier de la certification « pêche durable ». En plus de respecter notre corps, en plein chambardement, il préserve nos écosystèmes marins et toute la population qui s’y déploie. Autant d’arguments qui nous ont confortées dans notre choix. Pendant trois mois, nous avons ajouté le collagène éthique UNAE à notre verre matinal.

Des compléments alimentaires qui deviennent un rituel naturel

Nous en sommes à quatre mois de grossesse lorsque nous entamons la cure de collagène UNAE. À l’ouverture d’un des sachets de collagène, nous avons une petite réserve sur le goût. Il faut préciser que nous avons le « nez fin » et depuis la grossesse notre odorat est encore plus sensible. Alors pour atténuer l’odeur iodée, nous avons trouvé une bonne parade gustative.

Nous diluons le sachet dans un verre de grenadine et le produit passe presque inaperçu. Nous apprécions le côté « expéditif » du rituel, qui prend moins d’une minute. Plus besoin de se tartiner le visage d’une multitude de liquides aux promesses incertaines ou de s’éterniser devant le miroir. Nous continuons simplement à appliquer notre crème hydratante en parallèle pour avoir un bouclier protecteur sur notre peau. Mais à part ça, rien de plus ! Nous avons une routine skincare assez minimaliste.

Au début de la prise, nous sortons de longs mois de maladie. Notre peau ne respire pas vraiment la santé. Elle est même plutôt en perte d’éclat. Tant et si bien que nos proches nous préconisent des siestes à tout va, preuve que notre visage trahit notre déficit de sommeil. Nous comptons sur le collagène éthique UNAE pour remettre de la lumière sur notre peau. C’est plutôt bien parti. Il ne tarde pas à devenir un automatisme au petit-déjeuner, ce qui évite les oublis. Nous le préparons machinalement comme une boisson traditionnelle. Un format idéal quand on est du genre tête en l’air. En prime, ça nous incite à consommer plus d’eau au quotidien.

Je veux faire cette cure de collagène

Des effets déjà visibles à la fin de la deuxième semaine

Nous devons l’avouer, la patience n’est pas notre fort. Mais cette fois-ci, nous n’avons pas attendu en vain. Après avoir répété le geste assidûment pendant deux semaines, nous commençons à constater les premiers changements sur notre épiderme. Nous avons d’ailleurs reçu un compliment qui nous l’a confirmé. « Tu as bonne mine« , nous a-t-on dit au bureau ce matin-là. Pourtant, il y a encore quelque temps, c’était plutôt « tu devrais te reposer, tu as l’air exténuée ».

C’est un constat que nous faisons aussi face à notre reflet, beaucoup moins « zombifié » qu’avant. Notre première fille, qui va sur ses trois ans, peut faire le cirque toute la nuit et hacher notre sommeil, nous nous réveillons avec un visage radieux. La couperose qui parsemait notre minois après une nuit agitée n’est plus qu’un ancien souvenir. Et c’est encourageant !

Si nous pouvons noter des améliorations aussi rapides, c’est parce que le collagène éthique UNAE a une bonne biodisponibilité. Ce qui signifie qu’il est mieux assimilé par notre organisme. Il reste donc familier à notre corps et ne perturbe pas notre estomac. Au départ, nous avions peur que le produit nous envoie à la selle souvent ou nous provoque des ballonnements. Mais finalement, nous avons le ventre en paix. Ce qui est également un gros point positif, surtout en période de grossesse où la digestion est parfois laborieuse.

Après trois mois de cure, quels résultats sur notre peau fatiguée ?

Ça y est nous sommes arrivées au terme de notre cure de collagène éthique UNAE. Le format poudre nous a permis de varier les plaisirs et de passer du sirop de pêche à la tisane réconfortante. Il nous a aussi incitées à mieux nous hydrater de l’intérieur, ce qui n’était pas vraiment gagné. Nous avons également pu l’embarquer dans nos voyages grâce à sa taille « compact » et « passe-partout ». Ça change du gros vanity que l’on ne sait jamais où caser.

En trois mois, notre peau a véritablement « glow up ». Elle s’est métamorphosée. Avant, nous avions l’habitude de chasser les petits boutons avec notre glace grossissante. Mais désormais, nous avons beau chercher, ils sont introuvables. Les points noirs générés par la pollution, les rougeurs héritées du stress et les mini kystes ont laissé place à une peau nette et soyeuse. Nous avons également un teint frais et lumineux, qui peut aisément s’émanciper du maquillage ou des bb crèmes.

En aval, nous n’avons rien modifié à notre routine skincare. C’est donc le collagène éthique UNAE qui a agi en parfaite autonomie et qui a sublimé, seul, le grain de notre peau. Nous ressortons aussi de cette cure de collagène avec une meilleure masse musculaire, qui a tendance à fondre pendant les neuf mois de grossesse. Puisque le sport n’est pas vraiment conseillé, ça compense. Nous sommes également moins sujettes aux crampes, qui, autrefois, étaient irradiantes. Notre corps est beaucoup moins ankylosé que lors de notre première grossesse et ce n’est pas une coïncidence. Enfin, le collagène éthique UNAE nous a permis de faire le plein d’OMÉGA-3 sans devoir revisiter tous nos menus en conséquence. Un apport nécessaire pour amortir la chute d’hormones.

Le collagène éthique UNAE a de grandes chances de jouer les prolongations dans notre verre du matin. Plus qu’un coup de pouce beauté, c’est une poudre qui résout tous les aspects pénibles de la grossesse. Durable, engagé, sain et sans danger, le collagène UNAE met la science au service de notre bien-être.

Article partenaire