Sans le savoir, nous sommes nombreux.ses à appliquer de mauvais gestes lors de notre routine beauté. Préparez-vous à dire adieu à ces gestes nuisibles et à adopter des pratiques plus saines pour une peau éclatante et une chevelure resplendissante. Voici 13 gestes à bannir de votre routine beauté.

Utiliser des produits non adaptés à votre type de peau

Votre meilleur.e ami.e adore cette nouvelle crème hydratante ? Cela ne signifie pas qu’elle convient à votre peau. Utiliser des produits inadaptés peut aggraver vos problèmes de peau, qu’il s’agisse d’acné, de sécheresse ou de sensibilité. Identifiez votre type de peau et choisissez des produits formulés pour répondre à ses besoins spécifiques. N’hésitez pas à consulter un.e dermatologue au besoin pour des conseils personnalisés.

Se servir de l’eau du robinet pour rincer votre visage

Quoi de plus classique (et agréable) que de se passer un coup d’eau fraîche sur le visage ? Oui… Mais le problème est que l’eau qui coule dans nos robinets a généralement un pH trop élevé qui décape et irrite l’épiderme. Sans parler du calcaire et du chlore qui assèchent et irritent les peaux les plus sensibles.

Comment faire ? Utiliser un nettoyant doux. Et si vous devez impérativement vous rincer le visage, pensez à acheter une bombe d’eau thermale en spray. Rien n’est plus respectueux de la peau.

Ne pas retirer votre maquillage avant de dormir

C’est la règle d’or : ne jamais aller se coucher avec du maquillage. Sachez que si vous zappez le démaquillage avant d’aller vous coucher, vous risquez de vous retrouver avec des pores obstrués, des boutons, une régénération cellulaire ralentie, un vieillissement prématuré ou encore une déshydratation de la peau.

Traduction : même si on est littéralement éreinté.e, on passe par la case salle de bain histoire d’enlever rapidement tous les résidus de maquillage avec son démaquillant naturel. De l’huile, par exemple, fera parfaitement l’affaire.

Appliquer trop de produits en même temps

Il est facile de se laisser emporter par les multiples étapes de soins et les innombrables produits disponibles sur le marché. Cependant, utiliser trop de produits en même temps peut surcharger votre peau et provoquer des irritations. Adoptez une routine simple et efficace avec quelques produits de qualité adaptés à vos besoins spécifiques.

Mettre une protection solaire que l’été

Bien entendu, le rayonnement des UV sur la peau de votre visage est plus fort en plein mois de juillet qu’au mois de décembre. Mais il est là toute l’année ! Alors, si vous voulez éviter relâchement cutané, tâches et/ou vieillissement prématuré, pensez à appliquer une crème avec SPF 30 tout au long de l’année. Pour ce qui est de l’été, nous vous conseillons de mettre de l’indice 50.

Recourir à des cotons-tiges pour nettoyer vos oreilles

Bien que les cotons-tiges soient souvent utilisés pour nettoyer l’intérieur des oreilles, ils peuvent en réalité pousser le cérumen plus profondément et causer des blessures. Utilisez-les uniquement pour nettoyer l’extérieur de l’oreille. Pour l’intérieur, optez pour un nettoyant auriculaire en inox ou consultez un.e professionnel.le de la santé

Percer vos boutons et/ou points noirs

On le sait, il est quasiment impossible de résister à l’envie de percer un bouton et/ou d’extraire ce vilain point noir qui nous fait de l’oeil. Le problème ? C’est qu’en le perçant, vous permettez à toutes les bactéries contenues dans le comédon de se libérer. Sans parler du risque d’infection du bouton et du fait qu’il pourrait grossir davantage, juste avant de nous laisser une vilaine cicatrice.

Ce qu’il faut faire ? Prendre son mal en patience. Assécher le bouton avec un peu d’eau thermale et/ou un gel asséchant. Quoi qu’il arrive, avoir un bouton apparent n’est pas la fin du monde et ne fait pas de vous quelqu’un de lait et/ou de négligé !

Exfolier votre peau trop fort et trop régulièrement

Il est clair que vous avez besoin d’exfolier la peau de votre visage pour enlever résidus, peaux mortes et déboucher vos pores. Mais attention, ne le faites pas plus d’une ou deux fois par semaine. Sans cela, vous risquez d’irriter votre peau et de créer les petits boutons que vous voulez tant éviter.

De même, lorsque vous procédez au gommage, utilisez un exfoliant doux et appliquez doucement, du bout de vos doigts. N’appuyez pas trop fort et n’insistez pas trop, vous risquez d’endommager votre épiderme. Et surtout, une fois le gommage terminé, n’oubliez pas d’hydrater avec une crème adaptée à votre type de peau.

Ne pas respecter le temps de pose de vos masques

Les masques sont un excellent moyen de nourrir et traiter la peau, mais il est crucial de respecter le temps de pose indiqué sur l’emballage. Les laisser poser trop longtemps peut avoir des effets inverses, comme assécher la peau ou causer des irritations. Programmez donc un minuteur pour vous assurer de ne pas dépasser le temps recommandé.

Brosser trop souvent vos cheveux

Il est normal d’aimer le fait d’être bien coiffé.e tout au long de la journée. On a donc tendance à dégainer notre brosse pour discipliner un minimum notre crinière. Le problème ? Cela les abîme et les fragilise. Pourquoi ? Car, en brossant, nous sur stimulons les glandes sébacées qui produisent le sébum et graissent nos racines. Nous cassons la fibre et donc, la forme naturelle de nos cheveux.

Le bon geste à adopter ? Se brosser une fois les cheveux le matin et une fois le soir, en sortant de la douche. Commencez par les pointes, puis les mi-longueurs et enfin, les racines. Préférez un peigne ou une brosse dont les poils ne sont pas trop durs.

Utiliser des produits expirés

Nous avons parfois tendance à accumuler des produits de beauté, oubliant de vérifier leur date de péremption. Les produits expirés peuvent perdre leur efficacité et même provoquer des irritations cutanées. Faites le tri régulièrement et jetez ce qui est périmé. Un bon conseil est de noter la date d’ouverture sur chaque produit pour mieux suivre leur durée de vie.

User de cotons pour vous démaquiller

Aussi doux soit-il, le coton est abrasif, surtout si vous insistez pour enlever résidus de maquillage par exemple. Appliquez plutôt vos produits de soin sur vos doigts propres. Massez en mouvements circulaires, en appuyant légèrement. Et si vous souhaitez tout de même continuer à utiliser des cotons, prenez-en des lavables. Les disques de coton jetables classiques sont un véritable désastre pour la planète. Il est important de rendre sa routine beauté plus green.

Négliger le soin de vos lèvres

Les lèvres sont souvent oubliées dans notre routine beauté, pourtant elles ont besoin d’hydratation et de protection tout autant que le reste du visage. Utilisez un baume à lèvres hydratant et contenant un SPF pour protéger vos lèvres des agressions extérieures. Exfoliez-les doucement une fois par semaine pour éliminer les peaux mortes et appliquer un soin nourrissant.

Adopter de bonnes habitudes de beauté peut faire une grande différence pour votre peau et vos cheveux. Dites adieu à ces gestes nuisibles et accueillez une routine plus saine et plus efficace. Votre beauté naturelle n’en sera que plus éclatante !