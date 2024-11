Révolution beauté ou fake ultime : la tendance TikTok à la graisse de bœuf qui affole la toile

TikTok n’est jamais à court de nouvelles tendances beauté, et la dernière en date ne manque pas de surprendre. Des influenceuses vantent les bienfaits du suif de bœuf, une graisse animale, comme soin naturel pour la peau. Cette pratique, bien qu’ancienne, revient en force grâce à des vidéos virales qui mettent en avant ses prétendus avantages pour l’hydratation et la réparation cutanée. Pourtant, cette tendance divise les experts et les dermatologues.

Qu’est-ce que le suif de bœuf ?

Le suif de bœuf est une graisse animale obtenue principalement à partir des tissus graisseux des bovins. Traditionnellement utilisé pour fabriquer des bougies ou du savon, il trouve aujourd’hui un nouvel usage dans le domaine de la cosmétique naturelle. Certaines adeptes de soins naturels affirment que ses propriétés hydratantes et protectrices en font un allié de taille pour lutter contre la sécheresse cutanée et les irritations.

Sur TikTok, des vidéos montrent des influenceuses appliquant du suif directement sur leur visage ou l’intégrant dans leurs routines de soin. Elles louent ses effets nourrissants, en affirmant qu’il laisse la peau douce et éclatante. Mais est-ce vraiment une solution miracle pour la peau ?

Pourquoi cette tendance beauté divise-t-elle ?

Bien que le suif de bœuf soit naturel et riche en acides gras, son utilisation sur la peau est loin de faire l’unanimité. Les dermatologues ont des opinions mitigées sur ce produit non conventionnel.

Les arguments pour :

Le suif de bœuf est riche en lipides, ce qui peut aider à restaurer la barrière cutanée et à retenir l’humidité dans la peau.

Certains acides gras contenus dans le suif, comme l’acide palmitique et l’acide stéarique, sont également présents dans de nombreux produits hydratants industriels.

Son origine naturelle attire les consommateurs et consommatrices en quête d’alternatives aux soins conventionnels.

Les arguments contre :

L’utilisation de graisses animales peut être problématique pour les peaux grasses ou sujettes à l’acné, car elle pourrait obstruer les pores et aggraver l’acné.

Le manque de traitements spécifiques pour le suif vendu comme produit cosmétique pose la question de l’hygiène et de la sécurité.

L’aspect éthique de l’utilisation de graisses animales dans les soins de la peau suscite des critiques, notamment de la part des défenseurs du véganisme et des produits cruelty-free.

Une mode ancienne remise au goût du jour

Si cette tendance semble étrange, elle n’est pas nouvelle. Les graisses animales ont été utilisées pendant des siècles pour leurs propriétés protectrices et hydratantes. Les peaux sensibles aux climats extrêmes, comme celles des régions nordiques ou des déserts, étaient souvent enduites de graisses pour les protéger des agressions extérieures. Cependant, avec l’avènement des cosmétiques dits modernes, ces pratiques ont été reléguées au second plan au profit de solutions plus élaborées et adaptées aux besoins individuels.

De plus, cette tendance beauté interroge au-delà des promesses esthétiques. Alors que des arguments circulent sur les bienfaits de la suif de bœuf, il est en effet impossible d’ignorer les implications de cette pratique sur le bien-être animal. Les animaux voient leurs corps exploités non seulement pour leur chair, mais aussi pour la commercialisation de sous-produits comme la graisse. Si certaines personnes défendent l’utilisation de ce « déchet » comme une manière de ne pas gaspiller, cette approche masque une réalité plus sombre : l’exploitation animale. Pour de nombreux·ses militant·e·s et défenseur·se·s du bien-être animal, encourager l’utilisation de tels produits relève d’une contradiction éthique profonde.

Bien que le suif de bœuf puisse offrir des bénéfices hydratants, son utilisation soulève des questions d’efficacité, de sécurité et d’éthique. Comme souvent sur TikTok, cette mode illustre l’influence des réseaux sociaux sur nos routines beauté. Elle rappelle également l’importance de faire preuve de discernement face aux tendances, aussi originales soient-elles.