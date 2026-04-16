Středně dlouhý střih sahá mezi ramena a horní část hrudníku, přesně 20 až 30 centimetrů pod klíční kost. Představuje dokonalou rovnováhu mezi svobodou a praktičností.
Ani příliš krátké, ani příliš dlouhé, tato délka se stává nejžádanějším střihem v salonech pro jaro 2026.
Kadeřnice Delphine Courteille to shrnuje dokonale: „skutečná délka, ani decentní, ani radikální.“
Všestranná, lichotivá, přizpůsobivá všem typům postav a životním stylům, zaslouží si kompletního průvodce: trendy střihy, nádherné barvy, základní produkty a rady po padesátce.
Nejmodernější střihy pro střední délku vlasů právě teď
Vlasovým inspiracím této sezóny jasně dominují tři styly, každý s odlišnou identitou.
Clavicut, minimalistický a elegantní
Clavicut jemně ošetřuje klíční kosti. Jeho rovná linie vyžaduje bezchybnou techniku, ale výsledek okamžitě dodává vlasům hustotu . Jemné vlasy konečně získají objem.
Tento střih opticky prodlužuje krk a zároveň umožňuje sepnout vlasy. Jeho minimalistický vzhled překonává roční období s přirozenou elegancí.
Současný Soft Shag
Současný Soft Shag , který Delphine Courteille popsala jako „velkou hvězdu okamžiku“ , navazuje na ducha stylu Shag 70. let, ale s mnohem větší lehkostí.
Jeho jemné vrstvy vytvářejí iluzi husté, ale vzdušné textury. Je ideální pro jemné, normální nebo mírně vlnité vlasy a poskytuje přirozený objem bez nutnosti každodenního fénování.
Sophie Marceau dokonale ilustruje tento elegantní a ležérní styl.
Okouzlující motýlí střih
Motýlí střih vrství krátké prameny kolem obličeje s nedotčenými délkami.
Dvě pódia se otevírají jako křídla a poskytují dynamickou strukturu a okamžitý vzlet od kořenů .
Kim Kardashian ho předvedla na Super Bowlu 2026 a potvrdila tak jeho okouzlující a moderní stránku. Vzdušný efekt zdůraznila fénováním s kulatým kartáčem.
Jak přizpůsobit střih vlasů střední délky tvaru obličeje
Každý tvar obličeje vyžaduje specifické volby pro harmonizaci a inteligentní zarámování rysů .
Kulatý obličej prospívá z vertikálních linek. Mírně zkosený lob nebo vrstvené vlny prodlužují siluetu. Světlá ofina nebo ofina sčesaná na stranu zjemňuje rysy, aniž by celkový vzhled zatěžovala.
Čtvercovému obličeji prospívají zužující se vrstvy a jemné vrstvení, které zjemní výraznou linii čelisti. Obzvláště dobře se zde hodí vlnitá ofina nebo ofina do kouska.
Srdcovitý obličej vyžaduje rovnováhu mezi širokým čelem a úzkou bradou. Ofina typu "curtain" toho dokonale dosahuje. Lob s texturovanými konci dodává objem kolem linie čelisti.
Vyhněte se střihu, který soustředí objem na horní část hlavy. Oválné obličeje naopak sluší téměř všem variantám středně dlouhého střihu. Jedná se o nejvšestrannější tvar obličeje, který umožňuje odvážné volby, jako je například shag.
Dlouhý bob a jeho variace: všestranná a spolehlivá volba
Mezi Midi Bob a Lob nabízí rodina dlouhých bobů variace pro každou osobnost.
|Střih
|Délka
|Renderování
|Rozhovor
|Klasický čtverec
|Na bradě
|Struktura
|Pravidelný
|Polední Bob
|Střední výstřih
|Sofistikovaný
|Mírný
|Lob
|Klíční kosti
|Univerzální
|Slabý
Midi bob sahá mezi bradu a ramena. Prodloužená verze klasického bobu, hodí se ke všem texturám vlasů a přirozeně se pohybuje. Umožňuje snadné vázání a zároveň zachovává naprostou volnost při úpravě účesu.
Lob se naopak zastavuje u klíčních kostí a jemně rámuje obličej. Monica Bellucci ho zvolila s pozoruhodnou elegancí. Mírně zkosená verze s texturovanými špičkami maximalizuje přirozený liftingový efekt.
Jakou barvu vlasů bych si měla zvolit pro vylepšení středně dlouhého sestřihu vlasů?
Vyhněte se jednotvárným, tmavým barvám: zvýrazňují rysy a zvýrazňují známky stárnutí. Lepší je zvolit strategické melíry nebo babylighty , které vytvářejí světlé nádechy kolem obličeje.
Tato kombinace středně dlouhého střihu a zářivého barvení je vítězným receptem pro maximální omlazující efekt .
Zlaté, medové nebo karamelové melíry dodávají pleti teplo. Popelavé tóny se nejlépe hodí k růžovým tónům pleti. Teplá popelavě hnědá zahřeje bledou pleť, zatímco medově blond dodá pleti světlo bez agresivního zesvětlování.
Smícháním melírů s viditelnými kořínky vytváříte velmi moderní a přirozený vzhled. Produkty bez sulfátů a parabenů pomáhají udržovat zářivost barvy v průběhu času.
Základní produkty pro každodenní péči o středně dlouhé vlasy
Správná péče hraje klíčovou roli v udržení bezchybného střihu střední délky vlasů týden za týdnem.
- Tepelná ochrana : nezbytná před použitím jakéhokoli topného nástroje, aby se zabránilo poškození délek.
- Vlasový olej : pár kapek reguluje krepatění, dodává lesk a bojuje proti roztřepeným konečkům.
- Sprej s mořskou solí : ideální pro nenáročný a lehce texturovaný vzhled, ideální pro francouzský styl mikáda.
- Suchý šampon : osvěžuje vlasy, absorbuje přebytečný maz a umožňuje vám vynechat den mytí.
- Objemová pěna : definuje kudrlinky nebo dodává jemným vlasům objem.
- Hydratační masky : obzvláště užitečné v zimě pro kompenzaci suchého okolního vzduchu.
Sprej s flexibilní fixací zafixuje účes, aniž by vlasy ztvrdly. Střih by se měl obnovovat každých osm týdnů , aby se zachovala čistá linie.
Zamezující úprava konečků zabraňuje roztřepeným konečkům způsobeným třením na ramenou, což je charakteristická slabina této délky.
Středně dlouhé střihy pro ženy nad 50 let, přizpůsobené individuálnímu životnímu stylu.
Po padesátce se některé střihy střední délky vlasů vyznačují svým přirozeným omlazujícím efektem . Nejvýraznější liftingový efekt nabízí postupně sestřižené vlasy s texturovanými konci , jak s lehkostí předvádí Monica Bellucci.
Midi Flick je považován za nejúčinnější střih pro úpravu kontur obličeje: jeho pečlivě vytvořené konce vytvářejí okamžitý pohyb směrem nahoru.
Ofina s opruzem, na kterou se zmiňuje zejména Brigitte Macron, zjemňuje křivky a dokonale ladí s brýlemi.
Vrstvené střihy účinně kompenzují řídnutí vlasů související s věkem.
Personalizace jde nad rámec věku. Sportovní žena volí elegantní, středně dlouhý účes, který se po cvičení snadno uváže. Aktivní matka volí praktičnost s vrstveným bob.
Profesionál hledající sofistikovanost se obrací ke strukturovanému asymetrickému designu .
Profesionální žena může preferovat čistý, moderní střih, zatímco umělkyně se může rozhodnout pro přirozený objem s účesem Wolf Cut nebo Soft Shag. Každý životní styl si najde perfektní volbu v bohatství dostupných střihů střední délky.