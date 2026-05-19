V šedesáti letech tato zpěvačka v metalických šatech přitahuje pozornost

V Las Vegas se kanadská country zpěvačka Shania Twain zúčastnila 61. ročníku udílení cen Akademie country hudby, o kterém se nejvíce diskutovalo. Jako moderátorka této akce poprvé se rozhodla pro tuto událost předvést rozhodně oslnivý vzhled: dlouhé stříbrné flitrované šaty zdobené třpytivým zvířecím potiskem. Tento vzhled dokonale vystihoval její estetické volby: přijmout světlo, pohybovat se s ním a vytvořit retro i hluboce moderní vzhled.
Stříbrné šaty, celé ve světle
Ústředním bodem této přehlídky byly dlouhé stříbrné šaty, celé pokryté flitry, které splývaly až na zem a zachycovaly veškeré světlo na červeném koberci. Bez ramínek měly rovný střih, který zdůrazňoval poprsí a zároveň elegantně odhaloval ramena Shanie Twain. Hustota flitrů dodávala šatům téměř kovový lesk, připomínající zlatý věk popu a country hudby z minulých desetiletí. Plynulý, pečlivě vyrobený splývavý střih dodával šatům téměř sochařský charakter.
To, co dělá tento outfit tak jedinečným, je v první řadě jeho design. Stylizovaná zvířecí silueta je vytvořena přímo z flitrů po celé látce, v jemném přechodu stříbrných a šedých tónů. Zvířecí potisk, klasika venkovské módy, je zde nově objeven grafickým a rozhodně moderním způsobem: ne jako překrývající se motiv, ale jako skutečně zářivá kompozice, která se zdá být odhalena s každým pohybem Shanie Twain.
Kožené rukavice s cvočky, výrazný styl
Pro doplnění svého vzhledu zvolila Shania Twain pár černých rukavic celých pokrytých cvočky. Tato odvážná a nečekaná volba kontrastuje s jemností metalických šatů a umisťuje siluetu do fascinujícího stylistického napětí mezi rockovou přísností a oslnivou podívanou show. Tento oděvní detail, zdaleka ne anekdotický, strukturuje celkový vzhled: prodlužuje paži, přitahuje pozornost a dodává nádech odvážnosti.
Drahé šperky a jejich povrchové úpravy
Co se týče šperků, Shania Twain zvolila visací náušnice v kombinaci s odpovídajícím náhrdelníkem, které dodají vzhledu nádech vzácnosti, aniž by narušily celkový vzhled. Volba dokonale sladěné sady šperků, spíše než jejich přemíra, demonstruje smysl pro zdrženlivost, která se odráží v celkové barevné paletě outfitu. Stříbrná a šedá dominují celému souboru a vytvářejí chromatickou jednotu, která umocňuje vizuální dojem, aniž by vedla k dojmu rozptýlenosti.
Návrat ofiny, charakteristického znaku krásy
Co se týče jejího účesu, Shania Twain na červeném koberci odhalila skutečnou proměnu: dokonale tvarovaná, rovná ofina, která jí rámuje obličej a dodává jí svěží, nový vzhled. Pod touto nově přijatou ofinou jí dlouhé kaštanové vlasy splývají až na ramena. Tato změna dokazuje její schopnost neustále se měnit, aniž by ztratila svou identitu.
Vzhled plný přítomnosti
Celý tento výstup vypráví příběh: když se Shania Twain poprvé ujala role moderátorky na udílení cen ACM, chtěla tento okamžik oslavit outfitem, který by ztělesňoval její „dvojí identitu“ country ikony a popové hvězdy. Volba metalických šatů s potiskem zvířat v kombinaci s grafickými doplňky tuto dvojí identitu zhušťuje s neobvyklou elegancí.
Toto vystoupení v Las Vegas 17. května 2026 nepochybně zůstane jedním z nejpamátnějších módních momentů letošních cen ACM. Shania Twain nebyla jen módní volbou, ale demonstrovala stylistickou přítomnost: dokázala, že brilantnost, zářivost a odvaha jsou nadčasové.