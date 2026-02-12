„Zdroj hrdosti“: Angelina Jolie hrdě hovoří o svých jizvách po preventivní mastektomii

Angelina Jolie nedávno s velkou otevřeností hovořila o jizvách, které jí zanechala preventivní operace rakoviny. Pro kambodžsko-americkou herečku, režisérku, scenáristku, producentku a ambasadorku dobré vůle to nejsou známky bolesti ani ztráty, ale důkaz života, vědomé volby a závazku vůči sobě a svým dětem.
Lékařské rozhodnutí zveřejněno
V roce 2013 Angelina Jolie prozradila, že se rozhodla pro operaci, aby snížila vysoké riziko vzniku rakoviny. Jako nositelka genu BRCA1 se k tomuto rozhodnutí přidala poté, co v důsledku této nemoci ztratila několik členů rodiny. V článku publikovaném v mezinárodním tisku vysvětlila, že chce povzbudit ženy, aby se informovaly a v případě potřeby zvážily preventivní možnosti přizpůsobené jejich individuálním okolnostem.
"Jsem hrdý na své jizvy."
Dnes Angelina Jolie otevřeně mluví o svých jizvách. V rozhovoru pro France Inter prohlásila: „Jsem na své jizvy hrdá. Je to moje volba, abych zůstala naživu, abych tu mohla být pro své děti.“ Zdůrazňuje, že tyto jizvy vyprávějí příběh, příběh osobního boje, ale také ženské solidarity.
V jejím nejnovějším filmu, který režírovala filmařka Alice Winocour, nese postava, kterou hraje, také viditelné jizvy, které odrážejí její vlastní zkušenost. Tato paralela mezi uměním a životem dodává jejímu hereckému výkonu jedinečnou sílu.
Dopad, který přesahuje rámec kinematografie
Od doby, kdy Angelina Jolie veřejně oznámila svou operaci, se stala celosvětově známou osobností. To, co bylo nazváno „Angelinin efekt“, vedlo v několika zemích k výraznému nárůstu žádostí o genetické testování. Ve Francii zaznamenala specializovaná centra v měsících následujících po jejím veřejném prohlášení 20% nárůst konzultací týkajících se dědičných rizik rakoviny. Jejím poselstvím je podpořit informovaná a personalizovaná rozhodnutí, která respektují cestu každého jednotlivce. Zdůrazňuje, že „přístup ke screeningu a péči by nikdy neměl záviset na místě bydliště nebo na vašich finančních možnostech.“
Prolomení ticha, dání smyslu
Angelina Jolie nemluví jen o preventivní medicíně, ale také o hluboce proměněném vztahu ke svému tělu. Pro ni tyto jizvy nejsou něčím, co by měla skrývat, ale pochopit, přijmout a dokonce i ctít. Ve světě, kde je reprezentace ženských těl do značné míry řízena normami, nabízí jinou vizi: vizi těla, v němž se žije, je tvarováno, je důstojné a osvobozeno od pohledů ostatních.
Říká, že tyto viditelné znaky sdílí s „mnoha ženami, které miluje“, čímž odkazuje na tichou komunitu žen, které také čelily těžkým rozhodnutím. „Vždycky mě dojme, když vidím, jak se o ty své ženy dělí i jiné,“ svěřuje se.
Angelina Jolie tvrdí, že její jizvy nejsou slabostí, ale důkazem síly. Otevřeným promluvením o své cestě nabízí nový způsob uvažování o zdraví, těle a sesterství. Její příběh nadále inspiruje, ne hrdinstvím, ale autenticitou a jejím závazkem změnit život všech žen.