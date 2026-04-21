Anne Hathaway zaujala v objemných červených šatech

Dvacet let po ztvárnění Andyho Sachse ve filmu „Ďábel nosí Pradu“ americká herečka Anne Hathawayová i nadále září svým stylem. Na světové premiéře netrpělivě očekávaného pokračování ovládla červený koberec.

Světová premiéra pod hlavičkou módy

Světová premiéra filmu „Ďábel nosí Pradu 2“ se konala v New Yorku před Lincoln Center a znovu se sešla celá původní herečka: Anne Hathaway, Meryl Streep, Emily Blunt a Stanley Tucci. Událost splnila veškerá očekávání, co se týče módy, s kreacemi od Louis Vuitton, Givenchy, Schiaparelli a mnoha dalších.

Herci se rozhodli, že oblečení, které měli na sobě na premiéře, budou hned následující den darovány Výboru na ochranu novinářů – symbolické gesto, které dodalo tomuto již tak velmi očekávanému večeru další rozměr.

Na míru vyrobené, červené a sošné šaty Louis Vuitton

Anne Hathaway, stylistka Erin Walsh, zvolila pro Louis Vuitton zakázkové červené saténové šaty od Nicolase Ghesquièra, zdobené špičatými rohy na obou koncích výstřihu. Strukturovaný, čistý a precizní živůtek poskytoval dostatek prostoru pro přehnaně objemnou sukni, jejíž plisované, vyvýšené kužely dodávaly siluetě architektonický a grafický charakter, na hony odlišný od tradičních plesových šatů.

Anne Hathaway doplnila outfit sladěnými botami na podpatku s otevřenou špičkou, visacími náušnicemi, rubínovým prstenem a diamantovým náramkem. Růžový make-up a jemný účes dotvořily vzhled, kde vše od hlavy až k patě bylo v naprosté harmonii se sebevědomým barevným schématem.

Pohled módního tisku

Reakce pozorovatelů se shodla: „Toto je Anna, kterou známe a milujeme: klasická a zároveň moderní, romantická, ale zdůrazněná architektonickým provedením, které zmírňuje její sladkost. A červená byla vždy její barvou – dopad byl okamžitý.“ S korzetovaným živůtkem a plnou sukní vzdával tento vzhled hold klasické haute couture a zároveň zahrnoval rozhodně moderní odvahu.

Jedním z nejpamátnějších vystoupení večera Anne Hathaway všem připomněla, že není jen ikonickou herečkou, ale také skutečnou stylovou ikonou. Jedna věc je jistá: dvacet let po filmu „Ďábel nosí Pradu“ nadále diktuje trendy – a z červeného koberce si dělá své hřiště.

Uprostřed safari si Dua Lipa užívá cvičení, které nezůstane bez povšimnutí.

Ani uprostřed safari dobrodružství se zpěvačka a skladatelka Dua Lipa zjevně nevzdala své fitness rutiny. Na Instagramu sdílela...

Šaty a střih zpěvačky Christiny Aguilery způsobily na červeném koberci senzaci.

Americká zpěvačka a skladatelka Christina Aguilera nepřijela na udílení ceny Breakthrough Prize 2026 jen proto, aby se tam...

„Prožívala jsem noční můru“: Herečka z Bridgertonu prolomila mlčení o svém duševním zdraví

Britská herečka Ruby Barker, známá veřejnosti díky roli v seriálu „Bridgerton“, se rozhodla otevřeně hovořit o své obtížné...

„Zázrak“: Natalie Portman ve 44 letech oznámila, že je těhotná.

Natalie Portman se s hlubokou vděčností podělila o tuto nečekanou zprávu. Izraelsko-americká herečka, producentka a režisérka čeká své...

Tento vzhled modelky Gigi Hadid vrací vintage šaty do centra pozornosti.

Jedny šaty, jedna silueta a celá jedna éra se znovu objevuje. Americká modelka Gigi Hadid elegantně všem připomněla,...

S těmito šaty s metalickými detaily vytváří herečka Eva Longoria nezapomenutelný vzhled

Pro otevření nových galerií Davida Geffena v galerii LACMA v Los Angeles zvolila Eva Longoria vzhled, který rozhodně...