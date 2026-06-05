V šatech se stříbrnými detaily Lili Reinhart rozzářila červený koberec

Sezóna předávání cen vždycky přináší skvělé módní momenty a ceny Gotham Television Awards 2026 nebyly výjimkou. Na červeném koberci tohoto newyorského ceremoniálu zanechala americká herečka Lili Reinhartová výrazný dojem v zakázkové kreaci od Valentina, která spojila starosvětskou eleganci s nádechem modernity.
Třpytivé žluté šaty
Herečka, která se proslavila v seriálu "Riverdale", zvolila dlouhé, světle žluté šaty pokryté drobnými, třpytivými stříbrnými ozdobami, které zachycovaly světlo ze všech úhlů. Šaty, které navrhl kreativní ředitel Valentina Alessandro Michele, se vyznačují jemným, splývavým výstřihem a tmavší výšivkou, která se věnuje pasu ve stylu art deco. Tato pečlivá pozornost k detailu dodala šatům sochařský charakter.
Hra kontrastů a štěrbin
Skutečným překvapením byla zadní část a boky. Šaty Lili Reinhart vytvářely výrazný kontrast s černým panelem, který vyčníval z třpytivé přední části a splýval za herečkou jako plášť. Dva vysoké boční rozparky dodávaly šmrnc pohybu s každým krokem a odlišovaly tento střih od typických večerních šatů.
📸| Lili Reinhart se účastní udílení cen Gotham Television Awards 2026 ✨ pic.twitter.com/9FkoFrzWmA
— Lili Reinhart Online (@FRLiliReinhart) 2. června 2026
Pečlivě vybrané doplňky
Věrná estetice značky, Lili Reinhart doplnila svůj outfit sandály Rockstud od Valentina, které tomuto sofistikovanému outfitu dodaly nádech rock'n'rollu. Jemné visací náušnice dotvořily vzhled, aniž by zastínily detaily šatů. Herečka měla na sobě přirozeně vlnité blond vlasy s pěšinkou uprostřed a zvolila decentní líčení.
S touto zakázkovou kreací od Valentina předvedla Lili Reinhart jeden z nejvýraznějších outfitů večera. Mezi odstíny žluté, vějířovitou výšivkou a hravými rozparky dokázala, že večerní šaty mohou kombinovat nadčasovou eleganci s odvážným kreativním prohlášením. Vzhled, který nepochybně zůstane jedním z módních vrcholů udílení cen Gotham Television Awards 2026.