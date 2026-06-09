Nicole Kidman překvapila fanoušky přirozenými kudrlinami

Léa Michel
@nicolekidman / Instagram

Australsko-americká herečka, producentka, zpěvačka a režisérka Nicole Kidman se zřejmě pustila do zásadní proměny vlasů s rozvážnými, ale rozhodnými kroky. Na Instagramu zveřejnila novou fotku, na které má vlasy v jejich přirozeném stavu – tedy kudrnaté. Jednoduchý snímek, který se mezi jejími sledujícími již stal virálním.

Venkovský vzhled s laskavým svolením „Weekend Vibes“

Na zmíněné fotografii, zveřejněné na jejím instagramovém účtu, pózuje Nicole Kidman klidně opřená o dřevěný plot pole, kde se pasou koně. Prostředí je venkovské, klidné, dokonale letní. A její outfit krajinu doplňuje: rovné džíny v tmavě seprané barvě, světle modrá lehká bavlněná košile přehozená přes jednoduché bílé tričko a pár bílých tenisek.

Především to byly její vlasy, které upoutaly pozornost uživatelů internetu. Se zavřenýma očima a hlavou mírně vzhůru Nicole Kidman hrdě odhalila hřívu plnou pevných, nenarovnaných blond kudrlin. „Víkendová atmosféra 💛,“ jednoduše napsala k fotografii. Jinými slovy, opravdové prohlášení o jejích vlasech.

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Přirozené kudrlinky, znovuobjevené v posledních měsících

Tento vzhled ve skutečnosti není výjimkou. Od začátku roku se Nicole Kidman několikrát objevila „mimo službu“ s vlasy v jejich přirozeném stavu. V lednu oslavila Nový rok s rozpuštěnými kudrlinami. Poté pózovala na verandě po boku své sestry v zelených krajkových šatech. A znovu na letišti, během cesty do Chile, v Sydney a dokonce i během nedávného dne na pláži v jižní Francii, kde si upravila kudrlinky do vysokého drdolu. Tato konzistence, měsíc co měsíc, odhaluje skutečnou proměnu vlasů.

V raných dobách byla Nicole Kidman známá svými kudrnatými rudými vlasy – stejnými vlasy, které se objevily v jejích prvních hollywoodských rolích. Než ji trendy červeného koberce v 90. a 21. století dovedly k systematickému narovnávání vlasů, čímž se staly jednou z nejznámějších vizuálních poznávacích značek v hereckém průmyslu. Tyto kudrliny nebyly jen účesem, ale nakonec se staly „mimopracovním“ podpisem herečky, která se, zdá se, chce stále více přibližovat svým padesátinám po svém – tedy bez přetvářky, bez stylistických přehánění.

Nicole Kidman nepózuje jen na víkendovém výletě na venkově. Snímek za snímkem vysílá hluboce relevantní poselství: poselství ženy, která si vybírá vlasy stejně jako si vybírá své role – způsobem, který je věrný jí samotné. A možná právě to je nakonec skutečný triumf dlouho zanedbávaných kudrlin.

Léa Michel
Léa Michel
Jsem nadšená pro péči o pleť, módu a film, a proto věnuji svůj čas zkoumání nejnovějších trendů a sdílení inspirativních tipů, jak se cítit dobře ve své kůži. Pro mě spočívá krása v autenticitě a pohodě, a to mě motivuje k tomu, abych vám nabídla praktické rady, jak propojit styl, péči o pleť a osobní naplnění.
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