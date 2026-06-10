Trik Anne Hathawayové pro „liftovaný obličej“: technika, kterou je třeba brát s rezervou.

Herečka, která hraje Andreu ve filmu „Ďábel nosí Pradu“, nedávno popřela zvěsti o plastických operacích. Přesto se dvacet let po uvedení prvního filmu téměř nezměnila a zdá se, že má v průběhu času genetickou výhodu. Zatímco filmový průmysl prosazuje věčné mládí, Anne Hathawayová reaguje na tuto poptávku po omlazení účesem, který vytváří iluzi o deset let mladší. Rychle se stal nejnovějším vlasovým šílenstvím mezi uživateli internetu.
Účes pro prodloužení obličeje bez nutnosti chirurgického zákroku
Anne Hathawayová, která debutovala v „Deníku princezny“ a hrála Andreu, modelku, ve filmu „Ďábel nosí Pradu“, se stala terčem mnoha fám. Krátce po uvedení druhého dílu tohoto trháku, který odhaluje fungování nelítostného módního průmyslu, si uživatelé internetu mysleli, že mají pravdu: že podstoupila chirurgický zákrok . Obvinili Anne Hathawayovou z úpravy obličeje a používání této moderní magie k udržení kroku s trendy. Herečka, která se snažila zůstat v nevědomosti, se rozhodla ukončit spekulace a další pochybné domněnky o svém vzhledu, který byl zjevně „příliš bezchybný“ na to, aby byl pouze výsledkem dobrých genů nebo pečlivě naneseného make-upu.
Pokud oscarová herečka vypadá „tak dobře zachovale“, jak rádi říkají uživatelé internetu, není to výsledek silného make-upu nebo „omlazujícího“ séra. Je to prostě efekt účesu, který připomíná brilantní optickou iluze. „Mimochodem, lidé si myslí, že se jedná o velká lékařská rozhodnutí. (...) Chtěla jsem ukázat, že ne, neudělala jsem žádné velké lékařské rozhodnutí. Jsou to jen dva copy,“ upřesňuje podrážděně v rozhovoru pro časopis ELLE.
A k tomu, abyste si tuto techniku ze zákulisí doma zopakovali, nepotřebujete hordu zkušených kadeřníků. Metoda je jednoduchá. Stačí si z těch někdy nepoddajných vlásků zaplést dva malé copánky ve výšce spánků a svázat je v zadní části hlavy pod ostatní prameny pro „okamžitý lifting obličeje“. Způsob, jak si vytvarovat obličej, aniž byste si museli stříhat vlasy.
@chloebelmarr tohle je naprostý génius #hairhack #hairtutorial #annehathaway #facelift ♬ původní zvuk - Chloe Belmar
Tato vlasová technika se těší oblibě na sociálních sítích.
Tento účes, který vytváří dojem pevnějšího obličeje, zvednutých lícních kostí a mandlových očí, se stal skutečným módním fenoménem na sociálních sítích. Zdaleka nezůstal výhradní doménou talentované Anne Hathaway, ale proměnil se v kolektivní vlasové hnutí. Je to úspěšná variace na elegantní drdol americké modelky Belly Hadid a pevný culík americké zpěvačky a skladatelky Ariany Grande , účesy známé také pro svůj efekt „plnějšího tvaru“.
Nadšenci krásy, kteří jsou vždy připraveni stát se online pokusnými králíky, natáčejí výsledky na kameru. Soudě dle jejich užaslých výrazů, tento transformativní účes předčí všechna jejich očekávání. Tyto copánky, používané jako „napínače“, napodobují přesnost injekčních stříkaček prakticky bez vedlejších účinků. I když se tato vlasová technika může zdát neškodná ve srovnání s kosmetickými zákroky vyžadujícími lokální anestezii a krátkou dobu rekonvalescence, může být také katastrofální pro zdraví pokožky hlavy.
To platí zejména tehdy, když se tento „osvěžující účes“ stane zvykem. „Když se stejné prameny opakovaně používají k vytvoření objemu, zejména na spáncích nebo kolem obličeje, vyvíjí se velký tlak na velmi křehké oblasti,“ varuje Tina Mui, tricholožka a zakladatelka AWARE Hair, v rozhovoru pro Bustle .
Účes, který však zároveň představuje problém
Tento účes, označovaný za „objev roku“, maže známky únavy, a to i po celonočním sledování seriálu, zvýrazňuje rysy jako luxusní účes za tři číslice a nabízí znatelný přísun energie. Okamžitě vypadáte „mladší než váš věk“ a máte ten „vyzvednutý vzhled“ hodný lesklých stránek časopisů. Přestože je tato vlasová technika slibná, tiše poškozuje vlasy.
Specialistka na pokožku hlavy povzbuzuje lidi, aby naslouchali svému tělu a věnovali pozornost tomu, jak se cítí poté, co strávili hodiny s obličejem pod tlakem, drženým na místě ultrapevnými copánky. „Pokud při rozvázání culíku, drdolu, copu nebo prodloužení vlasů na sponky cítíte mírnou úlevu, je to jasné znamení, že došlo k napětí,“ pokračuje. To zatěžuje vlasy, které nejsou nezničitelné. Riziko? Lámání, svědění nebo dokonce výrazná ztráta vlasů.
Kromě těchto vedlejších škod tento účes také udržuje zaprášený, přehnaně vyleštěný (nebo spíše dvoucopový) ideál krásy. Vzhledem k tomu, jak Hollywood zachází se ženami nad 40 let, se tento účes jeví spíše jako diktát než skutečná revoluce krásy.