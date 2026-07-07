Zendaya předvádí svou úžasnou postavu v nápadném moderním oblečení.

Americká herečka a producentka Zendaya opět prokázala svůj bezchybný smysl pro styl na červeném koberci. V Berlíně na propagační akci k filmu „Spider-Man: Zbrusu nový den“ po boku britského herce Toma Hollanda způsobila senzaci v na míru vyrobeném černém koženém outfitu od Louis Vuitton.
Zakázkově vyrobený outfit od Louis Vuitton
Zendaya se zúčastnila fanouškovské akce na slavném berlínském náměstí Uber Platz, kde se představila připravovaná verze filmu „Spider-Man“. Film s názvem „Spider-Man: Zbrusu nový den“ představuje návrat herečky do role MJ po boku Toma Hollanda, který hraje pavoučího hrdinu. Pro tuto propagační akci herečka pečlivě vybrala oblečení navržené do nejmenšího detailu, dokonale v souladu s filmovým vesmírem.
Ústředním prvkem této eventu je dvoudílný černý kožený komplet, navržený značkou Louis Vuitton a vyrobený na míru pro Zendayu. Francouzský módní dům, který se Zendayou pravidelně spolupracuje, vytvořil vzhled, který je zároveň decentní v barevné paletě a zároveň rozhodně moderní ve střihu. Volba černé kůže dokonale ilustruje dramatický rozměr, který byl pro tento event kladen důraz. Tato stylistická soudržnost potvrzuje Zendayino místo mezi nejznámějšími ambasadorkami francouzského módního domu.
Zkrácený top ve stylu vesty
Horní část outfitu se vyznačuje obzvláště sofistikovaným střihem: krátký střih vesty s širokým, hlubokým výstřihem do V. Tato konstrukce, někde mezi topem a střiženým kouskem, ilustruje kreativitu Louis Vuitton v reinterpretaci klasických šatních kousků. Tento kousek, který zdaleka není jednoduchým crop topem, si pohrává s výraznými odkazy na couture a čerpá z krejčovských kódů, aby je transformoval do ultramoderní siluety.
Sukně s nízkým pasem a velkolepou vlečkou
Spodní polovina outfitu se také vyznačuje stylistickou odvahou. Sukně, ušitá tak, aby kopírovala linii boků, splývá až na zem a poté se prodlužuje do skutečně velkolepé vlečky. Tato kombinace – zkrácený top a dlouhá sukně s vlečkou – vytváří výrazný kontrast mezi precizností střihu a téměř královským rozměrem sukně.
Šperky Lydia Courteille s motivem pavučiny
Aby Zendaya dovršila svou poctu filmovému vesmíru, zvolila obzvláště vzácné a symbolické šperky. Měla na sobě náušnice od Lydie Courteille zdobené motivy pavučin a také odpovídající prsten. Tyto šperky vytvářejí jemný, ale rozpoznatelný odkaz na svět „Spider-Mana“.
Líčení, které nenápadně odkazuje na superhrdinu
Co se týče krásy, Zendayin make-up toto pečlivě vytvořené téma dále rozšířil. Její vzhled zahrnoval třpytivé fialové oční stíny, doplněné stříbrným detailem pod očima, který zachycoval světlo. Její řasy, decentně upravené tak, aby evokovaly téměř pavoučí efekt („pavoučí řasy“), poskytly další odkaz na filmový vesmír. To vše bylo doplněno zářivou bronzovou pletí, tělovými rty a tmavými nehty.
Účes „bixie“ od Ursuly Stephen
Účes nebyl ponechán náhodě. Zendaya se pyšnila střihem „bixie“, kombinací chlapeckého střihu a klasického pixie střihu, který navrhla její dlouholetá kadeřnice Ursula Stephen. Tento krátký střih, v posledních měsících obzvláště populární mezi celebritami, také představuje krok v Zendayině stylistickém vývoji, protože nyní bez námahy střídá dlouhé a krátké vlasy v závislosti na svém vzhledu.
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„Metodické oblékání“ jako podpis
Tímto vystoupením v Berlíně Zendaya opět potvrzuje své mistrovství v „method dressingu“, což je praxe oblékání s přímým odkazem na propagované dílo nebo postavu. Během předchozího filmového turné „Duna“ Zendaya již předvedla řadu outfitů spojených s estetikou filmu, a to v úzké spolupráci s Lawem Roachem. Tento přístup, který se stal jejím skutečným poznávacím znamením, proměňuje každé propagační vystoupení v pečlivě promyšlený módní moment.
S na míru vyrobeným černým koženým oblekem od Louis Vuitton, šperky Lydia Courteille se vzorem pavučiny a líčením jemně inspirovaným filmem se Zendaya tak stala jednou ze svých nejpamátnějších propagačních akcí roku.