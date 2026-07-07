V bílém body modelka Irina Shayk předvádí „odvážný“ vzhled.

Ruská modelka Irina Shayk sdílela na Instagramu snímky z nové módní kampaně, na kterých předvedla svůj úchvatný outfit v bílém body a sluncem zalité estetice. Série letních snímků, které jsou směsicí luxusu a přímořské atmosféry, okamžitě upoutala pozornost jejích sledujících.
Bílé body a sluncem políbená estetika
Srdcem této kampaně je výrazný kousek: bílé body s hlubokým výstřihem, které zdůrazňuje jednoduchost a kontrast. Irina Shayk ho zkombinovala s velkými černými slunečními brýlemi a šarlatovou rtěnkou, což celkovému vzhledu dodalo zářivý barevný akcent. Irina Shayk pózuje venku a vyzařuje vzhled, který je zároveň decentní i asertivní, věrný jejímu minimalistickému a grafickému stylu. Vzhled, který, jak se dalo očekávat, způsobil senzaci.
Kromě samotných oděvů tato kampaň evokuje jedinečnou atmosféru. Mezi přímořskými krajinami a sofistikovanými outfity focení kultivuje uhlazenou estetiku, typickou pro velké módní kampaně. Tento umělecký směr dokonale ukazuje Irinu Shayk, jak se před kamerou chová, a potvrzuje její status vyhledávané modelky pro tento typ projektů.
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Letní kampaň
Tyto snímky jsou součástí letní kampaně Revolve. V průběhu série Irina Shayk představuje několik trendy letních outfitů. Na jednom snímku pózuje venku v metalických šatech s odhalenými zády, na dalším relaxuje na pláži. Kolekce kombinuje luxusní módu s přímořským prostředím, což vede k looku, který je zároveň slunečný a rozhodně editoriální.
Fanoušci zvítězili
Není divu, že příspěvek vyvolal záplavu reakcí. V komentářích uživatelé internetu zahrnuli Irinu Shayk komplimenty. „Neuvěřitelná“, „Velkolepá supermodelka “, „Opravdová královna“ byly jen některé z mnoha obdivných zpráv. Všechny tyto reakce dokazují trvalou fascinaci Irinou Shayk.
S tímto bílým body a letošní letní kampaní se Irina Shayk opět prezentuje elegantně a zároveň uhlazeně. Znovu dokazuje svůj smysl pro styl a uvolněné chování před kamerou. Není divu, že to jistě potěší její fanoušky, kteří se vždycky těší na její outfity.